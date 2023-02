Alegerile de la Soroca și cârpa roșie de la mașină

Campania electorală s-a desfăşurat în cea mai perfectă linişte şi ordine. Rezultatul alegerilor a fost reuşita tranzitorie a celor doi învăţători şi căderea ruşinoasă a celor doi mari demagogi. După alegeri, N. Lupu s-a prezentat în vizită la mine la prefectură şi cam în glumă, mai în serios mi-a reproşat: “Bine, măi Lupaşcule, să nu vorbească de bine?”. Eu am completat: “Nici bine şi nici rău, de ce nu-ţi place?”.

Mai mult am rîs şi am glumit de “diabolica” mea tactică — convorbirea a avut mai mult un caracter prietenesc. Cu N. D. Cocea n-am avut ocazia să vorbesc nici pînă la alegeri şi nici după. Nu ştiu ce a scris, dar am auzit că a vorbit frumos despre alegerile de la Soroca. Sensul cuvintelor lui a fost: “Am căzut ruşinos în lupta cu oamenii localnici, buni lucrători şi oameni cinstiţi, în schimb, am participat şi eu la alegeri absolut cinstite şi libere, cum n-am crezut că pot fi. Nu mult după alegeri a venit la Soroca dl general de corp de armată Mânu, comandantul corpului IV armată laşi de care aparţine şi judeţul Soroca. La banchetul care a avut loc în onoarea lui, la clubul batalionului din Soroca, am fost invitat şi eu. Ştiam că se va vorbi despre alegeri, de care militarii nu prea erau mulţumiţi.

Cînd mi s-a dat cuvîntul, am pus chestiunea cu toată francheţea: “Ştiu că militarii sînt nemulţumiţi de mine pentru că eu nu am admis ca N. D. Cocea să fie arestat sau împiedicat în propaganda lui deşănţată. Se spune că umbla cu steag roşu la maşină (eu n-am văzut), că împrăştia manifeste tipărite pe hîrtie roşie (eu n-am văzut). Este adevărat că am ordonat ca nimeni si nu se atingă de libertatea lui N. D. Cocea şi să explic de ce în constituția noastră nu-i oprit ca omul să pună la maşină o cîrpă (cum spuneau moldovenii noştri de bună credinţă) de orice culoare, chiar şi roşie, la fel nu este oprit să se tipărească manifeste chiar pe hîrtie roşie.

Dacă autorităţile s-ar fi purtat contra lui N. D. Cocea, el alegerile tot le-ar fi pierdut şi ar fi motivat aceasta prin abuzurile autorităţilor. Autorităţile ar fi indus lumea în eroare, motivînd că prin vigilenţa lor s-a stîrpit comunismul şi s-au salvat interesele românilor. Adevărul este că cu toată demagogia deşănţată, moldovenii basarabeni nefiind nici ademeniţi, nici corupţi, nici intimidaţi, şi-au spus cuvîntul cu majoritate zdrobitoare, de buni români şi cinstiţi gospodari. Acest cuvînt trebuie să ne bucure pe toţi. Generaul Mânu, în cuvîntarea sa de răspuns, a declarat că prelegerea mea l-a emoţionat mult prin sinceritate, adevăr şi argumentaţie şi că declară sus şi tare că se angajează personal să aducă acestea la cunoştinţă regelui. Toată lumea a rămas mulţumită de acest banchet.

