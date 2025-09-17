Ajutorul de o mie de lei oferit de Guvern a ajuns la părinții a peste 263 de mii de copii. Cei care nu l-au primit trebuie să se adreseze la CNAS

Părinții a peste 263 de mii de elevi din clasele a I-a – a IX-a au primit deja ajutorul de o mie de lei acordat de Guvern la început de an școlar. Cei care nu au recepționat încă resursele financiare sunt îndemnați să se adreseze la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), transmite MOLDPRES.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a afirmat că 90 la sută dintre beneficiari au ridicat deja ajutorul.

„Autoritățile continuă debursarea sprijinului de 1.000 de lei pentru copiii din clasele a I-a – a IX-a. Până în prezent, conform datelor acumulate la Guvern, peste 263.000 de copii au beneficiat deja de sprijinul de 1.000 de lei, acesta fiind ridicat în proporție de 90%”, a spus Daniel Vodă.

Resursele sunt direcționate pe cardul bancar al părintelui sau pot fi ridicate la oficiile poștale.

Daniel Vodă a subliniat că părinții care încă nu au ridicat ajutorul sunt îndemnați să se adreseze la CNAS.

„În cazul în care părinții nu au primit cei 1.000 de lei până la data de 16 septembrie, ei trebuie să se adreseze la orice oficiu CNAS cu buletinul de identitate al părintelui și confirmarea de la instituția educațională precum că elevul este încadrat în școală. Atunci aceste plăți vor fi perfectate, astfel încât să fie oferit ajutor tuturor celor care au copii în clasele primare și gimnaziale”, a explicat Daniel Vodă.

Ajutorul de 1 000 de lei este oferit pentru circa 297 de mii de copii la început de an școlar. Pentru acordarea acestuia, din bugetul de stat au fost alocate 300 de milioane de lei.

Autoritățile au argumentat că acordarea acestui sprijin va ajuta familiile să se pregătească mai bine de începutul anului școlar, va reduce absenteismul școlar, va crește echitatea în sistemul educațional și va spori calitatea educației.

sursa: moldpres.md