Adriela Bejenari: ”Experiența de scriere a dictării rămâne memorabilă prin frumusețea, autenticitatea, complexitatea textului ales…”

În ziua de 31 august, când întreaga comunitate marchează Ziua Limbii Române, Piața Marii Adunări Naționale a găzduit cea de-a doua ediție a Marii Dictări Naționale. Evenimentul de amploare a unit 1700 de participanți dornici de a-și testa competențele lingvistice.

De la mic la mare, fiecare și-a ocupat locul în una din cele 750 de bănci, primind materialele necesare din partea organizatorilor: formularul, stiloul, chipiul și sticla cu apă. În calitate de participantă, am fost impresionată de anvergura evenimentului și am apreciat gestul plin de respect al cetățenilor față de neam și cultura națională. Copii, tineri, adulți, vârstnici, unii îmbrăcați în haine naționale, alții alături de prieteni sau împreună cu membrii familiei, au manifestat entuziasm și dorință de a aduce omagiu limbii române. Într-o atmosferă festivă, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, au ținut discursuri pline de recunoștință și admirație, evidențiind semnificația pe care o are limba română asupra identității poporului nostru.

În acest an, textul dictării a fost un fragment din volumul „Școala Vieții”, care face parte din opera marelui scriitor Spridon Vangheli, cunoscut drept tatăl lui Guguță. Asemenea ediției precedente, Adriana Cazacu, secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării, a dat citire textului.

Participarea în cadrul evenimentului a reprezentat o oportunitate deosebită, pe care am trait-o cu multă bucurie, alături de elevi și cadre didactice originare din raionul Drochia: cinci profesori; eu și colega mea Antonela Gorobivschi, eleve la LT „Mihai Eminescu”; doi elevi de la LT „Ștefan cel Mare; patru elevi din s. Pelinia; patru elevi de la LT „B.P.-Hasdeu” – fiind 17 persoane din raionul Drochia.

Experiența de scriere a dictării rămâne memorabilă prin frumusețea, autenticitatea, complexitatea textului ales, care m-au motivat spre a-mi valorifica atenția și abilitățile de scriere corectă.

Marea Dictare Națională s-a desfășurat nu doar în municipiul Chișinău, dar și în 15 centre raionale din țară, astfel, numărul total al participanților a depășit cifra record de 2500.

Dictările vor fi verificate pe parcursul lunii septembrie de o comisie specială, care va ține cont de normele gramaticale, aranjarea textului în pagină, lizibilitatea caligrafiei și acuratețea scrisului. Cei mai buni participanți vor fi premiați în cadrul unui eveniment public, beneficiind de abonamente la săli de sport, seturi de cărți, vouchere la librării, bilete la teatru, etc.

Evenimentul „Marea Dictare Națională”, ediția a II-a, a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova.

Adriela BEJENARI,

corespondentă voluntară, membră HTSJ