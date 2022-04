Amendă de până la 9000 lei sau muncă în folosul societății pentru acei care propagă războiul și simbolurile lui

Ieri, 7 aprilie, legislativul de la Chișinău a adoptat un amendament la Codul Contravențional prin care se interzic pe teritoriul Republicii Moldova simbolurile care propagă războiul, printre acestea „Z”, „V” sau panglica Sfântul Gheorghe.

De acum înainte, persoanele care propagă războiul și simbolurile lui riscă amendă de 9000 lei, pentru persoanele fizice și 18000 lei, pentru persoanele juridice sau muncă neremunerată în folosul comunității până la 60 de ore.

Să mai menționăm că a fost modificată noțiunea de activitate extremistă. În noua formulă va fi „etalarea, confecționarea, răspândirea precum și deținerea în vederea difuzării publice a atributelor or simbolurilor fasciste, atributelor or simbolurilor național socialist naziste, atributelor or simbolurilor unor organizații extremiste, atributelor or simbolurilor general cunoscute ce sunt utilizate în contextul unor acțiuni de agresiune militară, crime de război și crime împotriva umanității, precum și a propagandei sau glorificării acestor acțiuni”. Prin atribute și simboluri general cunoscute se înțeleg drapelele, benzile și panglicile colorate/de conștientizare (banda bicoloră negru-portocaliu), emblemele (elemente grafice, litere sau cifre și combinații ale lor), insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne.