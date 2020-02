  Ninsori cu soare și Soare cu ninsori

În ultima zi de Făurar, iarna se pare că intenţionează să-şi ia revanşa pentru întreg anotimpul determinat de temperaturi generoase şi soare. Asta pentru că în ziua de sîmbătă, 29 februarie, meteorologii prognozează ploi şi ninsori, de o mai mare intensitate în centrul şi nordul ţării. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), weekendul va fi caracterizat de diverse fenomene – de la ninsori pînă la soare şi temperaturi înalte.

Astfel, pentru sîmbătă, meteorologii anunţă pe întreg teritoriul ţării ploi, lapoviţă şi ninsori, valori termice pînă la minus 3 grade noaptea şi pînă la 10 grade cu plus, în timpul zilei. Mai frig va fi tradiţional în regiunea nordică, transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. Duminică, 1 martie, tabloul se schimbă, în corespundere cu sezonul care tocmai începe. În prima zi de primăvară, se aşteaptă cer variabil, însorit, fără precipitaţii. Noaptea, mercurul termometrelor va coborî pînă la minus 2 grade Celsius, iar ziua va urca pînă la 13 grade de căldură. Conform specialiştilor SHS, pe parcursul lunii martie are loc creşterea temperaturii medii lunare a aerului cu 4-5ºC faţă de luna februarie. Valorile ei medii variază între +1ºC, în nordul ţării, şi +3ºC, în sud. Luna Martie are mai multe denumiri populare: Germănar (încolţitor), Mărţişor sau Făurel. Luna de început de primăvară a născut multe superstiţii, mai ales despre vreme, care în această perioadă este extrem de capricioasă. Astfel, se zice că dacă luna martie e vînturoasă, atunci luna mai va fi frumoasă, iar tunetele în martie arată un an mănos. Dacă în Mărţişor nu poţi semăna ovăzul de ploi multe, atunci din acelaşi motiv nici toamna nu vei putea semăna grîul. La fel, dacă va cînta cucul în martie, anul va fi bogat. Altă superstiţie spune că „dacă martie-i cu rouă, după Paşti mult plouă”.

