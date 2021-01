Sărbători mari pentru creștinii ortodocși – Botezul, pe stil nou și Ajunul Nașterii Domnului, pe stil vechi

Astăzi este o zi de mare de sărbătoare pentru creștinii de rit nou – BOBOTEAZA sau Botezul Domnului Iisus în apele Iordanului de către Sfântul Ioan Boboteaza, pentru acei care sărbătoresc pe stil nou și Ajunul Nașterii Domnului, pentru cei de rit vechi.

Astfel, Boboteaza încheie perioada celebrării Nașterii Mântuitorului. Credincioșii şi preoții spun că apa de la Bobotează are o putere deosebită, pentru că a fost sfințită printr-o îndoită chemare a Sfântului Duh, iar sfințirea are loc chiar în ziua în care Mântuitorul s-a botezat în apele Iordanului. Cuvântul “agheasmă” vine din grecescul “aghios” și înseamnă sfințire. Prin „agheasmă” se are în vedere apa sfințită, precum și slujba pentru sfințirea ei. Se obișnuiește ca oamenii să bea din Agheasma Mare timp de opt zile în șir, din ziua sărbătorii. După aceasta, ea se poate lua numai după spovedanie. Sfințirea cea mică a apei are loc în biserică la fiecare zi de 1 a lunii, iar în case – oricând cer credincioșii.