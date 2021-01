Zâmbet în dar” – campanie organizată de Asociația Obștească „Angelus Soroca”

În ajunul sărbătorilor de Crăciun, AO „Angelus Soroca” a organizat, deja tradițional, campania de binefacere cu genericul ,,Zâmbet în dar”, dedicată pacienților grav bolnavi, aflați la evidența asociației. Din numărul total de pacienți au fost selectați cei cu o stare socială mai defavorizată, aceștia primind pachete cu produse alimentare si igienice. La fel au fost ajutate și mai multe familii cu mulți copii și cu un nivel de viață mai precar. Or, datorită sensibilizării pe rețelele de socializare mai multe persoane au donat inclusiv și hăinuțe de mâna a doua pentru acești copilași.

Mulțumim mult companiilor care ne-au susținut acum în prag de sărbători, și anume ,,Alfa-Nistru”, ,,Mialex-Nord”, voluntarilor, tuturor persoanelor care au direcționat 2% din impozitul pe venit către pacienții grav bolnavi și de asemenea celor care s-au implicat intensiv in activitatea noastă pe parcursul anului 2020… Pe parcursul întregului an am avut la deservire 143 pacienți, care au beneficiat gratuit de asistență medicală, psiho-emoțională, social-materială și spirituală. Au fost acordate medicamente și produse parafarmaceutice in valoare de 73 340 lei, produse alimentare și igienice în sumă de 136 636 lei.

Profitând de ocazie, facem și un Apel de urgență: Cei aflați în suferință ne puteți contacta, pentru a vă putea lua la evidență pentru a putea beneficia de serviciile AO ,,Angelus Soroca” pe parcursul anului 2021. Ne pot contacta și acei, care doresc să susțină cauza noastră nobilă în continuare pot să ne contacteze. Orice ajutor e binevenit. Puteți găsi informație și pe pagina noastră de facebook @Angelus Soroca. Mai multe detalii pe adresa: or. Soroca, str. M.Malamud 10/2 (lângă hotel Nistru). Tel. 069589838, 069375520, 069341060, email: angelus.soroca@gmail.com

