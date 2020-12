2021 va fi anul revenirii la normalitate ?

Anul Bivolului, conform zodiacului chinezesc, va fi un an de revenire după dificilul 2020. Noul an chinezesc va începe pe 12 februarie 2021 și va ține până pe 31 ianuarie 2022. Bivolul este al doilea semn din cele 12 ale zodiacului chinezesc. După ce Șobolanul ne-a întors lumea cu susul în jos, omenirea așteaptă previziunile specialiștilor în legătură cu ce ne rezervă energiile anuale 2021.

Anul 2021, al Bivolului, se anunță norocos și perfect pentru a ne concentra pe relații, fie că e vorba de cele de prietenie sau cele de dragoste. În zodiacul chinezesc, Bivolul este muncitor și metodic. 2021 va fi un an în care munca va fi răsplătită, iar semnele zodiacale care vor avea prosperitate sunt și cele care muncesc susținut și depun efort în vederea succesului. Va fi anul după faptă, și răsplată. Energia Yin specifică semnului zodiacal al Bivolului va fi pregnantă. Va fi un an în care vom simți cu adevărat ce responsabilități avem, un an în care este nevoie să ne dublăm eforturile pentru a realiza lucruri.

2021 este al doilea an de metal succesiv, iar culoarea vedetă va fi albul. Pe lângă alb, vom mai avea culorile norocoase ale Bivolului: galben și verde, culori care în Feng Shui atrag prosperitatea și succesul… Potrivit specialiștilor în zodiacul chinezesc, în acest an nu vom avea evenimente explozive sau catastrofice, deci va fi favorabil revenirii și consolidării, un an al investițiilor pe termen lung, un an în care vom putea strânge roade pentru viitorii ani neproductivi, ce vor urma.

Anul Bivolului de Metal este grozav pentru a face ordine în viața de familie. Să nu uităm că dacă în familie avem liniște, le putem rezolva pe toate. Totuși, 2021 este un an al rezolvărilor, dacă vom avea și disciplina necesară. Și va fi nevoie, nu glumă!