Campania „Mici bucurii pentru marii eroi” a ajuns la Spitalul Raional din Soroca / VIDEO

Acest an special 2020 ne-a pus la incercare capacitatea de rezistenta in fata necunoscutului, el ne-a schimbat putin felul de-a gindi si tot in aceste ultime luni ne-am pus intrebari si am cautat raspunsuri la numeroasele aspecte ale cotidianului nostru si felul in care traim acest cotidian. Independent de tarile unde ne gasim si de nivelul de viata si bunastare cel mai tare ne-a marcat frica.

Tot acest an ne-a invatat respectul ori ne-a amintit ca o societate se bazeaza pe respect reciproc si recunostinta. Respectul si recunostinta in fata celor mai expuse meserii in timp de pandemie de la vinzatori la medici, fara a uita personalul implicat in functionarea spitaleleor – acolo unde se tine piept virusului si salveaza vieti.

Cei plecati din tara, pe scurt timp ori pe lung timp – raman cu gindul si privirea spre plaiul natal si spre ceace se numeste «acasa». Nici aroganta unora, nici pasapoartele straine afisate de altii nu inlocuiesc radacinile si caminul parintesc.

Pornind de la apelul si invitatia Reprezentantei tarii noastre pe linga ONU la Geneva, Comunitatea moldava din Elvetia si-a mobilizat membrii intr-un scop nobil. Multumurile, recunostinta si respectul pentru munca grea permanent expusa virusului si deci pericolului pentru viata proprie sa fie exprimate personalului medical din tara noastra draga printr-un gind dulce – ciocolata din tara gazda. Daca membrii comunitatii s-au aratat incintati de ideie si au si contribuit financiar – plecaciunile sint pentru citiva din ei care au depus efortul fizic pentru organizarea propriu zisa a actiunii de recunostinta pe care am intitula-o «O mie din inima» chiar daca cantitatea depaseste de departe mia de ciocolate.

Astfel Ioan Ciurin, parinte ortodox de la biserica Sfinta treime din orasul Berna, precum se cade unui crestin, a gasit relatii la fabrica de ciocolata Villars, pentru a negocia un pret mai interesant. Alexandru Arion cu intreaga familie a asigurat cu multa bunavointa transportarea numeroaselor cutii de ciocolata pe teritoriul elvetian pina la camioneta lui Constantin Andronache care asigura drumul acestui colet la destinatie. Destinatiile fiind mai multe si repartizarea facindu-se intre Soroca, Drochia, Carpineni si spitalul de urgenta din Chisinau. Ne-am gindit in primul rind la Soroca, orasul care in primavara, s-a pomenit cu drumurile de acces inchise din cauza pandemiei. Aici, distribuirea se va face in colaborare cu publicatia regionala Observatorul de Nord. Mai multe cutii vor ajunge in preajma Craciunului, adica saptamana curenta, la Drochia si Carpineni. Ministerul de externe si echipele lor vor face repartizarea intre aceste localitati si spitalul de urgenta din capitala. In ziua de Craciun, Comunitatea modava ofera celor 140 persoane in virsta care locuiesc la casa de batrini din capitala, la Schinoasa, cel mai bun cozonac. Aceasta actiune se face in colaborare cu patiseria «Bunatati de la Marica» din capitala cunoscuta pentru inalta calitate a produselor.

Mina de la mina si idee cu idee am reusit in ambianta actuala in continuare extrem de ingrijoratoare, sa ne solidarizam cu cei care sint pe prima linie a frontului actual cu numele Covid 19. Compatriotii nostri, de obicei destul de dezbinati, s-au aratat solidari, buni, intelegatori, priceputi si rapizi pentru a oferi un zimbet acolo «acasa» unde noi deocamdata nu putem ajunge.

Craciun fericit si sanatate tuturor!

Margareta Donos-Stroot, de la Geneva