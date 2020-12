Un copil intră intr-o cofetărie:

− Tanti, vreau și eu un ou de ciocolată!

− Cât să fie de mare?

− Cam cât capu’ lu’ matale, da’ cu ceva înăuntru!

  

Două babe stăteau de vorbă:

− Mi-am luat un dispozitiv de auz nou.

− Și cat a costat?

− Joi dimineața.

  

La telefon:

− Ce faci, frumoasa mea?

− Sunt iubitul ei. Mai ai ceva de spus?

− Scuze, frate… Ce face frumoasa noastră?

  

− De când mă-ta s-a dus îmi e foarte greu să am grijă de voi și de casă…

− Hai, măi tată,… că s-a dus la cumpărături…

− Nu contează, mi-e foarte greu!

  

Nepoata în vizită la bunici:

− Bunico, îți deschid un cont de facebook?

− Nu, nu deschide nimic. Că intră muștele!

  

Ea: Am visat că eram la Kaufland și totul era gratis.

El: Eu am visat că făceam dragoste cu două femei.

Ea: Eram și eu?

El: Nu, tu erai la Kaufland.

  

La farmacie:

− Domnule, vă explic pentru a treia oară, pentru antidepresive aveți nevoie de rețetă. Certificatul de căsătorie și poza soției nu sunt suficiente.

  

Coadă mare la preot, o groază de bărbați și numai o femeie, o blondă. După ce termină spovedania, preotul îi zice blondei:

− Mergi cu Domnul!

Privind în jur, blonda întreabă:

− Cu care dintre ei?

  

Azi noapte un procuror a intrat cu mașina în zidul unei case. Ancheta a stabilit ca zidul mirosea a alcool și venea pe contrasens.

  

Întrebare:

– Care este asemănarea dintre chelie și prostie?

Răspuns:

− Dacă sunt prea mari, nu pot fi acoperite.

  

De o oră… e liniște în casă. Soția vizionează un film, „Crima perfecta”. Ce mă îngrijorează… e că își ia notițe.

  

− Păreți foarte obosit, de ce?

− Muncă, muncă, muncă de dimineața până seara, în fiecare zi.

− De când?

− De poimâine încep…

  

Doi bețivi stau de vorbă:

− De ce ai început să cânți la pian?

− De pe vioară îmi cădea berea.

  

O bătrânică, la doctor:

− Ce ați pățit la ochi?

− Era să mi-l scoată ginerele meu cu o andrea.

− În timp ce tricotai?

− Nuuu, în timp ce mă uitam prin gaura cheii…

  

L-am chemat pe popa la mine acasă spunându-i că fac o donație… Când a venit, am scos un teanc de bani și i-am întins un leu.

− Ce e asta? Faci mișto de mine?

− Lasă vrăjeala, părinte, că și tu ai făcut mișto de mine, ai scos sticla de vin și mi-ai dat doar o linguriță…

Similare