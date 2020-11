De la Diego Maradona cetire …

Diego Maradona a murit la 60 de ani și, în același timp cu dispariția lui fizică, unele dintre frazele sale celebre au intrat în istorie pentru eternitate. El Pibe D’Oro a fost un personaj de legendă și fiecare cuvânt pe care l-a rostit a rămas în inimile fanilor săi de pe întreg mapamondul. Diego Maradona a fost un geniu al fotbalului mondial, iar vorbele rostite de el cu prilejul unor momente speciale din cariera lui au rămas legendare

El Diego, considerat unanim drept un geniu incontestabil din istoria fotbalului mondial, a lăsat în urma lui o multitudine de perle de-a lungul celor aproape 20 de ani de carieră fotbalistică ai lui. Aceste fraze au marcat cele aproape două decenii în care Maradona a fost standardul în fotbal și i-a adus cele mai spectaculoase momente de bucurie poporului argentinian.

Diego Maradona despre…

…copilăria lui în Villa Florito: „Pentru mine să mă joc cu mingea îmi dădea un sentiment unic de pace… Chestia era să alerg după ea, să o am, să mă joc. Și mereu am avut acel sentiment. Dați-mi o minge și lăsați-mă să fac ce știu, în oricare parte a terenului”;

…Los Cebollitas: „Cu Los Cebollitas învingeam pe oricine peste care dădeam în cale. Aveam 136 de meciuri fără înfrângere. Cum mai jucam! Și începuseră deja să facă poze cu mine”;

… debutul de la Argentinos Juniors, contra lui Talleres, pe 20 octombrie 1976, cu 10 zile înainte de a împlini 16 ani: „Am intrat la începutul reprizei a doua. Pe marginea terenului Montes mi-a spus «Du-te Diego, joacă așa cum știi tu… și dacă poți, dă-o printre picioarele adversarului». L-am ascultat. Am preluat prima minge cu spatele la cel care îmi făcea marcaj, Cabrera, l-am fentat și i-am dat mingea printre picioare. Am pasat apoi și am ascultat >> fanilor ca pe un salut”;

… a fi campion mondial U20 la Tokyo în 1979: „Cred că aș fi putut juca și la Cupa Mondială din 1978. Am plâns foarte mult. Nu l-am iertat pe Menotti și nu o să îl iert niciodată, dar nu l-am urât niciodată. El a propus un rematch… Și în Japonia l-am împlinit”.

… meciul istoric Argentinos Juniors – Boca Juniors, 9 noiembrie 1980: „El Loco Gatti, săracul om. El a zis că sunt un băiat gras. Nu știa că meciul este combustibilul meu. Cyterszpiller m-a rugat să dau 2 goluri și eu i-am zis «Nu, 4 goluri o să le dau»”;

…transferul la Boca Juniors din 1981: „Trecerea la Boca a fost invenția mea… Boca nu avea nici măcar o supă să-mi dea ca salariu! Ce culori, pentru Dumnezeu!”;

… accidentarea serioasă la meciul Barcelona-Athletic Bilbao, după intrarea lui Andoni Goikoetxea: „Cel mai dureros moment din cariera mea. Eram pe targă cu piciorul fracturat. Știam deja, știam deja. Am simțit zgomotul după intrarea lui Goikoetxea. Zgomotul de lemn rupt. Și durerea, teribilă”;

… perioada Barcelona 82-84: „Nunez a fost vinovat de tot ce s-a întâmplat la Barcelona, singurul vinovat. Individul nu a înțeles că el nu ar fi putut fi niciodată mai important decât un fotbalist. Și el m-a persecutat pe mine, ca și pe alții”;

… anii de aur de la Napoli: „Când am ajuns la Napoli eram pe zero… și cu datorii. Făceam orice. Anii mei în Italia au fost spectaculoși. La aterizare am aflat că Napoli s-a salvat de retrogradare la un punct diferență în sezonul anterior. De asta nimeni nu m-a crezut când am spus că vom deveni campioni. Am făcut-o în sezonul 86/87. Serbarea de pe San Paolo a fost de neuitat”;

… Cupa Mondială din Mexic 86: „Cel mai sublim moment al carierei mele. Cel mai sublim. Când eram acolo, cu Cupa Mondială în brațe, am simțit că ating cerul. Că toate visele mele s-au adeverit. Și m-am gândit de asemenea cât de fericiți au fost toți argentinienii. În ciuda tuturor, spun asta. Acea echipă a fost persecutată. Dar era echipa mea, a mea în toate sensurile”;

… meciul Argentina-Anglia din sferturile mondialului din ‘86, 2-1, și despre primul gol: „Mâna lui Dumnezeu… Hehe. Nici măcar fotografii nu au putut vedea ce s-a întâmplat. Și Shilton, care a sărit cu ochii închiși, a fost ofensat și nu m-a invitat la meciul lui de retragere. Mi-a plăcut acel gol, aproape la fel de mult precum celelalte. Am simțit că furam portofelul englezilor după Malvine”;

… meciul Argentina-Anglia din sferturile mondialului din 86, 2-1, și despre al doilea gol: „Ce mai pot spune despre acel gol? Doar atât: am visat un astfel de gol, l-am visat în Fiorito, l-am visat pe pajiști, când nu aveam cu ce să mă încalț pentru fotbal. Și am dat acel gol la o Cupă Mondială, contra Angliei. Am început acolo la mijloc. Și apoi am driblat, am driblat , am driblat … și am înscris”;

… meciul Germania-Argentina 1-0, finala Cupei Mondiale Italia ‘90: „Am fost carne de tun, am fost carne de tun pentru că am eliminat Italia. S-au simțit bine pentru ce am spus în timpul intonării imnului. Fii de c…ea! Am făcut-o intenționat pentru ca toți să observe. Nu puteam accepta că existau oameni care se bucurau pentru înfrângerile mele. Dar ce m-a scos din minți a fost că i-au amestecat pe coechipierii mei și țara mea în asta”;

… despre scandalul de la Napoli și ura dintre el și Passarella: „Vreau să termin cu această poveste că Maradona a inventat drogurile în fotbalul argentinian”;

… despre faptul că a fost testat pozitiv la World Cup ‘94: „Insist chiar și astăzi: ei mi-au tăiat picioarele”

… transferul la Sevilla: „Vă rog, ce număr 1? Astăzi sunt fotbalistul numărul 10.000, vă rog să mă considerați așa”;

… retragerea de la Boca: „Întoarcerea la Boca a fost ca și cum aș fi născut după o sarcină care a ținut 14 ani”;

… despre Pele și Maradona, dușmani apropiați: „Ca jucător, Pele a fost cel mai bun, dar el nu a știut cum să profite de asta pentru a crește nivelul fotbalului. Știu că am fi putut face multe împreună, dar suntem prea diferiți. Ne-am ciocnit prea des. Problema era că se temea de mine, credea că vin să-i iau lui ceva ce eu nu am vrut niciodată. Numărul unu, cel mai mare, pe care oamenii îl spun și pe care îl simte fiecare”;

… Epilogul la „El Diego”, autobiografia lui Maradona: „Am făcut ce am putut. Cred că nu a fost atât de rău pentru mine. Știu că sunt prea mic să schimb lumea, dar nu voi permite nimănui să intre în a mea ca să o schimbe, să mă manipuleze. Nimeni nu o să mă facă vreodată să cred că greșelile mele cu drogurile sau cu afacerile au schimbat sentimentele mele. Sunt același dintotdeauna. Sunt eu, Maradona. Sunt El Diego”.

AUTOR: Alex Popescu, PROSPORT

FOTO: football-fun.ru