Stadionul din Soroca, văzut de „presa galbenă” și de acei care poartă ochelari roz

Cere socoteală pentru banii publici

Cum intri în municipiul Soroca dinspre Chișinău, pe partea stângă a drumului îți captează atenția un gard somptuos, printre „gratiile” căruia se întrezărește toloaca, pardon, gazonul stadionului municipal, iar mai în „zare” se văd scaunele din plastic, aranjate în varianta schimonosită a drapelului național. Or, dacă ai treabă în altă parte a urbei, rămâi cu impresia că orașul are stadion, dar dacă ai trecut de poarta edificiului îți dai seama că gardul și este cea mai principală și cea mai de Doamne ajută „ustensilă” a principalei arenei sportive din orașul de pe Nistru, în rest aproape peste tot bântuie dezastrul. Scaunele sunt distruse în proporție de 90 la sută, „birourile” care găzduiesc arbitrii și alte oficialități care vin la stadionul din Soroca amintesc de o casă părăsită din cel mai uitat sat moldovenesc, WC-ul care la gospodari este un fel de „carte de vizită” miroase urât, la propriu și la figurat, stadionul de minifotbal este o mostră crasă de atitudine bădărănească și iresponsabilă față de banii donați de instituțiile europene și de Federația moldovenească de specialitate și doar tribuna centrală cu așa-zisele vestiare pentru sportivi, plus pista de alergare, terenurile de baschet și volei ne amintesc că suntem totuși în secolul XXI și nu în era primitivă.

De altfel, cu scopul de a nu mai ascunde după gard acest tablou sinistru și de a atrage atenția opiniei publice și autorităților la ceea ce se întâmplă, redacția noastră a publicat recent un caption-video cu genericul „Stadionul municipal din Soroca: probleme camuflate de un ambalaj frumos”. Scopul nostru nu a fost de a denigra pe cineva (în primul rând, Doamne ferește, actuala guvernare de la Soroca care nu permite să fie atinsă măcar cu o floare, darămite să fie criticată), dar de a scoate la lumină niște probleme care chiar necesită rezolvare de ani de zile. Mai cu seamă că este vorba de cheltuirea de către autorități în ultimii ani a sute de mii de lei (numai pentru instalarea gardului nou au fost cheltuiți circa 250.000 de lei) pentru primenirea stadionului și nu așa, pur și simplu, dar în cele mai anapoda variante „a-la moldoveni”: aici repari — dincolo crapă, dincolo vopsești buzele — aici se distruge. Și în loc ca primăria să ia act de cele relatate și să spună lumii ce are de făcut, aceasta a aruncat asupra noastră o căldare de zoi, pe care nu am meritat-o, dar pe care… o răbdăm, că așa-i astăzi soarta celor care nu vor să se îndoaie sub „greutatea și povara bunătății autorităților” (nu-i așa, „colega” de la așa-zisul Serviciu de presă al Primăriei municipiului Soroca?). Dar să lăsăm comunicatul deplasat și veninos pe obrazul (gros) ziaristei de 0 (zero) bani de la instituția cu pricina, fiindcă critica ei se ține de noi la fel ca apa de pana gânsacului, fiindcă nu de ambiții și de răutate este vorba, dar despre dorința noastră de a pune umărul la dezvoltarea unui oraș care să-și merite trecutul, să-și cinstească prezentul și să edifice un viitor pe măsura așteptărilor oamenilor. Indiferent de la ce partid sunt și de câtă vreme se află la guvernare.

Apropo, ar fi bine ca cei de la primărie să facă o vizită „inopinată” la stadion și atunci o să înțeleagă că distrugerea scaunelor, bunăoară, nu este opera criminală a microbiștilor veniți la această arenă sportivă, dar a calității sub orice nivel a acestora (scaunelor, instalate de vechea conducere a orașului, ca să fim corecți până la urmă). Nu de alta, dar recunosc cu mâna pe inimă (am și martori, pe cuvântul meu) că și eu am stricat două scaune — nu că așa am dorit, dar fiindcă acestea au crăpat îndată ce partea posterioară a corpului meu doar le-a atins și de atunci prefer să stau în picioare, alături de… scaunele în număr de 1200! Pe de altă parte, pardon, cu privire la dezastrul din WC sau la „casa de oaspeți” personal nu port nici o vină. Precum nici eu, nici autorul materialului video, nici redacția în general și nici Dumnezeu sfântul nu este vinovat de faptul că, vedeți Dumneavoastră, „primăria Soroca are o strategie de renovare a stadionului și anume pentru anul viitor aici sunt prevăzute reparații capitale la etajul II”, dar nu o publică pe site-ul său. Nu de alta, dar un alt fel de comunicare cu primăria noi nu avem pe motiv că… instituția, în general, și ziarista de 0 (zero) bani nu prea comunică cu „presa galbenă”, care „scrie doar de rău și are ceva cu cineva”, dar mai mult cu „presa roșie”, care poartă ochelari roz și scrie doar de bine.

Și încă ceva. Dacă nu mă credeți că un stadion poate fi gestionat și altfel decât cum se face la Soroca, puteți merge, stimații noștri consilieri și activiști de la primărie, la doar vreo 30 de kilometri de Soroca, în satul Izvoare din raionul Florești și să vedeți cum lumea cheltuie banii cu folos, dar nu pentru imagine. Ce ține de noi, cei de la Observatorul de Nord, intenționăm să organizăm la finele acestei luni o dezbatere, cu participarea consilierilor, autorităților, specialiștilor în domeniu și reprezentanților societății civile la tema stării de lucruri de la cele două stadioane (cel din Soroca și cel aflat în reconstrucție, de la Rublenița) și, profitând de ocazie, invităm autoritățile urbei la acest eveniment. Ziua și data dezbaterilor vi le comunicăm la momentul oportun…