«В человеческом организме, одна клетка может предотвратить болезнь, и наоборот. Та же ситуация и с голосованием»

Самое активное участие в первом туре президентских выборах приняли люди в возрасте старше 55 лет, согласно данным Центральной избирательной комиссии, а самое низкое участие зарегистрировано в возрастной категории 18-35 лет: около 40% включенных в списки проголосовало. Активная молодежь, явившаяся на избирательные участки, будь то в стране или за рубежом, утверждает, что нужна еще одна мобилизация, во втором туре, поскольку «голосовать означает участвовать в управлении страной». Ассоциация независимой прессы (API) поговорила с двумя молодыми людьми, у которых есть солидные аргументы для тех парней и девушек, которые все еще раздумывают, пойти или не пойти голосовать 15 ноября.
Павел Чепрага, студент медицинского университета: «Не спрашиваешь у соседей, что тебе надеть и что есть, сам выбираешь. Тогда сам выбери и президента!». Источник фото: личный архив
«По пути к избирательному участку, встречал все больше людей, и это внушало мне больше уверенности в собственное будущее»
Павел Чепрага учится на двух факультетах: общей медицины Университета имени Николае Тестемицану и общей экономики и права Экономической академии Молдовы. В обоих вузах, участвует в студенческих ассоциациях, а также работает, еще со школьной скамьи, в Редакции передач для детей и молодежи радиостанции «Радио Молдова». 1 ноября он голосовал на избирательном участке, расположенном в лицее, который он окончил, а именно в кишиневском лицее им. Онисифора Гибу, в чем усмотрел определенное знамение: «Как правило, избирательный участок, к которому я отношусь согласно месту жительства, располагался в помещении одного из детских садов. Хочется верить, что это совпадение, внушающее большие надежды, – решать судьбу страны в том же учреждении, в котором я сформировал свой гражданских дух и доказал свою социальную активность». Павел вспоминает свой путь на избирательный участок: «Сразу же как вышел из дома, заметил повышенный поток людей, нетипичный для воскресного дня в этом микрорайоне. По мере приближения к избирательному участку, людей становилось все больше и больше, а этот факт, честно признаюсь, внушал мне больше уверенности в мое собственное будущее».
«В человеческом организме одна клетка может предотвратить болезнь, и наоборот. Та же ситуация и с голосом»
Для Павла право голоса это моральная обязанность. Он снова пойдет в свой лицей 15 ноября и говорит, что не понимает молодых людей, которые сидят дома, поскольку голосование это акт участия в управлении страной. «Я бы привел медицинскую аналогию с человеческим организмом. Одна единственная клетка может предотвратить болезнь, а отсутствие этой же клетки может привести к образованию патогенной ткани. Аналогичным образом и один единственный голос может привести либо к положительной перемене, либо к регрессу в последующие годы».
Валерия Стэвилэ, студентка в Дании: «Что может быть скучнее, чем сидеть дома, когда все решается на избирательных участках?». Источник фото: личный архив
Оплатила проезд до Копенгагена деньгами, заработанными летом, только для того, чтобы проголосовать
Валерия Стэвилэ – девушка из Республики Молдова, которая участвовала в голосовании и намеревается сделать то же самое во втором туре выборов. Валерия изучает химическую инженерию и биотехнологию в университете в городе Эсбьерг, Дания. До избирательного участка, расположенного в Копенгагене, пришлось добираться поездом, проделать путь в 300 километров в одном направлении. Оплатила поездку деньгами, заработанными на каникулах, что в перерасчете на наши деньги составило 600 леев в оба конца. Несмотря на то, что до Копенгагена добиралась 4 часа и столько же времени нужно было на обратную дорогу, что ей пришлось переночевать у подруги, так как гостиница слишком дорогое удовольствие для студента, Валерия говорит, что сделает то же самое и 15 ноября. «Я считаю участие в голосовании своим приоритетом, потому что в родной стране остались дорогие мне люди. Мне дорога Молдова и я не могу оставаться равнодушной, а наилучший способ включится в происходящие процессы – голосовать, поэтому предлагаю и вам голосовать и говорить об этом. К тому же, что может быть скучнее чем сидеть дома, когда все решается на избирательных участках, когда большинство граждан «сеют» власть, чтобы собрать урожай через 4 года?».
Что делать людям, потерявшим удостоверение личности или находящимся в другом населенном пункте?
- Молдавские избиратели, которые в день выборов будут находится за рубежом, смогут голосовать на любом избирательном участке, открытом для диаспоры, при наличии удостоверения личности, биометрического паспорта, в том числе с истекшим сроком действия, или паспорта моряка, также как и в первом туре выборов. Список избирательных участков опубликован на сайтах ЦИК и Министерства иностранных дел.
- Лицам, голосующим в стране, которые в день выборов будут находиться в другом населенном пункте, а не по постоянному месту жительства или действующему месту нахождения, в том числе и студентам, необходимо иметь удостоверение на право голосования. Этот документ можно получить в участковом избирательном бюро, расположенном по месту жительства или действующему месту нахождения. Эти удостоверения можно запрашивать до дня выборов, то есть до 14 ноября.
- Лица, потерявшие удостоверение личности или еще не оформившие новое, смогут получить временные удостоверения личности как до дня второго тура выборов, так и в день выборов. Также, как и 1 ноября, подразделения по оформлению документов Агентства государственных услуг (АГУ) будут работать, несмотря на воскресный день, чтобы обеспечивать выдачу временных удостоверений личности. Оформление одного временно удостоверения личности занимает, в среднем, 15 минут.
Виорика Захария,
Ассоциация независимой прессы
Данная статья выполнена при содействии Ассоциации «Promo–LEX» и финансовой поддержке Агентства США по международному развитию. Мнения, выраженные в статье, принадлежат автору и не обязательно отражают позицию Ассоциации «Promo–LEX» и USAID.