«В человеческом организме, одна клетка может предотвратить болезнь, и наоборот. Та же ситуация и с голосованием»

Самое активное участие в первом туре президентских выборах приняли люди в возрасте старше 55 лет, согласно данным Центральной избирательной комиссии, а самое низкое участие зарегистрировано в возрастной категории 18-35 лет: около 40% включенных в списки проголосовало. Активная молодежь, явившаяся на избирательные участки, будь то в стране или за рубежом, утверждает, что нужна еще одна мобилизация, во втором туре, поскольку «голосовать означает участвовать в управлении страной». Ассоциация независимой прессы (API) поговорила с двумя молодыми людьми, у которых есть солидные аргументы для тех парней и девушек, которые все еще раздумывают, пойти или не пойти голосовать 15 ноября.

Павел Чепрага, студент медицинского университета: «Не спрашиваешь у соседей, что тебе надеть и что есть, сам выбираешь. Тогда сам выбери и президента!». Источник фото: личный архив

«По пути к избирательному участку, встречал все больше людей, и это внушало мне больше уверенности в собственное будущее»

Павел Чепрага учится на двух факультетах: общей медицины Университета имени Николае Тестемицану и общей экономики и права Экономической академии Молдовы. В обоих вузах, участвует в студенческих ассоциациях, а также работает, еще со школьной скамьи, в Редакции передач для детей и молодежи радиостанции «Радио Молдова». 1 ноября он голосовал на избирательном участке, расположенном в лицее, который он окончил, а именно в кишиневском лицее им. Онисифора Гибу, в чем усмотрел определенное знамение: «Как правило, избирательный участок, к которому я отношусь согласно месту жительства, располагался в помещении одного из детских садов. Хочется верить, что это совпадение, внушающее большие надежды, – решать судьбу страны в том же учреждении, в котором я сформировал свой гражданских дух и доказал свою социальную активность». Павел вспоминает свой путь на избирательный участок: «Сразу же как вышел из дома, заметил повышенный поток людей, нетипичный для воскресного дня в этом микрорайоне. По мере приближения к избирательному участку, людей становилось все больше и больше, а этот факт, честно признаюсь, внушал мне больше уверенности в мое собственное будущее».

«В человеческом организме одна клетка может предотвратить болезнь, и наоборот. Та же ситуация и с голосом»

Для Павла право голоса это моральная обязанность. Он снова пойдет в свой лицей 15 ноября и говорит, что не понимает молодых людей, которые сидят дома, поскольку голосование это акт участия в управлении страной. «Я бы привел медицинскую аналогию с человеческим организмом. Одна единственная клетка может предотвратить болезнь, а отсутствие этой же клетки может привести к образованию патогенной ткани. Аналогичным образом и один единственный голос может привести либо к положительной перемене, либо к регрессу в последующие годы».

Валерия Стэвилэ, студентка в Дании: «Что может быть скучнее, чем сидеть дома, когда все решается на избирательных участках?». Источник фото: личный архив

Оплатила проезд до Копенгагена деньгами, заработанными летом, только для того, чтобы проголосовать

Валерия Стэвилэ – девушка из Республики Молдова, которая участвовала в голосовании и намеревается сделать то же самое во втором туре выборов. Валерия изучает химическую инженерию и биотехнологию в университете в городе Эсбьерг, Дания. До избирательного участка, расположенного в Копенгагене, пришлось добираться поездом, проделать путь в 300 километров в одном направлении. Оплатила поездку деньгами, заработанными на каникулах, что в перерасчете на наши деньги составило 600 леев в оба конца. Несмотря на то, что до Копенгагена добиралась 4 часа и столько же времени нужно было на обратную дорогу, что ей пришлось переночевать у подруги, так как гостиница слишком дорогое удовольствие для студента, Валерия говорит, что сделает то же самое и 15 ноября. «Я считаю участие в голосовании своим приоритетом, потому что в родной стране остались дорогие мне люди. Мне дорога Молдова и я не могу оставаться равнодушной, а наилучший способ включится в происходящие процессы – голосовать, поэтому предлагаю и вам голосовать и говорить об этом. К тому же, что может быть скучнее чем сидеть дома, когда все решается на избирательных участках, когда большинство граждан «сеют» власть, чтобы собрать урожай через 4 года?».

Что делать людям, потерявшим удостоверение личности или находящимся в другом населенном пункте?

Молдавские избиратели, которые в день выборов будут находится за рубежом, смогут голосовать на любом избирательном участке, открытом для диаспоры, при наличии удостоверения личности, биометрического паспорта, в том числе с истекшим сроком действия, или паспорта моряка, также как и в первом туре выборов. Список избирательных участков опубликован на сайтах ЦИК и Министерства иностранных дел.

Лицам, голосующим в стране, которые в день выборов будут находиться в другом населенном пункте, а не по постоянному месту жительства или действующему месту нахождения, в том числе и студентам, необходимо иметь удостоверение на право голосования. Этот документ можно получить в участковом избирательном бюро, расположенном по месту жительства или действующему месту нахождения. Эти удостоверения можно запрашивать до дня выборов, то есть до 14 ноября.

Лица, потерявшие удостоверение личности или еще не оформившие новое, смогут получить временные удостоверения личности как до дня второго тура выборов, так и в день выборов. Также, как и 1 ноября, подразделения по оформлению документов Агентства государственных услуг (АГУ) будут работать, несмотря на воскресный день, чтобы обеспечивать выдачу временных удостоверений личности. Оформление одного временно удостоверения личности занимает, в среднем, 15 минут.

Виорика Захария,

Ассоциация независимой прессы

Данная статья выполнена при содействии Ассоциации «Promo–LEX» и финансовой поддержке Агентства США по международному развитию. Мнения, выраженные в статье, принадлежат автору и не обязательно отражают позицию Ассоциации «Promo–LEX» и USAID.