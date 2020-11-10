Выборы, II тур: что показывают  профили неподкупности кандидатов

Кандидат Игорь Додон вступил в избирательную кампанию с проверкой имущества, проводимой в его отношении Национальным органом по неподкупности (НОН). В прошлом году в НОН поступли в общей сложности 9 обращений с требованиями о проверке имущества президента. Процедура контроля еще не завершена. Также, по требованию одной депутатки НОН начал проверку и в отношении матери Игоря Додона, на имя которой зарегистрировано несколько объектов имущества. И эта проверка тоже еще не завершена. В отношении кандидатки Майи Санду нет процедур проверки, возбужденных НОН, однако она является мишенью критик по поводу того, что она якобы проголосовала за предоставление государственных гарантий обанкротившимся банкам в рамках банковского мошенничества 2014 года. Эти, а также другие сведения о кандидатах содержатся в профилях неподкупности, выполненных журналистами портала MoldovaCurata.md

Неподкупность в политическлой деятельности

По этому критерию журналисты «Moldova Curată» отметили, что Игорь Додон, выпускник Кишиневского государственного аграрного университета, после успешного продвижения по карьерной лестнице в качестве члена Партии коммунистов, возглавляемой Владимиром Ворониным, покинул это формирование и примкнул к Партии социалистов, которая в ту пору была внепарламентским политическим формированием, возглавляемым Вероникой Абрамчук. После его избрания в 2013 году председателем этой партии, ее учредители оспорили его избрание, но окончательно проиграли судебный процесс в апреле 2017 года.

В истории Партии социалистов, возглавляемой Игорем Додоном, было несколько эпизодов непрозрачного финансирования. На парламентских выборах 2014 года, например, в списках доноров партии фигурировали люди, которые пожертвовали в казну формирования сотни тысяч леев, фактически не располагая столь крупными доходами. Некоторые, например Марина Рэван и Владимир Односталко, ставшие впоследствии депутатами, до этого не были трудоустроенными. Они не ответили журналистам на вопрос, откуда взяли деньги на пожертвование. Аналогичные подозрения возникали и в ходе нынешней избирательной кампании: в списке инициативной группы кандидата Игоря Додона фигурировали лица с крайне низкими доходами, которые, однако, пожертвовали партии по 4-5 тысяч леев. Некоторые из них отказывались отвечать на вопрос, откуда взяли деньги на пожертвование, а другие сказали, что им порой помогают родители или что они были на заработках за рубежом. Также, в сентябре 2016 года, перед президентскими выборами, «RISE Moldova» опубликовал расследование, в котором документально указал, что фирма «Exclusiv Media» ООО, администрируемая депутатом Корнелием Фуркулицэ, получила кредит в 30 миллионов леев от оффшорной фирмы с Багамских островов, связанной с Российской Федерацией. Впоследствии, на основании кредитных договоров, миллионы леев дошли до спонсоров ПСРМ, некоторые из которых были депутатами, указали журналисты «RISE Moldova». Прокуратура по борьбе с коррупцией сообщила в ноябре 2019 года, в ответ на запрос депутата Юрия Реницэ, что расследует факты, раскрытые «RISE», в рамках дела об отмывании денег, а в сентябре 2020 года генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что это «классический случай» отмывания денег, а не незаконного финансирования определенной партии. Стояногло сказал, что были заслушаны 29 человек, в том числе 3 депутата-социалиста, и что на тот момент Генеральная прокуратура была в ожидании «ответа из Швейцарии», необходимого для продолжения расследования.

История Майи Санду по разделу «неподкупности в политической деятельности» намного короче. Она появилась в политической жизни Республики Молдова в 2012 году, когда была предложена Либерально-демократической партией Молдовы на должность министра просвещения в правительстве Юрия Лянкэ. Выпускница Экономической академии Молдовы, затем Гарвардского университета в США, в течение трех лет возглавляла Министерство просвещения, затем после смены правительства была предложена, также ЛДПМ, на должность премьер-министра, однако ее кандидатуру отклонили. В мае 2016 года она зарегистрировала Партию «Действие и солидарность». Майя Санду не замешана в случаях нечестного финансирования формирования.

Неподкупность в управлении имуществом и личных интересах

В декларации об имуществе за 2019 год, поданной в НОН, Игорь Додон указал заработную плату, полученную им и супругой, земельный участок и жилой дом, площадью в 422 квадратных метра. Президент указал также кредит в размере 1 477 000 леев, взятый в 2013 году. «Ziarul de Gardă» написала в 2016 году, что при процентной ставке в 8%, по которой был взят кредит, семья Игоря Додона ежемесячно выплачивает около 15 800 леев, а на жизнь остаются около 8 тысяч леев, если судить по официально задекларированным доходам. Игорь Додон объяснил в прессе, что тот кредит был взят на покупку трехэтажного дома в секторе Буюкань, который он купил от родственника в 2013 году за 140 000 евро. На покупку этого же дома использовал и деньги, полученные от продажи своей двухкомнатной квартиры в Кишиневе. В декларации об имуществе Игоря Додона не указывается наличие автомобиля.

В январе 2020 года «Ziarul de Gardă» опубликовал статью, в которой показывает, что в последние 15 лет, несмотря на то, что занимал исключительно государственные должности, Игорь Додон и его семья отдыхали на экзотических курортах, на Мальдивах, Сейшельских островах или в Дубае. Президент подал в суд на газету «ZdG» за ущемление его чести и достоинства. Судебный процесс еще не завершился. Национальный орган по неподкупности в настоящее время осуществляет проверку имущества Игоря Додона, начатую в феврале 2020 года. В ответе порталу «Moldova Curată» НОН сообщил, что в отношении нынешнего президента было подано 9 обращений по проверке имущества, которые были объединены в одну процедуру. Проверка еще не завершена.

И мать президента проверяется НОН. В августе 2020 года депутат Дойна Герман обратилась в НОН с требованием проверить доходы и имущество матери Игоря Додона, которая указала в декларации об имуществе за прошлый год более 100 земельных участков сельскохозяйственного назначения, приобретенных в 2014 – 2018 годы, и банковский счет в 153 000 леев. Дойна Герман высказала предположение, что это имущество могло быть приобретено при участии Игоря Додона, но оформлено на имя его матери. Депутат заявила для «Moldova Curată» в сентябре 2020 года, что НОН сообщил ей об инициировании процедуры проверки.

Что касается Майи Санду, то в декларации об имуществе и личных интересах за последние два года, поданной в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в октябре 2020 года, она декларировала совокупный доход от заработной платы в размере свыше 162 тысяч леев, 500 румынских леев в виде гонорара за проведение конференции в 2018 году и проценты в сумме свыше 930 долларов. Кандидатка обладает банковским депозитным счетом в США на сумму более 24 тысяч долларов, накопленную в период работы в этой стране. Майя Санду владеет квартирой, площадью в 74 квадратных метра, а также автомобилем модели «Toyota RAV4». Имя Майи Санду не фигурировало в журналистских расследованиях об имуществе или личных интересах.

Неподкупность при исполнении государственной должности

Главное обвинение, предъявляемое Игорю Додону в связи с исполнением государственной должности, заключается в том, что он якобы получил деньги от бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, который публично был его политическим противником. Депутат Юрий Реницэ 18 мая 2020 года опубликовал видео, в котором видно, как в ходе приватной встречи Плахотнюк передает Игорю Додону пластиковый пакет, в котором, по утверждениям Реницэ, были деньги. Игорь Додон прокомментировал эту акцию как «олигархическую расправу», но ни разу не ответил на вопрос «Что было в том кульке?», хотя журналисты неоднократно спрашивали его об этом. В июне 2020 года Генеральная прокуратура сообщила, что не будет возбуждено уголовное дело по фактам из видео, поскольку «не были выявлены элементы преступления».

По разделу «неподкупности при исполнении государственной должности» Майе Санду вменяют в вину то, что она была членом двух правительств, проголосовавших за предоставление государственных гарантий трем банкам, ограбленным в 2014 году в результате банковского мошенничества, так называемой «кражи миллиарда». В ответ она заявила, что не участвовала в заседании правительства в ноябре 2014 года, поскольку была временно освобождена от должности министра в связи с ее участием в избирательной кампании. Однако Майя Санду проголосовала за предоставление второго экстренного кредита, хотя, согласно стенограмме, обнародованной тогдашним премьер-министром Павлом Филипом, она изначально выступала против этого.

Журналисты «Moldova Curată» проверили наличие имен данных двух кандидатов в уголовных делах или делах о правонарушениях. Ни один из них не фигурирует в таких делах или процессах.

Полные профили кандидатов можно найти на портале MoldovaCurata.md, в рубрике „Cunoaște-ți candidatul!” (подрубрика „Alegeri prezidențiale”).

Профили выполнены при поддержке Фонда Сороса в Молдове. Мнение авторов не обязательно отражает мнение Фонда Сороса.