Profil de integritate al candidatului Igor Dodon: trecutul politic, averi, interese

Dorin Chirtoacă este actualul președinte al Partidului Liberal (PL), formațiune condusă anterior de Mihai Ghimpu. Fost primar al municipiului Chișinău, candidează pentru prima dată la funcția de președinte al Republicii Moldova. Moldova Curată a colectat informații ce se referă la integritatea acestui candidat și a celorlați 7 concurenți la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Informațiile sunt structurate pe patru criterii, elaborate de experți anticorupție. La acest link găsiți profilurile de integritate ale tuturor candidaților.

INTEGRITATEA ÎN ACTIVITATEA POLITICĂ:

fidel Partidului Liberal, nu a migrat în alte formațiuni

Dorin Chirtoacă are 42 de ani și este licențiat în Drept. Candidează din partea Mișcării Politice „Unirea”. A fost primar al municipiului Chișinău, ales la 17 iunie 2007, când avea 29 de ani, obţinând 61,17 % din voturi, principalul contracandidat fiindu-i comunistul Veaceslav Iordan. Atunci, în țară la guvernare era Partidul Comuniștilor, condus de Vladimir Voronin. În anul 2009 a candidat la alegerile parlamentare – ordinare și anticipate. Formațiunea sa a trecut în Parlament, însă Dorin Chirtoacă a ales să rămână în funcția de primar. În 2011 a fost reales primar, învingându-l pe socialistul Igor Dodon, iar în anul 2015 a obținut al treilea mandat de primar. În februarie 2018, când Partidul Liberal s-a retras din majoritatea parlamentară în care se afla cu Partidul Democrat și pe numele lui a fost deschis un dosar penal, Dorin Chirtoacă a demisionat, generând alegeri locale noi (detalii – mai jos).

La 1 decembrie 2018 a fost ales, la Congresul formațiunii, președinte al Partidului Liberal, funcție deținută până atunci de unchiul său, Mihai Ghimpu. A candidat la alegerile parlamentare din februarie 2019, dar și la cele locale din octombrie 2019, însă nu a devenit nici deputat, nici primar.

INTEGRITATEA ÎN GESTIONAREA AVERII ȘI INTERESELOR PERSONALE:

Un act de constatare emis de CNI, dar anulat de instanța de judecată, ca fiind ilegal

În declarația de avere depusă la Comisia Electorală Centrală în septembrie 2020, în calitate de candidat la Președinție, Dorin Chirtoacă arată că în anii 2018 și 2019 a avut salariu din funcția de primar, apoi s-a întreținut din salariul de la Partidul Liberal. Deține un teren intravilan, dobândit în 2014, cu suprafața de 0,30 ha, care ar valora jumătate de milion de lei, un apartament cu o valoare similară, pe care l-a cumpărat în 2015. Mai deține trei garajuri, o casă și un spațiu trecut la „altă avere imobilă” – toate moștenite în anul 2014. În martie 2019 Dorin Chirtoacă anunța pe Facebook că pe casa sa primită drept moștenire procurorii, care îl urmăreau atunci în două dosare penale, au pus sechestru. „Casa părintească de la Colonița a fost construită de bunici în 1936, pe vremea României Mari, iar astăzi este catalogată drept … bun infracțional”, a scris Dorin Chirtoacă.

În octombrie 2015 Comisia Națională de Integritate, actuala Autoritate Națională de Integritate (ANI), a emis o decizie prin care a stabilit că Dorin Chirtoacă a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, favorizând o companie la licitaţia pentru reabilitarea unor străzi din capitală, proiect ce valora peste 11 500 000 de euro. În 2017, prin decizie definitivă, actul de constatare a conflictului de interese a fost anulat de instanța de judecată.

INTEGRITATEA ÎN GESTIONAREA FUNCȚIILOR PUBLICE:

Bănuit că și-a protejat fratele la amplasarea unor gherete

În anul 2016, Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care a arătat că rețeaua de gherete „Coffee Time”, amplasate în special în parcurile din Chișinău, în condițiile în care Primăria „declarase război” altor gherete și începuse o campanie de evacuare, aparțineau fratelui lui Dorin Chirtoacă. Ele fuseseră amplasate în diferite locații prin „dispoziţii de excepţie” semnate de primar și anulate ulterior prin decizii judecătorești definitive. Aceste decizii au fost însă ignorate, Direcția juridică a Primăriei argumentând că „CSJ a anulat dispoziția de amplasare a gheretelor, nu și autorizația” de funcționare a SRL-ului. Gheretele erau gestionate de firma „Edera Trio” cu sediul în apartamentul soacrei fratelui primarului. Dorin Chirtoacă a spus că familia sa are o activitate în domeniul apelor minerale din 1993 și nu are nici o legătură cu firmele care dețin gherete de comercializare a cafelei, însă nu a cerut dezmințirea celor afirmate de reporter în articol.

„CAZIER JUDICIAR” :

Dosare penale pe care le consideră motivate politic

În anul 2017, după ce Partidul Liberal s-a retras din majoritatea parlamentară din care făcea parte împreună cu Partidul Democrat, condus atunci de Vlad Plahotniuc, CNA și Procuratura Anticorupție au anunțat că pe numele lui Dorin Chirtoacă a fost pornit un dosar penal, cu acuzația de trafic de influență și corupere pasivă. Chirtoacă și câțiva colegi de-ai săi din Primărie au fost puși sub acuzare pentru încălcarea legii la realizarea unui mare proiect al Primăriei Chișinău de construcție a unor parcări cu plată. Într-un comunicat al CNA se spunea atunci că primarul „i-ar fi dat indicaţii viceprimarului capitalei, care era preşedinte al Comisiei de selectare a companiilor ce urmau să implementeze proiectul parcărilor în mun. Chişinău, să semneze contractul cu firma „Eme Parkleitsystem” GmbH fără aprobarea Consiliului Municipal Chişinău”. În acest dosar, Dorin Chirtoacă a fost reținut la 25 mai 2017, apoi a fost plasat în arest la domiciliu și sub control judiciar. La 21 iulie 2017, dosarul a fost trimis în judecată, iar la 28 iulie 2017, instanța a dispus suspendarea lui Dorin Chirtoacă din funcția de primar. Între timp, primar interimar a fost numită fosta directoare a Companiei de distribuție a energiei electrice ”Union Fenosa”, Silvia Radu, apropiată PDM, formațiune aflată atunci la guvernare, iar în februarie 2018 Chirtoacă și-a dat demisia, generând alegeri locale noi. El a argumentat că orașul are nevoie de un primar ales, nu de unul numit. Dorin Chirtoacă s-a declarat întotdeauna nevinovat, acuzând procurorii de manipulare și falsificare a probelor: ”Acesta este evident dosar politic. Pe lângă faptul că pledez nevinovat, acuz procuratura şi regimul Plahotniuc-Dodon de fabricarea şi falsificarea dosarului”, a declarat Dorin Chirtoacă la o conferință de presă susținută în aprilie 2019. Procuratura Anticorupție a anunțat atunci că nu va răspunde la aceste acuzații.

În timp ce era urmărit în dosarul parcărilor, CNA a anunțat, în septembrie 2017, că pe numele lui Dorin Chirtoacă a mai fost pornit un dosar penal, de această dată pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Și anume, pentru că Dorin Chirtoacă ar fi încheiat tranzacții de împăcare cu mai mulți procurori, judecători și polițiști care aveau decizii de judecată neexecutate privind asigurarea cu locuințe. CNA a explicat atunci că membrii Consiliului Municipal erau obligați să acorde spaţiul locativ cu drept de folosinţă solicitanților, nu să le dea bani ca să-și cumpere, respectiv, să le aibă în proprietate. „Primarul general, încheind 81 de tranzacţii de împăcare şi achitând mijloace ale bugetului municipal în sumă totală de 66 730 577, 80 de lei, a cauzat administraţiei publice locale un prejudiciu în proporţii deosebit de mari”, s-a anunțat atunci.

Într-un răspuns dat pentru Moldova Curată în septembrie 2020, Procuratura Anticorupție informează că dosarul parcărilor este singurul aflat în gestiunea sa pe numele lui Dorin Chirtoacă și că acesta are calitate de inculpat, cauza aflându-se în instanța de judecată, la etapa de examinare.

Centrul Național Anticorupție, la rândul său, ne-a informat, în octombrie 2020, că al doilea dosar – privind tranzacțiile de împăcare – a fost retras în anul 2019 din gestiunea Procuraturii Anticorupție și acum se află în gestiunea CNA, iar urmărirea penală nu s-a încheiat, Dorin Chirtoacă având statut de învinuit. Serviciul de presă al CNA a precizat, de asemenea, pentru Moldova Curată că acest dosar a fost inițiat nu în 2017, când s-a anunțat public despre existența lui, ci mult mai devreme – în 2015, și vizează fapte care au avut loc în anul 2013.

Între timp, solicitat de Moldova Curată, Dorin Chirtoacă a declarat (în octombrie 2020) că nu a fost informat despre o eventuală încetare sau transferare a dosarului la CNA: „Din ceea ce știm noi, Procuratura Anticorupție gestionează două dosare în ceea ce mă privește: cel cu parcarile cu plată, care este interminabil în instanță, și cel legat de asigurarea judecatorilor, procurorilor și politiștilor cu locuinte, care era la faza de urmarire penală în toți acești ani. Nici eu, nici avocații nu am fost informați despre încetarea acestui dosar și nici despre ridicarea sechestrului pus pe proprietăți. Este extrem de straniu, inexplicabil și îngrijorător că noi avem o informație, iar dumneavoastră aveți alta. În plus, mai este un dosar deschis la MAI, cu privire la plata salariilor pentru angajatii primariei și subdiviziunilor în anul 2012, dosar în care ei, de peste un an, nu se pot hotarî în ceea privește înaintarea unei acuzații oficiale. Acestea sunt informatiile pe care le cunosc, poate mai sunt și altele pe care nu le știu”.

Moldova Curată a solicitat și Procuraturii Generale să ne informeze dacă Dorin Chirtoacă figurează în vreun dosar penal. Răspunsul a fost că în prezent fostul primar nu figurează în nici un dosar aflat în gestiunea PG. Moldova Curată va cere Ministerului Afacerilor Interne informații referitoare la al treilea dosar, despre care a comunicat Dorin Chirtoacă, însă până în prezent în spațiul public nu s-a anunțat despre el.

Viorica Zaharia

Acest profil este realizat cu suportul Fundației Soros Moldova. Opinia autorilor nu reflectă neapărat opinia Fundației Soros Moldova.