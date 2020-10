Profil de integritate al candidatei Violeta Ivanov: trecutul politic, averi, interese

Violeta Ivanov este în prezent deputată, aleasă în anul 2019 pe lista Partidului Democrat din Moldova. La aceste alegeri, candidează pentru funcția de președintă a țării din partea Partidului Politic „Șor”. Moldova Curată a colectat informații referitor la integritatea acestei candidate și a celorlalți 7 concurenți la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Informațiile sunt structurate pe patru criterii, elaborate de experți anticorupție. La acest link găsiți profilurile de integritate ale tuturor candidaților.

INTEGRITATEA ÎN ACTIVITATEA POLITICĂ:

În timp de 12 ani a fost în 4 partide: 3 zile deputată neafiliată

Violeta Ivanov (1967) este originară din Grinăuți-Moldova din raionul Ocnița. A absolvit Facultatea de Inginerie a Mediului a Institutului de Utilități Publice din Harkov (Ucraina), iar în Moldova a absolvit Academia de Relații Internaționale și Studii Diplomatice din Chișinău.

În anii 2007 și 2008, când la guvernare era Partidul Comuniștilor din Moldova (PCRM), Violeta Ivanov a deținut funcția de viceministră a Ecologiei și Resurselor Naturale, iar un an mai târziu a deținut și funcția de ministră în cadrul aceluiași minister. În ultimii 10 ani a fost deputată. După alegerile parlamentare din anul 2009, Violeta Ivanov a acces în Parlament pe lista PCRM, a cărui fracțiune a condus-o timp de doi ani (2014 și 2015). În Legislativ a condus Comisia parlamentară mediu şi schimbări climatice. La sfârşitul anului 2015, Violeta Ivanov, împreună cu alţi 13 colegi comuniști, a părăsit fracţiunea PCRM și a declarat, la o conferință de presă, că renunţă la Partidul Comuniştilor pentru a crea Platforma Social Democrată Pentru Moldova.

Platforma lansată nu a avut viață lungă. În anul 2017, Violeta Ivanov, alături de alți foști colegi de la PCRM a aderat la Partidul Democrat din Moldova (PDM), condus atunci de Vladimir Plahotniuc, iar o perioadă a făcut parte și din conducerea partidului, fiind vicepreședinta PDM. La democrați a stat până în luna mai 2020, când a părăsit partidul. Timp de trei zile a avut statut de deputată neafiliată, iar la 11 mai 2020 a anunțat că aderă la Partidul Politic „Șor”, declarând, la Jurnal TV, că nu a discutat cu Ilan Șor înainte de luarea deciziei și că nu o deranjează sentința în care este condamnat acesta.

Precizăm că Ilan Șor, liderul partidului la care a aderat Violeta Ivanov, a fost condamnat, în anul 2017, de către Judecătoria Chișinău la 7,6 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul ”Furtul miliardului”, însă sentința nu este definitivă, întrucât Ilan Șor a atacat-o la Curtea de Apel. Din 2019, când la Chișinău s-a schimbat guvernarea, Ilan Șor se ascunde peste hotare, fiind dat în urmărire de către justiția din Republica Moldova.

La începutul lunii septembrie curent, Partidul Șor a desemnat-o pe Violeta Ivanov candidată la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

INTEGRITATEA ÎN GESTIONAREA AVERII ȘI INTERESELOR PERSONALE:

Casa care a dispărut din declarația depusă la CEC

În declarația de avere și interese personale depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC), familia Violetei Ivanov declară pentru doi ani (2018-2019) venituri salariale în valoare de circa 763 de mii de lei. De la Parlament, deputata a ridicat o indemnizație de aproximativ 74 de mii de lei pentru aceeași perioadă. Aceasta mai indică faptul că are în proprietate un apartament de 98 de metri pătrați, achiziționat în anul 2017.

Deși în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 depusă la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) Violeta Ivanov indică două case de locuit, una dobândită în anul 2008 și alta în anul 2014, dar și un teren intravilan, în declarația de la CEC aceste bunuri lipsesc. Candidata la prezidențiale a precizat că imobilul îi aparține uneia dintre fiice.

„Atunci când era la întreținere fiica, indicam imobilul în declarația de avere. Acum ea e majoră, are jobul ei și nu am mai indicat nimic. În declarația de la CEC totul este corect”, a precizat candidata pentru portalul MoldovaCurata.md.

Potrivit unei investigații publicate anterior de jurnaliștii de la Ziarul de Gardă, pe durata mandatului de deputată, familia Violetei Ivanov a construit o casă cu două nivele în municipiul Chișinău. Jurnaliștii au scris că mezina deputatei, minoră la acel moment, este, în acte, proprietara terenului pe care este construit imobilul. Fiica mai mică a Violetei Ivanov a intrat în atenția presei în anul 2016, când își etala haine și obiecte de lux pe rețelele sociale. Potrivit portalului Agora.md, Margareta Ivanov posta pe Instagram poze în care afișa bijuterii și genți produse de case de modă vestite. Ea publicase și o poză cu un autoturism de lux, Jaguar, în curtea unei case, însoțită de comentariul „Cadoul perfect. Bun venit micuța”. Atunci Violeta Ivanov dezmințea informația că bunurile ar aparține familiei.

„Este o tendință când adolescenții vor să placă. Poza postată cu mașina este frumoasă. Dar asta nu înseamnă că are acea mașină. Nu am nici curte și nici casă. Este o campanie de denigrare. Eu nu am mașină. Șoțul meu are BMW. Eu lucrez foarte mult. În pofida la toată mizeria care se publică, noi investim în studiile copiilor. Și ne mândrim cu ei”, motiva atunci Violeta Ivanov.