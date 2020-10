Unii moldoveni vor parcurge, din nou, sute de kilometri, ca să voteze

La fel ca la alegerile precedente, pentru mii de moldoveni din diaspora participarea la prezidențialele din 1 noiembrie 2020 va însemna un efort semnificativ, întrucât vor trebui să parcurgă și sute de kilometri până la secția de vot. Deși în acest an peste hotare vor fi deschise mai multe secții ca oricând – 139, față de 100 de secții la prezidențialele trecute, acestea nu sunt suficiente pentru a asigura o accesibilitate totală a cetățenilor la urne. Chiar și așa, tinerii cu care am vorbit, aflați în diferite țări europene, spun că și de această dată, în pofida distanței și a dificultăților puse de pandemie, vor face tot posibilul să ajungă la secția de votare.

La scrutinul prezidențial din anul 2016 s-a înregistrat o participare record a cetățenilor din diaspora – 67 205 de alegători în primul tur și un număr dublu în al doilea – 138 720 de alegători. Mulți votanți au mărturisit că au venit de la sute de kilometri și, în unele cazuri, au așteptat ore întregi la coadă ca să ajungă la urne.

Unul dintre ei, Ștefan Chitoraga, aflat în orașul Grenoble din Franța, povestește că pentru el, cea mai apropiată secție de votare este la circa 100 de kilometri, la Lyon. Cu toate acestea, moldovenii din regiune s-au deplasat în număr mare la alegerile precedente, folosind transportul public sau grupându-se în mașinile prietenilor. „Considerăm că sunt foarte puține secții de votare deschise în Franța. Înțelegem că, pentru mai multe, e nevoie de bani și în Franța „densitatea” noastră nu e atât de mare ca în Italia sau Marea Britanie, dar trebuie de găsit o soluție ca toată lumea să poată vota. Noi, cei din Grenoble, venim la votare aproape fără probleme, 100 de kilometri nu e atât de mult, însă celor care stau la 200 – 250 km le vine cu mult mai greu. Personal, voi merge la votare, o fac de fiecare dată, întrucât e foarte important să votăm. Cred că acesta nu e doar un drept, dar și o obligație”, spune Ștefan Chitoraga.

Cât privește condițiile deosebite în care se va desfășura scrutinul în acest an – pandemia -, Ștefan spune că în prezent are îngrijorări legate de o eventuală intrare în carantină a unor orașe: ”Pandemia poate fi un impediment pentru mersul la vot, mai ales că acum în Franța și în special în regiunea mea a crescut drastic numărul de persoane infectate. Practic e o situație mai complicată decât a fost în primăvară, când am stat izolați total. Prin urmare, dacă vom fi izolați din nou, nu vom putea merge în alt oraș, la votare. Probabil o soluție ar fi ca Guvernul Republicii Moldova să redacteze un document în care noi să completăm numele și prenumele, să indicăm data și ora, să-l semnăm, și în baza lui autoritățile franceze să ne permită să ne deplasăm. În general, o soluție ideală ar fi să putem vota prin internet. Dar dacă, așa cum înțeleg, o platformă pentru vot, securizată, încă nu a fost creată, cea mai la îndemână soluție ar fi asta, emiterea unui document…”.

Până acum, atât CEC, cât și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, au anunțat că vor lua toate măsurile, inclusiv în privința diasporei, pentru ca toți cetățenii să-și poată exercita dreptul la vot.

Vor putea vota și cei care nu s-au înregistrat prealabil

La fel ca la alte scrutine, și de această dată CEC a aplicat instrumentul înregistrării prealabile a cetățenilor din diaspora, pentru a putea estima numărul potențialilor votanți și a deschide în zonele respective secții de vot. Astfel, peste 60 de mii de alegători din diaspora s-au înregistrat pe platforma CEC, un număr record, raportat la prezidențialele precedente, când au fost doar 3500 de persoane. Toți moldovenii din diaspora care vor veni la secțiile electorale vor putea vota, indiferent dacă s-au înregistrat prealabil sau nu.

„Am obosit să văd Moldova în acceași stare în care am lăsat-o acum trei ani”

Gabriela Ciolacu, o tânără din Moldova care locuiește de trei ani la Budapesta, unde studiază economia și businessul internațional, spune că a avut grijă să se înregistreze din timp. „M-am bucurat enorm în septembrie, când mulți din prietenii mei aflați la mii de kilometri de casă promovau înregistrarea în prealabil la următoarele alegeri. Personal, eu am făcut-o câteva luni în urmă și continui să monitorizez ce se întâmplă acasă măcar o dată pe săptămână. Pe 1 noiembrie, eu votez la Budapesta pentru ca am obosit să văd Moldova în aceeași stare în care am lăsat-o acum 3 ani, pentru că îmi asum responsabilitatea și vreau să vin acasă și să observ că ziua de mâine promite noi oportunități și realizări”.

Aflându-se peste hotare și ocupată cu studiile, Gabriela spune că, în mod firesc, se întâmplă să rateze unele știri sau evenimente de acasă, dar a descoperit, totuși, că, în pofida acestui fapt, „spiritul civic e direct proporțional cu distanța între aici și acasă”: ”Trebuie deja să ne asumăm responsabilitatea că acțiunile noastre au urmări asupra viitorului nostru. E ușor să nu faci nimic și să te plângi. Cu cât e mai mare distanța, cu atât dorința de a contribui la prosperitatea casei trebuie să fie mai mare. Suntem o familie extinsă. E timpul să acționăm ca una adevărată”.

Lista celor 139 de secții de votare din cele 36 de țări în care vor putea vota moldovenii poate fi găsită pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Tot acolo vor fi publicate și adresele secțiilor. Cetățenii moldoveni de peste hotare vor putea vota cu pașaportul, inclusiv dacă este expirat, cu buletinul de identitate și cu livretul de marinar.

CEC a deschis un Centru de apel pentru toți alegătorii care au nevoie de informații referitoare la votarea din 1 noiembrie 2020. Le pot obține la numărul de telefon (+373) 22 88 01 01. Centrul de apel funcționează în perioada 8 septembrie – 3 noiembrie 2020.

Viorica Zaharia, Asociația Presei Independente

„Acest articol este editat cu sprijinul Asociației Promo-LEX, din sursele Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate în acest articol aparțin autorului și nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și USAID.”