În 8 săptămâni pandemia ar putea să se sfârșească. Ce trebuie să facem pentru aceasta?

Managerul Institutului “Matei-Balș” din București, prof.dr. Adrian Streinu-Cercel, a anunțat că pandemia de coronavirus s-ar putea încheia în aproximativ opt săptămâni, însă pentru asta ar trebui să respectăm o serie de reguli stricte.

Reputatul medic știe cum putem izola virusul, masca de procție având un rol esențial. Însă aceasta trebuie purtată corespunzător. ”În ultima perioadă am văzut mesaje de genul: haideți să izolăm virusul, nu să ne izolăm pe noi! Absolut corect! Acest slogan este foarte bun. Dar pentru a face acest lucru, trebuie să avem grijă de noi. Dacă nu avem grijă de noi, nu ne apără nimeni. Oricât de puternic ar fi statul, uitați-vă la SUA, degeaba! Sfatul meu este: haideți să ne protejăm pe noi înșine! Pentru a ne proteja pe noi înșine trebuie să purtăm mască tot timpul. Am ieșit din casă, am ieșit cu masca pe figură. Masca trebuie să acopere și nasul, și gura! Banda metalică de deasupra trebuie amprentată pe conturul nasului și al obrajilor… Dacă este pusă de formă, lasă zone prin care aerul pătrunde și, o dată cu aerul care pătrunde, evident că poate pătrunde și virusul. Dacă aceste lucruri ar fi puse în practică, în decurs de șase-opt săptămâni, am putea să izolăm circulația virusului. Cei care nu vor să poarte mască, nu au decât să facă ce doresc, dar să-și asume și riscul îmbolnăvirii!”, a declarat Adrian Streinu-Cercel, potrivit dcnews.ro.