O elevă din Soroca este printre câștigătorii concursului  național “Tineretul pentru o Moldovă fără Criminalitate”: Află cine este tânăra și detalii despre concurs

Șapte elevi din clasele X-XII din mai multe instituții de învățământ din țară au fost premiați cu diplome și premii bănești în cadrul celei de-a VII-a ediții a concursului național de eseuri criminologice cu genericul “Tineretul pentru o Moldovă fără Criminalitate”. Printre ei este și soroceanca Vladislava Groza, elevă la Liceul Teoretic Petru Rareș din municipiul Soroca.

Concursul s-a desfășurat în perioada decembrie 2019 – iunie 2020, în două etape la care au participat 28 de elevi din mai multe licee din țară, șapte dintre ei fiind premiați. Scopul evenimentului este educația juridică și criminologică a tinerilor, formarea cetățenilor activi și social responsabili, se menționează într-un comunicat emis de poliție.

În urma jurizării, pe locul I s-a clasat o elevă a clasei a XI a ”Liceului teoretic Liviu Deleanu” din Chișinău, pe locul II și III – eleve din clasa XII-a din cadrul Liceului teoretic “Alecu Russo”, din s. Cojușna, raionul Strășeni, iar ”Pentru originalitate” – o elevă a din clasa XI a liceului teoretic ”Petru Rareș” din Soroca.

Vladislava Groza: ”Concursul a fost foarte original, nu am mai întâlnit așa teme și mai mult mi-a plăcut că am avut mai multe teme din care puteam alege. Toate țineau de țara noastră fără crimă și fiecare putea să-și aleagă o temă mai aproape de sufletul său.

Mă bucur că am primit premiul pentru originalitate, deoarece în eseul meu am încercat să ofer o soluție la toate problemele ce le credeam mai importante. Am ales tema tinerii ca victimă și ca infractori și am încercat în motivele psihologice care îi pot face pe tineri să devină victime sau, din contră, să devină ei cei care comit o infracțiune și să ofer o soluție.

Concurența a fost mare, a trebuit să studiez foarte multă informație și să caut exemple de crime și de victime și a fost nevoie de foarte mult timp ca să termin acest proiect. Mă bucur că acest timp nu a fost irosit în zadar. Îi felicit pe toți cei care au obținut locuri mari, pentru că, recunosc, a fost ceva complicat și a fost nevoie de foarte mult efort”, a menționat eleva pentru Observatorul de Nord.

În cadrul evenimentului de premiere, șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Marin Maxian a menționat că acesta este al doilea an consecutiv, când Poliția Națională participă la evaluarea lucrărilor și identificarea câștigătorilor, menționând că tinerii au dat dovadă de ingeniozitate, perseverență și creativitate prezentând creații proprii pe un spectru larg de tematici: “Pentru o țară fără crime”, “Nu corupției!”, “Nu violenței!”, “Adolescentul ca infractor și victimă”, “Aportul tinerilor la prevenirea și combaterea infracțiunilor”.

Concursul este organizat la inițiativa Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată din Moldova sub patronatul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.