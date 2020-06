„Femeile trebuie ajutate, fie și numai pentru faptul că, în timpuri grele, ele pot ajuta alte femei”

Povestea Iulianei Cojocaru este comună pentru mulți tineri din Republica Moldova. A absolvit Universitatea Tehnică, dar cum piața muncii nu a fost deloc generoasă cu ea, a trebuit să plece în străinătate împreună cu soțul. A ales, din varii motive, Moscova. A muncit într-un atelier de confecții, unde era mai aproape de profesia pe care și-o însușise la Universitatea Tehnică – inginer tehnolog în industria ușoară. A lucrat acolo zece ani. Nu a reușit să facă avere, căci, spune ea, banii câștigați le ajungeau doar pentru necesități.

A descoperit programele de finanțare UE în 2017, când era încă la Moscova. S-a gândit că aceasta este șansa ei. Și-a pus în gând să revină acasă și să pună în practică ce învățase la facultate. S-a întors și a înregistrat o afacere – firma „Rujacon”, specializată în producția hainelor sport pentru femei și bărbați. Primul atelier l-a deschis în Chișinău, cu echipamente de împrumut și producea în cantități foarte mici. A testat piața, a căutat o nișă, iar pentru a supraviețui până ce propriul brand capătă notorietate, a cusut haine la comandă sau a reparat. Era la limita rentabilității… Până să se deschidă linia de finanțare din toamna lui 2017, Iuliana Cojocaru a căutat mai multe informații despre programul PARE 1+1. Dar banii câștigați peste hotare nu erau nici pe departe suficienți pentru a aplica – deși munciseră mulți-mulți ani, aproape că nu făcuseră economii. În plus, aveau și un copilaș de trei ani, care trebuia crescut.

„Am înțeles cum să dezvolt strategii ca să reușesc în afaceri”

Totuși, a riscat și a mers la o întrevedere cu reprezentanții ODIMM, de la care a aflat despre Programul „Femei în afaceri”, care oferea fonduri pe alte principii și la care nu era nevoie de o sumă proprie de investiții. Au urmat mai multe weekend-uri de cursuri intensive de afaceri, marketing, contabilitate, scrierea și gestionarea proiectelor. „A fost o perioadă frumoasă. Mi-am amintit de facultate, mai ales că la cursuri chiar participau câteva foste colege. Făceam planuri de extindere a afacerii și de diversificare a produselor, învățam cum să ne identificăm și cum să ne fidelizăm clienții. Am înțeles cum să-mi creez propriile strategii ca să reușesc să am succes aici, în Republica Moldova”.

În cadrul programului a participat la Forumul Industriei Ușoare. Acolo a cunoscut mai mulți manageri din industria ușoară, iar pe unii dintre ei și i-a făcut și parteneri. Aceste interacțiuni au ajutat-o să-și depășească dezamăgirile, frica și incertitudinea. Credea că ceva nu face bine – nicidecum nu reușea să facă economii ca să poată extinde afacerea – și nu înțelegea unde greșește și ce să corecteze. În cadrul programului a aflat că sunt foarte mulți ca ea, care s-au confruntat cu dificultăți similare în lansarea propriul brand și, la fel ca ea, au avut momente când s-au gândit să renunțe. Tot aici a aflat cum poți supraviețui până când produsele proprii vor avea o cerere mare pe piață. „După acest eveniment parcă am prins aripi. Eram așa de entuziasmată și așa de puternică… Am văzut afacerile altfel, nu doar ca pe o sursă de îmbogățire imediată, ci și ca pe o oportunitate de a ajuta alți oameni, de a mă ajuta pe mine și familia mea să trăiesc decent aici, în Republica Moldova. Aveam multe notițe. Am cunoscut mulți oameni pe care m-am gândit să-i abordez pentru diverse colaborări de viitor. Imediat după Forum am și mers la ei, să văd cum putem colabora”.

„Nu a fost simplu, dar am reușit”

Efectele au fost imediate. A aplicat pentru finanțare și a decis să-și mute atelierul din Chișinău, unde avea doar doi angajați, la Mărculești, raionul Florești, în satul ei de baștină. A închiriat echipament și, în paralel cu producerea hainelor cu design original, a început să presteze servicii pentru mai multe fabrici mari din țară. A ajuns să aibă 15 angajați – femei din satul ei și din satele din vecinătate. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să ajusteze programul de muncă al atelierului la orarul grădiniței de copii. „Doar patru din cele 15 angajate aveau experiență de muncă – pe celelalte a trebuit să le învăț de la zero. Nu a fost simplu, dar am reușit. În scurt timp am reușit chiar să le majorez salariul. Să știți că nu este ușor pentru o femeie cu copii mici să-și găsească de lucru. Foarte puțini angajatori oferă program flexibil – noi am reușit”.

Cererea de finanțare a Iulianei prin Programul „Femei în Afaceri” a fost aprobată în primăvara ui 2018. A obținut un grant de 110 mii de lei – bani din care a cumpărat echipament de cusut de ultimă generație. Această investiție a ajutat-o să deschidă și al doilea atelier, la Florești, și să creeze noi locuri de muncă. Avea deja 25 de angajate – 15 la Mărculești și zece la Florești. Și-a extins și producția – cosea haine pentru diverse firme din Italia și din Republica Moldova, dar nu a renunțat niciun moment la propriul brand. „Încă nu reușim să vindem atât de mult cât ne-am dori, dar sunt niște treninguri atât de dragi nouă și atât de calitative… Punem mult suflet în ceea ce producem – verificăm fiecare ațișoară, fiecare tăietură. Sunt încrezătoare că succesul o să vină și într-o zi o să avem mulți clienți, mulțumiți și fideli”, spune Iuliana Cojocaru.

„Criza nu este o povară, pentru că am avut parte de ajutor la momentul potrivit”

A început anul 2020 cu planuri mari. Avea mulți parteneri, comanditari, avea comenzi inclusiv pentru brandul propriu, dar în februarie au fost anunțați că trebuie să-și sisteze activitatea. „Produceam un model nou de bluzițe. Eram atât de entuziasmate… Pânza era superbă, modelul la fel. Deja vedeam, palpam succesul. Auzeam la televizor despre COVID-19, dar speram să nu ne afecteze. Într-o zi a venit polițistul și ne-a anunțat că trebuie să ne sistăm activitatea – era decizia Consiliului Raional. În acel moment am simțit că-mi fuge pământul de sub picioare. Nu am dormit câteva nopți. Mă gândeam cum o să supraviețuiesc, și nu era vorba doar de mine – sunt 25 de tinere mame care depind în totalitate de aceste venituri, care au copii mici pe care trebuie să-i hrănească, să-i îmbrace. La țară nu este simplu să câștigi bani ca să supraviețuiești”.

S-a gândit să-și reprofileze activitatea. Chiar de la începutul declarării stării de urgență a produs măști de protecție. În prezent lucrează în ture – doar două-trei persoane se află în atelier și muncesc la distanță mare una de alta. Iuliana spune că doar datorită faptului că a reușit să-și extindă afacerea și că a căpătat încredere că poate răzbi, pentru că nu este singură, această perioadă nu este o povară. Timpul liber l-a folosit ca să scrie încă o propunere de proiect pentru granturi europene – urmărește extinderea în continuare a afacerii.

„Le-am povestit angajatelor mele, tuturor prietenilor despre posibilitățile de a accesa fonduri europene nerambursabile. Sunt încrezătoare că împreună vom trece peste aceste timpuri grele, iar viitorul nostru o să fie frumos aici, acasă, pentru că există oameni care o să ne ajute atunci când ne este greu”.

„Această investiție le-a ajutat și pe alte tinere mămici”

Iuliana Cojocaru este una din primele beneficiare ale programului „Femei în Afaceri”. „Pe mine această investiție m-a ajutat să-mi creez o viață decentă în țara mea. Mi-a oferit încredere și putere să trec peste momentele dificile, cum este această carantină. Chiar dacă suntem în criză, chiar dacă nu avem vânzările pe care ni le-am dori, totuși, reușim să supraviețuim și mă bucur că pot să ajut și alte femei să trăiască decent. Femeile trebuie ajutate, fie și numai pentru faptul că pot ajuta alte femei – mai ales acum, când există atâta disperare. Eu simt că sunt puternică și o să le ajut și pe alte femei să devină puternice”, afirmă ea.

Programul „Femei în Afaceri” a fost lansat în toamna anului 2016, având ca obiectiv promovarea abilității economice și sociale a femeilor din zonele rurale prin reducerea inegalității de gen, creșterea și dezvoltarea afacerilor, schimbarea percepției inovaționale, sporirea accesului la resurse, servicii și tehnologii. Până în prezent, prin intermediul programului, la Componenta de granturi mici au fost selectate și finanțate 379 de afaceri ale femeilor de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Suma granturilor aprobate este de circa 52 milioane lei, ele urmând să atrage investiții în economie de circa 90 milioane lei. Afacerile antreprenoarelor au creat și menținut peste 1500 locuri de muncă. Programul este finanțat din bugetul de stat și suplinit din fondurile Uniunii Europene.

