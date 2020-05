Top cele mai bune filme despre al Doilea Război Mondial

În această săptămână, Europa şi întreaga lume aniversează 70 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial. Considerat cel mai mare şi mai ucigător conflict neîntrerupt din istoria omenirii, războiul a lăsat urme fără precedent la nivel geopolitic, tehnologic şi economic, dar a constituit şi un bun prilej pentru cineaşti de a reconstitui, de-a lungul timpului, unele dintre cele mai importante evenimente ale sale.

„Das Boot/Submarinul“ (1981)

O privire detaliată în lumea claustrofobă şi terifiantă a echipajelor submarinelor germane care vânează vapoare de sub apă. Curajos, realist şi condimentat cu umor negru, acest film este unul dintre puţinele care îi prezintă cu compasiune pe nemţi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Letters from Iwo Jima/ Scrisori din Iwo Jima“ (2006)

În urmă cu 61 de ani, armatele americană şi japoneză s-au confruntat în Iwo Jima. Câteva decenii mai târziu, au fost dezgropate mai multe sute de scrisori din pamântul sterp al insulei. Scrisorile imprumuta chipurile şi vocile bărbaţilor care au luptat acolo. Soldaţii japonezi sunt trimişi în Iwo Jima ştiind că este probabil să nu se mai întoarcă vreodată. Printre ei se afla Saigo (Kazunari Ninomiya), un brutar care vrea să trăiască doar atât încât să apuce să-i vadă fata fiicei sale nou-născute; Baron Nishi (Tsuyoshi Ihara), un campion olimpic la echitaţie, cunoscut în întreaga lume datorită talentului şi onoarei sale; Shimizu (Ryo Kase), un tânar fost poliţist militar al cărui idealism nu a fost înca pus la încercare de război; şi locotenentul Ito (Shidou Nakamura), un militar sever care ar accepta mai degrabă să se sinucidă decât să se predea. Cel care conduce defensiva este Generalul lt. Tadarnichi Kuribayashi (Ken Watanabe), ale cărui călătorii în America i-au dezvăluit natura lipsită de speranţă a războiului, însă i-au oferit şi un fel de capacitate de înţelegere privind felul în care să lupte împotriva numeroasei armate americane. Cu mijloace limitate de apărare, dincolo de voinţa sa şi roca vulcanică din care este facută insula, tacticile fără precedent ale lui Kuribayashi transformă ceea ce fusese prevăzut a fi o înfrângere rapidă şi sângeroasă în aproape 40 de zile de confruntare eroică şi plină de inventivitate. Aproape 7.000 de soldaţi americani au fost ucişi în Iwo Jima; peste 20.000 de soldaţi japonezi au pierit tot acolo. Nisipul negru din Iwo Jima este înca pătat cu sângele lor, însa sacrificiile acestora, încercările, curajul şi compasiunea de care au dat dovada sunt înca vii în scrisorile pe care le-au trimis acasă.

„Der Untergang/Ultimele zile ale lui Hitler“ (2004)

Filmul regizat de Oliver Hirschbiegel prezintă o serie de evenimente care au loc înainte de înainte de căderea regimului nazist condus de Adolf Hitler. În toiul unei nopţi de noiembrie, în 1942, mai multe tinere sunt escortate de ofiţeri SS prin pădure către „Vizuina Lupului“, cartierul general al lui Hitler din estul Prusiei. Tinerele sunt candidate la postul de secretară personală a Fuhrer-ului. Printre ele se află şi Traudl Junge (Alexandra Maria Lara), în vârstă de 22 de ani, care este aleasă pe postul mult visat. Berlin, 20 aprilie 1945: Hitler s-a retras într-un sistem de buncăre construit sub Cancelaria Germaniei. Traudl Junge doarme în camera ei, ascunsă adânc în subteran. Este trezită din somn de zguduiturile produse de focurile de artilerie. Inamicul se apropie. Armata rusă înconjoară Berlinul într-un cerc tot mai strâns. Numai o mână de soldaţi mai continuă luptele în stradă, susţinuţi de trupele de miliţie Volkssturm (Furtuna Poporului) şi copiii din rândul Tinerilor Hitlerişti. În buncărul lui Hitler, amanta acestuia, Eva Braun (Juliane Kohler), organizează pregătirile pentru sărbătorirea celei de-a 56-a aniversări a Fuhrer-ului. Pentru o ultimă dată, liderii regimului nazist se vor aduna să bea şampanie la o recepţie. Printre ei se numără şi Ministrul Afacerilor Interne, Heinrich Himmler, care îl imploră pe Hitler să se refugieze din Berlin într-un loc mai sigur. Hitler refuză. Nu va părăsi niciodată oraşul.

„The Great Escape/Marea evadare“ (1963)

„Marea evadare“ este unul dintre cele mai captivante filme de război făcute la Hollywood. Este greu de spus ce a contribuit mai mult la longevitatea filmului în preferinţa publicului: excepţionala poveste a ofiţerilor aliaţi care au pus la punct timp de un an una din cele mai incredibile evadări dintr-un lagăr de prizonieri din Germania sau distribuţia, care a adunat staruri a căror faimă a rămas neclintită până astăzi (Richard Attenborough, Charles Bronson, Steve McQueen). Povestea din care s-a inspirat filmul este reală şi incredibilă totodată. În 1944, un grup de ofiţeri aliaţi prizonieri au organizat evadarea din Stalag Luft III, unul din cele mai bine păzite lagăre de prizonieri din Germania. Pregătirile au durat un an şi au implicat participarea a peste 600 de oameni, care au lucrat zi şi noapte la desenarea hărţilor, falsificarea actelor, coaserea hainelor civile şi nu în ultimul rând la fabricarea uneltelor şi săparea celor trei tunele către libertate. Tunelele au fost săpate la o anumită adâncime, ca să fie la adăpost de detectoarele de sunet şi au avut în jur de 400 metri în lungime. Nenumărate detalii au fost puse la punct cu minuţiozitate: scoaterea pământului din tunel, sistemul de iluminare şi ventilaţie. Pe cât de nebunesc a părut acest plan, cu tot atâta tenacitate a fost dus la îndeplinire. În final au reuşit să scape 76 din cei 200 de prizonieri care au încercat să evadeze. 50 au fost executaţi. Ceilalţi au fost prinşi şi închişi din nou în lagăr.

„Band of Brothers/Camarazi de război“ (2001) (serial)

Această terifiantă saga despre cel de-Al Doilea Război Mondial urmăreşte îndeaproape drumul parcurs de cei 147 de membrii ai trupelor paramilitare ale unităţii Easy Company, încă de la primele antrenamente, până în memorabila zi a debarcării în Normandia, când o duzină de militari reuşeşte să transforme tunurile germane în adevărate ruine.

„The Pacific/Pacific“ (2010) (serial)

„The Pacific“ relatează povestea reală a destinelor intercalate a trei puşcaşi marini – Robert Leckie (James Badge Dale), Eugene Sledge (Joe Mazzello) şi John Basilone (Jon Seda) – de-a lungul întregilor operaţiuni de pe frontul din Pacific, în timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial. Miniseria merge pe urmele acestor oameni şi a tovarăşilor lor de luptă, de la prima lor victorie înpotriva japonezilor, la Guadalcanal, până în pădurile tropicale din Cape Gloucester şi fortăreţele din Peleliu, de-a lungul dunelor de nisip însângerate de pe Iwo Jima şi-a ororii numite Okinawa şi până la triumfătoarea şi deloc uşoara întoarcere acasă după declararea victoriei împotriva Japoniei. Miniseria are la bază cărţile „Helmet for My Pillow“, de Robert Leckie şi „With the Old Breed“, de Eugene B. Sledge, dar şi bucăţi din „Red Blood, Black Sand“, de Chuck Tatum şi „China Marine“, de Eugene B. Sledge, precum şi interviuri originale făcute de realizatori. Filmările pentru „The Pacific“ au avut loc în zonele Far North Queensland şi Victoria din Australia.

„Inglorious Basterds/Ticăloşi fără glorie“ (2009)

În Franţa ocupată de germani Shosanna Dreyfus (Melanie Laurent) priveşte neputincioasă cum familia ei este executată de colonelul nazist Hans Landa (Christoph Waltz). Shosanna scapă ca prin urechile acului şi fuge la Paris, unde-şi creează o nouă identitate ca proprietar şi proiecţionist de cinema. În altă parte a Europei, locotenentul Aldo Raine (Pitt) organizează un grup de soldaţi evrei pe care-i conduce într-o campanie de răzbunare împotriva naziştilor. Cunoscuţi sub numele de „The Basterds“ (n.r. – „Ticăloşii“), trupa lui Raine o adoptă pe actriţa şi agenta sub acoperire de origine germană Bridget von Hammersmark (Diane Kruger) într-o misiune al cărei scop este lichidarea liderilor celui de-Al treilea Reich. Soarta uneşte drumurile personajelor in cadrul unei sali de cinema, unde Shosanna este hotărâtă să-şi ducă la îndeplinire propriul ei plan de răzbunare.

„The Pianist/Pianistul“ (2002)

Bazat pe memoriile pianistului W. Szpillmann, filmul spune povestea adevărată a unui strălucit pianist polonez, care, datorită originii sale evreieşti este forţat ca pe timpul ocupaţiei naziste a Poloniei să ducă o viaţă de fugar, pentru a scăpa de deportare. Szpilmann reuşeşte să fugă din ghetoul din Varşovia şi îşi va petrece ani buni ascunzându-se printre ruinele oraşului. Salvarea îi vine de la un ofiţer german, care îl va ajuta să supravieţuiască. Filmul lui Roman Polanski prezintă o atmosferă apăsătoare şi de neînchipuit a iadului nazist. Drama fiecărui personaj, suferinţele la care sunt supuşi oamenii simpli, decorurile răvăşite de cruzimea naziştilor dezvăluie o poveste copleşitoare despre realitatea secolului al XX-lea. „Pianistul“ este o capodoperă a cinematografiei ce rămâne tipărită în sufletele oamenilor prin secvenţele încărcate de emoţii, ce sugerează tragismul perioadei respective, precum şi prin chinurile la care au fost supuşi evreii din pricina regimului nazist.

„Saving Private Ryan/Salvaţi soldatul Ryan“ (1998)

Apreciat de critici şi public, „Salvaţi soldatul Ryan“, regizat de Steven Spielber, este un film de neuitat, care a avut un impact profund şi de durată în toată lumea. Câştigător a cinci premii Oscar, inclusiv pentru „cel mai bun regizor“, filmul a luat premii şi pentru imagine, montaj, sunet şi montaj de sunet. Văzută prin ochii unui pluton de soldaţi americani, povestea începe cu Ziua Z a invaziei din cel de-Al Doilea Război Mondial, apoi avansează dincolo de plajă, când soldaţii primesc o misiune specială foarte periculoasă. Căpitanul John Miller (Tom Hanks) trebuie să-şi ducă oamenii în spatele liniilor inamice, pentru a-l găsi pe soldatul James Ryan, ai cărui trei fraţi au fost ucişi pe front. În faţa unor forţe inamice copleşitoare, soldaţii pun la îndoială ordinele. De ce îşi riscă viaţa opt soldaţi, pentru a salva unul singur? Înconjuraţi de brutalităţile războiului, fiecare dintre ei trebuie să găsească singur răspunsul şi puterea de a triumfa cu onoare şi curaj.

„Schindler’s List/Lista lui Schindler“ (1993)

„Lista lui Schindler“, o capodoperă cinematografică, câştigătoare a şapte premii Oscar, inclusiv pentru „cel mai bun film“ şi „cel mai bun regizor“ (Steven Spielberg), a cucerit atât criticii de artă cât şi publicul. Filmul prezintă o poveste adevărată a enigmaticului Oskar Schindler, membru al Partidului Nazist, un afemeiat şi un profitor, dar care reuşeşte să salveze vieţile a mai bine de 1100 de evrei în timpul Holocastului. Filmul este o mărturie emoţionantă despre ororile războiului şi despre alterarea caracterelor umane pe timp de conflict internaţional. Războiul este placa turnantă în jurul căreia se desfăşoară acţiunea şi intriga filmului, reprezentând o cale de mântuire pentru unii şi condamnare pentru alţii.

