EDUCAȚIE DE URGENȚĂ: Cum desfășoară lecții și activități copiii și pedagogii din raionul Soroca în timpul vacanței neplanificate

YouTube, Viber, Facebook sunt doar câteva dintre platformele și aplicațiile utilizate de pedagogii și copiii din raionul Soroca, în timpul pauzei instalate în sistemul educațional din cauza coronavirusului. După ce la 17 martie Republica Moldova a intrat pentru 60 de zile în stare de urgență, la 18 martie, autoritățile centrale au decis că elevii vor mai sta în așa-zisa vacanță, până la sfârșitul lunii curente. Pedagogii caută soluții pentru a nu întrerupe procesul educațional și de a pregăti elevii claselor absolvente pentru examenele din vară, iar tehnologiile informaționale le sunt de mare ajutor.

Am discutat cu mai mulți pedagogi din instituțiile de învățământ din raionul Soroca și am aflat ce soluții pentru desfășurarea lecțiilor au găsit, ce însărcinări le dau copiilor și cum reușesc să-i mobilizeze de la distanță. Cunoașteți în continuare câteva experiențe.

Gimnaziul Voloave, comuna Parcani

Maia Raileanu, profesoară: Suntem într-o perioadă foarte dificilă, dar încercăm să înfruntăm toate obstacolele. Duminică m-am înregistrat la un curs gratuit, organizat de colegii din România ,,Cum să comunicăm cu elevii online”. Dumnealor au venit cu niște instrumente foarte utile, accesibile și interesante, cum ar fi ZOOM, Google classe, ASQ.ro. Am discutat mai întâi cu cadrele didactice din gimnaziu, am planificat o conferință online unde am exersat noi, într-un fel, am învățat. Apoi cu elevii am organizat prima lecție online, din păcate puțini elevi, dar pe parcurs vor fi mai mulți. Aș vrea să menționez că parcursul zilei m-au contactat mai mulți elevi, care mi-au spus că doresc să participe. Le-a plăcut. Noi profesorii vom încerca să variem activitățile, să-i implicăm pe majoritatea, dar din păcate nu toți au conexiune la Internet. Am creat astăzi un grup pe facebook „Elevi activi din Gimnaziul Voloave”, unde vom plasa orarul activităților, testele, fișele de lucru, prezentările și altele.

Liceul Teoretic „Constantin Stere”, municipiul Soroca

Vasile Baș, directorul liceului: Fiecare profesor are obligațiunea să interacționeze cu elevii la distanță prin diferite mijloace. Este circulara Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și eu am emis Ordin referitor la activitatea cadrelor didactice de la domiciliu. Referitor la lecțiiile postate, vor fi câte 10 lecții la obiectele de examen, româna, matematica și istorie clasa a 9-a. Inițiativa este a noastră. Trebuie să ne concentrăm mai serios la pregatirea elevilor pentru examene. Vom face lectii video și pentru BAC.

Lecții online la liceul Constantin stere din Soroca.

Gimnaziul „Alexandru Lupașcu”, comuna Volovița

Svetlana Rahimov, directoarea instituției: Primii au început ocupațile de la distanță elevii de clasa a IX-a, care lucrează cu profesorii de examen într-un un grup pe Wiber, unde profesorii le trimit sarcini. Am înțeles că în curând vom pregăti profesorii și elevii pentru predare online, dar cum se va desfășura acest proces nu știm deocamdată.

Între timp, am decis că fiecare diriginte va crea pe Viber grupul fiecărei clase (formată fie din elevi sau parinții acestora). Pentru clasele 7-9 se va lucra și pe poșta electronică. Se va crea un orar de maxim trei discipline pe zi, după care profesorii vor trimite elevilor informație succintă și esențială de la ora prezentată în diverse formate: Word, PDF sau cel mai des scanat, pentru a avea acces pe majoritatea dispozitivelor. Pentru copiii care nu au acasă internet se vor comunica unele sarcini telefonic. Unii profesori care au dificultăți de transmitere a informațieivor fi ajutați de cadrul didactic de sprigin, care are abilități bune de utilizare a calculatorului. Desigur accentul se va pune cel mai mult pe disciplinele de bază și în mod prioritar pe cele de examen.

Gimnaziul Vărăncău, comuna Vărăncău

Cătălina Raus, profesoară: Noi am lansat un challenge (o provocare – nota autorului) cu genericul #eustauacasă. Plus la aceasta am un grup pe instagram cu elevii clasei a 7-a la care sunt și dirigintă și profesoară de matematică.

Acolo comunicăm despre tot. În fiecare zi la orele 15.00 eu plasez tutoriale cu anumite teme ce urmează după planuire. Elevii analizează, pun întrebări, apoi primesc sarcini. Au timp până a doua zi la orele 11.00-12.00 să-mi trimită în mesaj privat poze cu rezolvări. Eu le dau indicații dacă au greșeli. Apoi, la orele 12.00, eu plasez pozele cu rezolvarea corectă. Primii 2-3 care au rezolvat corect în proportii de 90-100% primesc câte un punct, următorii caâte 0,5 puncte. Și 5 puncte acumulate se echivaleaza cu nota 10 iar 4 – 4,5 cu nota 9. Aproape similar lucrez și cu clasa a 5-a de azi, pe un grup pe messenger. M-am bazat pe faptul ca grupul să cuprindă cel putin jumătate de clasă.

Pare simplu, dar îmi ocupă aproape toată ziua. O oportunitate sunt mesajele voce, dar uneori ceva nu merge bine pe messenger cu mesajele voce. Iar dacă ne conectăm cu audio și video în chat mai mult de 5-6, procesul se stopează. Dar încercam cumva să-i ocupăm ca să nu facă abuz de jocuri sau să iasaă în sat. Am o relație severă dar corectaă și deosebită – ne respectăm. Vreau să încerc o nouă aplicație, care poate primi în conferință 100 de persoane.

Grădinița Ghiocel, comuna Ocolina

Iar Instituția de Educație Timpurie GHIOCEL din comuna Ocolina a creat un grup pe rețeau de socializare Facebook, unde propune copiilor și părinților diverse activități, inclusiv un concurs de desene.

La 16 martie, printr-un comunicat, Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării şi Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare au adus la cunoştinţa comunităţii educaţionale din Republica Moldova, tuturor factorilor interesaţi, testele și baremele de corectare pentru exersare pentru fiecare disciplină de examen din cadrul examenelor naționale de absolvire, sesiunea 2020. Acestea pot fi descărcate de pe pagina Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare aee.edu.md, evaluări naționale, teste pentru exersare.

„Dragi elevi, în contextul suspendării procesului educațional în instituțiile de învățământ, în scopul prevenirii răspândirii epidemiei virusului COVID-19, testele pot fi rezolvate, acasă, în mediul sigur și consultate online cu profesorii în vederea efectuării analizei celor rezolvate dar și a explicațiilor pertinente”, se mai spune în comunicatul ministerului de profil.

Amintim că ieri, 18 martie, prim-ministrul Ion Chicu a anunțat că vacanța neplanificată a elevilor, cauzată de virusul COVID-19, este prelungită până la 31 martie.