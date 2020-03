Pentru cât timp putem congela alimentele?

Congelarea poate reprezenta o modalitate excelenta de a prelungi valabilitatea pentru anumite produse, insa durata de timp variaza de la un aliment la altul. Iata care este intervalul recomandat pentru fiecare in parte, dar si ce alimente nu ar trebui introduse la congelator, alaturi de sfaturi specializate.

Urmatorul tabel se bazeaza pe intervale de timp recomandate de diverse organizatii guvernamentale cum sunt Administratia de Alimente si Medicamente, Departamentul SUA al Sanatatii si Departamentul de Stat din Victoria. In pricipiu, alimentele ar trebui inghetate la momentul optim de coacere/prospetime; unele produse cum sunt ouale, salatele si cartofii nu se congelaza bine. In cazul in care congelati un lichid, acesta se va dilata la temperaturi scazute, prin urmare aveti grija ca recipientul sa fie mai mare decat volumul lichidului.

Brutarie si deserturi

Paine si chifle coapte 2-3 luni Placinta de fructe necoapta 2-4 luni Paine si chifle necoapte 1 luna Placinta cu dovleac sau nuci pecan coapta 1-2 luni Fursecuri coapte 6-8 luni Placinta cu branza 2-3 luni Aluat de fursecuri 3 luni Briose coapte 6-12 luni Prajitura coapta, fara glazura 2-3 luni Clatite 3 luni Fursecuri coapte, cu glazura 1 luna Vafe 1 luna Placinta de fructe coapta 6-8 luni

Carne

Miel si vitel 9 luni Vanat 3-4 luni Cotlete de porc 4-6 luni Sunca (gatita) 2 luni Friptura de porc 4-12 luni Sunca conservata (deschisa) 1-2 luni Fripturi 6-12 luni Hamburger crud 3-4 luni Cotlete de vita 4-6 luni Slanina 1 luna Friptura de vita Pana la 12 luni Carnati 1-2 luni Pui si curcan (intreg) 12 luni Carne gatita 2-3 luni Pui si curcan (parti) 9 luni Crenvursti (ambalati) 1-2 luni Curcan, porc 3-4 luni Pui prajit 4 luni Vita, pui 3-4 luni Preparate din pui gatit 4-6 luni Limba, ficat, rinichi, inima 3-4 luni Pui prajit 1-3 luni

Fructe de mare

Peste fara grasime 6 luni Crab 10 luni Peste gras 2-3 luni Creveti proaspeti, scoici 3-6 luni Peste gatit 4-6 luni Calamar, scoici 3-6 luni Peste afumat 2 luni Scoici, midii, stridii (vii) 2-3 luni Crustacee 2-3 luni Fructe de mare conservate (scoase din conserva) 2 luni Homar 12 luni

Lactate si oua

Unt 6-9 luni Branza moale 6 luni Margarina 12 luni Inghetata 2 luni Branza de vaca 1 luna Iaurt 1-2 luni Branza maturata 6 luni Oua (crude) 1 luna

Fructe si legume Supe, fierturi si tocane

Fructe citrice 3 luni Tocana de carne 2-3 luni Alte fructe 9-12 luni Supa de carne 2-3 luni Nuci 3 luni Mancare de carne 3-4 luni Legume 8-12 luni Supa si mancare de legume 2-3 lu

Bauturi (nu in recipiente din sticla)

Lapte 3-6 luni Suc (facut in casa) 6 luni Suc (concentrat) 12 luni

Diverse

Caserole (gatite) 3 luni Masa de pranz 1-2 luni Caserole cu oua 1-2 luni Pizza 1-2 luni Orez gatit 3 luni Condimente si ierburi aromate 12 luni Paste gatite 3 luni Cina 3-4 luni

Nu se congeleaza: mezeluri, produse ambalate in vid, oua in coaja, oua fierte tari, cafea, maioneza, smantana, lapte batut, branza topita, budinca, placinte cu crema, salate (pui, sunca, ton, macaroane, oua), sosuri pentru salata (la sticla), conserve de sunca nedesfacute, peste la conserva, paste/orez negatit, cereale, mere, pepene, anghinare, vinete, salata, cartofi (care nu sunt pasati), ridichi, varza de Brussels, bauturi carbonatate, bere.

Sfaturi

Prin congelare, cand este realizata corect, se poate conserva o mare cantitate din nutrimente si, in plus, se stopeaza proliferarea bacteriana (insa nu se distrug bacteriile existente, prin urmare daca aveti dubii cu privire la un aliment, este mai bine sa il aruncati). In teorie, alimentele congelate pot fi utilizate pe termen nefefinit, insa din experienta generala, calitatea alimentelor se altereaza odata cu trecerea timpului. Carnea si produsele din carne trebuie pastrate in ambalajul original pana la utilizare, iar daca se depasesc 2 luni de congelare, trebuie impachetate suplimentar cu folie speciala de plasic/introduse in pungi. De asemenea, temperatura congelatorului trebuie setata la -18 grade Celsius si pachetele cu alimente bine etansate (nu trebuie sa patrunda aer in ele).

Inainte de a le introduce la congelator, alimentele trebuie racite, in caz contrar va creste temperatura generala si se pot topi alte alimente. Nu recongelati niciodata un aliment decongelat si incercand sa divizati in mai multe portii alimentele pentru optimizarea consumului. Nu uitati sa le etichetati corespunzator, fiind esentiala datarea corecta pentru a nu depasi intervalul recomandat (pentru un consum lipsit de probleme). Nu in ultimul rand, curatati constant cogelatorul de depuneri de gheata si nu va ingrijorati deoarece in cazul unei intreruperi de curent, daca pastrati usa inchisa, alimentele ar trebui sa ramana inghetate.

Doamna doctor Gabriela Man, Specialist asigurarea sanatatii populatiei si siguranta alimentului pe care o puteti gasi la: contact@slabestimancand.ro, fainagabrielaman@gmail.com, telefon: 0748 630 999 ne ofera urmatoarele sfaturi privind congelarea alimentelor:

„- Alimetele dezghetate se prepara si se consuma cat mai repede cu putinta, deoarece temperatura scazuta nu distruge microbii; odata alimentul dezghetat, microorganismele devin active si incep se se multiplice

– Orice aliment se poate congela, insa, datorita punctului anterior, intotdeauna congelati alimente foarte proaspete, cat mai putin contaminate de diversi agenti patogeni sau procese de fermentatie etc.

– Alimentul isi pastreaza mai bine proprietatile prin congelare rapida, la -25-35 grade.

– Cea mai corecta este dezghetarea lenta, in frigider – evita reactivarea microorganismelor daunatoare

– Legumele si fructele se gatesc fara decongelare; pentru a le congela este bine sa le oparim – desi pierdem din enzime, castigam nutrienti”

SURSA: www.qbebe.ro