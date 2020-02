În loc de două automobile Dacia, primăria municipiului Soroca a cumpărat o Škoda

Primăria municipiului Soroca a pus în discuție la audierile publice ale bugetului pentru 2020 propunerea de a cumpăra două automobile Dacia pentru autoritățile locale, un Duster de 240 mii lei și un Logan de 120 mii lei. Propunerea de la audieri ca de acești bani să fie cumpărate trei automobile Dacia Logan nu a fost luată în calcul. Până la urmă pe site-ul www.e-licitatie.md a fost publicată oferta primăriei pentru un singur automobil în valoare de 308,480.00 lei. Astfel că de la Dacia s-a ajuns la o Škoda Octavia 1.6 i mt 2019, iar licitația a fost câștigată de SRL DAAC-Autotest. Conducerea primăriei crede că a fost o decizie corectă. „Noi am găsit de cuviință să procurăm o singură mașină. Și fiindcă Škoda și Dacia Duster sunt la același preț am ales prima. Cât privește Dacia Logan pentru drumuri mai mari am înțeles că poate să prezinte pericol. Noi ne-am consultat cu toți consilierii, nu a fost o hotărâre doar a unei persoane. Am convenit cu toții să facem anume așa. Vreau să știți că Dacia Logan prezintă pericol, fiindcă avem foarte multe deplasări, inclusiv pe timp de iarnă” a declarat pentru Observatorul de Nord Lilia Pilipețchi, doamna primar al municipiului Soroca.

