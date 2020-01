La Hollywood s-au anunțat candidații pentru premiile Oscar 2020 care vor fi decernate pe 9 februarie. Cele mai multe nominalizări, 11, le are filmul „Jocker” care candidează și pentru premiul de cel mai bun film al anului.

Alături de „Ford&Ferrari” (Warner Bros), „The Irishman” (Netflix), „Jojo Rabbit”, „Little Women”, „Marriage Story”, „1917”, „Once Upon a Time in Hollywood” și „Parasite”. „The Irishman”, „1917” și „Once Upon a Time in Hollywood” au câte 10 nominalizări în diverse categorii.

SURSA: moldova.europalibera.org