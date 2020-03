7 propuneri de tehnici creative pentru alegerea unui hobby

Pe langa munca si somn ai nevoie si de o activitate care sa te relaxeze, să iti dea energie, optimism, motivație și entuziasm. Dar cum faci sa iti gasesti un hobby care sa iti faca placere cu adevarat? In cele ce urmeaza gasesti cateva sugestii creative.

Hobby-ul reprezinta o modalitate placuta de a petrece timpul liber si poate fi descoperit la orice varsta si dezvoltat treptat, cu scopul de a obtine relaxare si echilibru. Pe de alta parte, nu putini sunt cei care, pornind de la o pasiune, au dezvoltat o afacere prospera, imbinand utilul cu placutul.

Multe persoane, isi aleg diverse preocupari, fara sa se gandeasca prea mult la placerile lor; insa un hobby este ceva care iti face placere, care iti aduce multumire sufleteasca, astfel ca trebuie ales in functie de personalitatea ta, de inclinatiile tale.

Poti incerca mai multe activitati pana sa ajungi la cea potrivita, ceva care sa te scoata din rutina. Important este sa nu renunti, sa incerci cat mai multe lucruri noi si astfel sa iti dai ocazia sa te cunosti mai bine.

Si pentru copilul tau un hobby este deosebit de util, ajutandu-l sa isi dezvolte capacitati si abilitati esentiale pentru viata. Este cel mai frumos si usor instrument de educatie si un mod de a-l ajuta sa se dezvolte armonios.

Pornind de la aceasta idee, planuiesc o serie de articole care sa te ajute sa iti alegi activitatea preferata. Voi descrie in detaliu un numar de 7 tehnici creative inedite – modalitati de lucru, materiale si instrumente necesare, cum se procedeaza, trucuri, sfaturi si surse de inspiratie. Practic, un ghid complet, cu tot ce trebuie sa stii de la A la Z.

Acestea sunt propunerile mele:

1. Tehnica quilling

Tehnica quilling denumita si tehnica spiralarii hartiei, a devenit foarte populara deoarece dupa invatarea ei poti confectiona obiecte deosebit de frumoase. Fasiile de quilling, care se pot procura din magazinele de hobby, se spiraleaza cu o unealta simpla, iar apoi se modeleaza in mai multe moduri, in final lipindu-se pe suprafetele dorite. Cu aceasta tehnica se pot decora cutii, gentute, felicitari, etc.

In cazul copiilor, aceasta tehnica le dezvolta aptitudinile manuale, fantezia si simtul pentru frumos.

2. Tehnica decoupage

Popularitea tehnicii servetelului, denumita si tehnica decoupage, este in crestere, in primul rand datorita simplitatii cu care se pot obtine decoratiuni deosebite. Tehnica se invata foarte usor, ea presupunand lipirea unor decupaje din hartie (servetele, hartie de orez, fotografii, ziare, hartie decoupage, etc). Suprafetele de decorat pot fi si ele foarte diverse – se poate lucra pe lemn, ceramica, gips, portelan, sticla, etc.

3. Modelajul cu pasta polimerica

Pasta de modelat cu uscare la cuptor se gaseste in diverse culori. Dupa procesul de modelare a figurinelor, acestea se coc in cuptor iar apoi pot fi utilizate ca ornamente, cadouri sau transformate in accesorii. Modelajul dezvolta aptitudinile manuale ale copiilor si nu necesita multe materiale.

4. Tehnica origami

In limba japoneza, cuvantul origami inseamna arta impaturirii hartiei. Acest procedeu dezvolta aptitudinile manuale ale copiilor, coordonarea dintre ochi si maini, concentrarea atentiei, vederea in spatiu, memoria si creativitatea. Arta origami reprezinta o activitate foarte placuta si distractiva pentru intreaga familie. Se poate impaturi artistic orice fel de hartie, in orice locatie, acasa sau in timpul calatoriilor.

5. Tehnica mozaicului

Daca esti atras de arta decoratiunilor cu mozaicuri, ai din ce sa alegi. In comert iti stau la dispozitie mozaicuri in culori fermecatoare. Acestea se pot taia in formele dorite cu un cleste special pentru mozaicuri, putand decora aproape orice suprafata. Se lipesc cu silicon, iar la final se rostuiesc cu un ciment special care poate fi cumparat de la magazinele de specialitate.

Decoratiunile realizate dau o nota vesela caminului, dar pot constitui tototdata cadouri utile si aspectuoase.

6. Tehnica impaslirii lanii

Filtuirea sau impaslirea este un mestesug traditional pastrat pana in zilele noastre in mai multe culturi. Exista doua tehnici cunoscute: filtuirea lanii in apa calduta cu sapun si filtuirea uscata cu un ac special, metoda din urma fiind mult mai practica. Acul de filtuit prezinta in partea de jos, aproape de varful sau ascutit, cateva carlige sub actiunea repetata a carora firicelele de lana se indeasa, se impaslesc.

Aceasta tehnica poate fi usor invatata si de copii, insa trebuie sa le atragem atentia asupra acului foarte ascutit, pentru a evita accidentele.

7. Tehnica papier mâché

Metoda decorativa papier mâché este simpla, necesitand putine materiale: hartie de ziar, baloane si lipici. Dupa invatarea acestei metode, poti realiza figurine pe care le vei vopsi apoi cu vopsele acrilice. Figurinele realizate nu au doar un aspect decorativ, ci pot indeplini totodata un rol practic ca suport de carti, bomboane, vas de fructe etc. Copiii se distreaza din plin realizand obiecte din papier mâché.

Ca sursa de inspiratie recomand colectia Idei Creative a Editurii Casa – pe baza modelelor prezentate in carti poti experimenta cele 7 tehnici propuse, intr-un mod ghidat. In paginile cartilor vei descoperi mai multe modele simpatice, care pot deveni jucarii sau cadouri deosebite.

Tu ce tehnici ti-ai dori sa incerci dintre cele prezentate?

Sursa: www.creatissimo.ro