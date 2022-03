Istoria unui om al străzii care miroase urât, la propriu și la figurat / VIDEO

În preajma magazinului “Prestij”, care se află lângă o stație de transport public în dealul Sorocii, un boschetar, zi de zi, își face treburile pe bancheta unde locuitorii orașului așteaptă microbuzul. Sorocenii care locuiesc prin preajmă au încercat mai multe metode pentru a rezolva problema dată, însă bărbatul mereu se întorcea la stație.

Fotografii zilnice și plângeri ale oamenilor au ajuns și la redacția noastră. Încercând să aflăm ce se întâmplă și de ce acest om nu se află în siguranță și sub supraveghere, dar vine pe jumătate gol și practic locuiește în stație, am aflat că de fapt el nu este singur ci are o soră sănătoasă, dar care nu are grijă de el.

… Soroceanca Raisa, ne-a povestit că zi de zi apelează la Asistența Socială, autoritățile locale, poliție, ambulanță și la rudele bărbatului, în schimb primind doar promisiuni că acesta va părăsi stația. „O singură dată a fost ambulanța, l-au luat, posibil au verificat alcoolul din sânge și a doua zi era la loc. Am apelat desigur și la poliție, ei au fost, s-au uitat la el, dar nu au dorit să-l ia pentru că de la el mirosea urât”, ne spune ea…Femeia ne-a mai povestit că în fiecare zi la stație vine o doamnă plătită și face curățenie, pentru ca locuitorii să nu aibă de suferit din cauza maselor fecale întinse pe scaun, urina și murdăria pe care bărbatul o lasă după ce pleacă. „Deja nu știu unde să mă mai adresez, probabil o să le sun și celor de la Chișinău, poate măcar ei fac ceva”, la fel de indignată ne spune Raisa.

Acest boschetar o vreme își petrecea timpul la berăria de alături, însă de acolo a fost alungat, găsindu-și refugiu lângă magazinul “Prestij”. „Cel mai important este că știe ce-i place să mănânce, de care salam vrea, ce cafea îi place, ba mai mult, știe și cât trebuie să achite pentru ele”, ne-a povestit o vânzătoare.

Doamna Natalia Cojocari, colaboratoarea a primăriei Soroca, la fel a fost informată despre dânsul de către locuitorii indispuși. Fiind apelată și de noi, a sugerat să așteptăm sosirea surorii acestui bărbat, pentru ca el să treacă un control și să fie primit sub aripa Asistenței Sociale din Soroca. Din spusele ei, de boschetarul din stație are grijă un bărbat care primește bani de la sora lui, însă de ce umblă murdar și flămând prin oraș, încă nu le este clar autorităților locale.

Am sunat și la poliție pentru a afla de ce până în prezent nu se ocupă nimeni de acest caz. Svetlana Talpă, ofițer de presă al IP Soroca ne-a relatat următoarele: „Poliția deja este informată de acest caz și au trimis o cerere către Centrul de Sănătate Mintală din Soroca, pentru ca acest bărbat să primească o consultație și poate pe viitor să fie transportat către Spitalul de Psihiatrie din Bălți”.

Pentru a afla veridicitatea acestei mesaj am apelat la Centrul de Sănătate Mintală din Soroca, unde informația ne-a fost confirmată de către specialist. „Este adevărat, noi am primit o cerere, pacientul urmează să fie adus pentru a primi o consultație în zilele ce urmează”.

În prezent, la nivel naţional activează 40 Centre comunitare de sănătate mintală (CCSM) în fiecare raion și municipiu. În supravegherea specialiștilor din CCSM se află 71.086 de persoane cu probleme de sănătate mintală. Pe parcursul anului 2019, au fost asistate 214.904 persoane, dintre care 83,69% repetat cu scop de diagnostic și tratament. Totodată, 5.227 persoane au beneficiat de serviciile centrelor de zi, iar 3.820 pacienți au fost asistați la domiciliu de către echipele multidisciplinare mobile.

Valeria PRISACARI