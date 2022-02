Sorocenii doresc Pace!

Nu a trecut mult timp de când au fost auzite primele explozii în Kiev, Harkov, Kramatorsk, Dnipro, Mariupol, Odessa și Zaporojie. Ecouri îngrozitoare au fost auzite și la Soroca, în mai multe localități de la noi oamenii au simțit cum li s-au zguduit casele.

Am întrebat mai mulți soroceni părerea lor despre războiul Ruso-Ucrainean și ce cred că va urma. Cei cu care am vorbit sunt afectați de cele auzite în dimineața de joi, 24 februarie și se gândesc cum s-ar putea proteja de un posibil război în Republica Moldova, sau chiar de obuzele care ar putea nimeri din greșeală în raionul Soroca.

„Vreau să fug în Europa, mii groază de ce se întâmplă. Este o situație foarte complicate, mă tem… sincer nu știu, așteptăm să se calmeze armata rusească”, spune Adelina Dima.

„Aseară nu am putut să dorm jumătate de noapte, m-am tot gândit la ce se întâmplă. Astăzi însă parcă m-am resemnat. Nu văd nici un sens să ne pierdem sănătatea. Fie ce-o fi deja”, vorbește Maria Boj.

„Mereu am urât războaiele. Din cauza luptelor crâncene din Afganistan tatăl meu are tulburări psihice, ni l-au adus neom, cu jumătate de cap din plastic. Mereu mi-a fost frică de războaie, mereu m-am rugat pentru pace, și acum ce? Nici la filme despre război nu m-am uitat niciodată, am tot fugit, dar uite că m-a ajuns din urmă”, spune Maria Prisacari.

„Mă tem, am un frate în Ucraina. El face parte din categoria de vârstă care sunt impuși să rămână în țară. Mă gândesc la soția, copiii lui, casa, tot ce au construit ei acolo va fi pierdut. E foarte trist ceea ce ni se întâmplă, vedem poate se va schimba ceva până luni”, ne zice Ana Rusu.

„Tot ce pot spune eu, este că istoria nimic nu ne-a învățat…”, afirmă Loredana Mocanu.

„Este un război economic. Acum nu e timpul când se luptau cu furca și sabia. Cred că ori să ne temem ori nu, dacă va fi și la noi în republică o invazie va dura puțin, căci ne vor distruge într-un minut pe toți apăsând pe buton. Desigur că vrem pace și sperăm să fie bine”, spune Cristina Ghervas.

„Republica Moldova, scumpa de Basarabie, nu are armament, nu are pregătire, nu are nimic pentru a lupta, cred că soldații noștri o să poată lupta maxim două ore la cât de mulți sunt. Totuși eu sper să fie bine, sper să se liniștească Vladimir Putin și să oprească războiul”, zice Andrei Mereuța.

„Sunt distrus, rudele mele locuiesc în Ucraina, mă doare sufletul pentru ei, nu pot să vină acasă, peste tot bubuituri, mor oameni. Tare cred în pace, vrem liniște”, ne zice Ion Bujor.

Amintim că, joi, la prima oră, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat pornirea unor operațiuni militare pe teritoriul Ucrainei.

Valeria Prisacari