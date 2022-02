Iată ce puteți citi în ziarul „Observatorul de Nord” de mâine / VIDEO

Ziarul „Observatorul de Nord” din 17 februarie 2022 este deja pe drum spre cititorii săi, iată ce puteți citi în el…

* Tableta de vineri scrisă de jurnalistul Victor Cobăsneanu cu titlul: Războiul în care toată lumea se poate considera… învingătoare

* „Dăruiește cu Căldură” — o acțiune de caritate cu un important impact social

* To be or not to be? A fi sau a nu fi, Almanahul Soroca?

* Grigore Vieru — destin al Basarabiei

* Criminalitatea pe timp de noapte — în vizorul IP Soroca

* Sorocenii pot depune cereri de participare în Programul „Bugetarea Participativă”

* Veterinarii din municipiul Soroca oferă servicii de sterilizare a maidanezilor și a pisicilor fără stăpân

* 11.000.000 de lei va primi Muzeul din Soroca pentru valorificarea patrimoniului istoric

… și multe altele.