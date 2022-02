Veterinarii din municipiul Soroca se ocupă voluntar de sterilizarea maidanezilor și a pisicilor fără stăpân

În timp ce unii dau cu piciorul în câinii și pisoii vagabonzi, alții îi sterilizează și le caută un stăpân care să-i protejeze și să-i îngrijească…. Clinica veterinară “Sanavet-Nord”, condusă de Nadejda Ștîrbu, acordă servicii de voluntariat, în acest domeniu. În pofida faptului că orice tratament este costisitor și orice intervenție necesită timp și efort ea, împreună cu angajații săi, acordă ajutor tuturor animăluțelor fără de stăpân, aflate în preajma clinicii.

La clinica “Sanavet-Nord” este o „pușculiță” în care poți depune un minim ajutor financiar pentru animăluțele aflate în stradă. De obicei, ei adună o anumită sumă de bani, caută pacientul și pornesc sterilizarea sau tratamentul necesar. Mai sunt cazuri în care bătrânii au animăluțe, dar nu au bani ca să le sterilizeze sau castreze. Atunci clinica vine cu un sprijin pentru aceste categorii de oameni și oferă serviciile gratuite ori contra unei sume simbolice.

În „fișa de post” a acestei clinici este viața și siguranța animalelor. Ba mai mult de atât, ei folosesc tehnologii moderne, animăluțele sunt cusute cu șuturi de ultimă modă și tratate ca atare.

Natalia Ștîrbu, directoarea clinicii “Sanavet-Nord” ne mai povestește și de diferite cazuri când a salvat viața animalelor aflate în stradă chiar absolut gratuit sau din banii adunați de voluntari. „Noi am sterilizat toate pisicile care trăiesc prin preajma clinicii, din cont propriu. Săptămâna trecută, bunăoară, am avut un maidanez care la fel a fost sterilizat din banii voluntarilor. Deseori mai primim ajutor și de la voluntarii din Chișinău, ei chiar ne trimit și informații despre animalul bolnav. Am avut un caz în care o doamnă deținea mai multe pisici și am dorit să o ajutăm, dar ea ne-a refuzat”.

Nadejda ne-a mai povestit că oamenii nu au destule cunoștințe despre animale și sterilizarea lor și văd asta ca pe o problemă. Cel mai des le este frică de Dumnezeu sau să nu-i facă rău animalului. Clinica “Sanavet-Nord” a mai salvat recent viața unui pisoi bătrân. El a avut foarte multe de suferit la viața sa. A fost rănit în urma unei împușcături din armă, la care s- adăugat o trauma care i-a afectat sistemul nervos.

Astfel, pisoiul nici nu putea să se deplaseze de sine stătător. Cei de la clinică l-au pus pe picioare și i-au oferit dragostea și grija de care el avea nevoie. Acum ei sunt în căutare de un stăpân pentru acest suflet mare într-un corp atât de mic….Cine vrea să primească și să ofere dragoste sinceră și grijă, poate adopta acest pisoi oricând de la clinica “Sanavet-Nord”. Amintim că clinica “Sanavet-Nord” a fost deschisă încă în anul 2014.

Valeria Prisacari