Petru încă mai are nevoie de ajutorul nostru!

Despre tragedia lui Petru Scutari am scris acum patru luni. Tânărul originar din Căinarii Vechi, la 15 iulie a mers la scăldat în satul vecin Schineni. În aceeași seară adolescentul a simțit un disconfort la ochiul stâng. Durerea, sensibilitatea la lumină și o ușoară înroșire a ochiului au fost primele simptome, pe care le-a pus inițial pe seama unei simple conjunctivite.

Mama lui Petru, fiind asistentă medicală, s-a adresat îndată la doctor. La 16 iunie Victoria Scutari împreună cu fiul său au mers la Spitalul Raional Soroca, la oftalmolog. Doctorul le-a prescris tratament pentru zece zile. Din păcate, acesta s-a lăsat fără niciun efect. În august au mers la un nou control. De această dată la Bălți, la o clinică privată. Acolo constatările medicilor au fost mult mai grave și au trimis pacientul de urgență la spitalul pentru copii „Emilian Coțaga” din Chișinău.

Din 18 august până la 6 septembrie, Petru a fost internat în spital însă situația a rămas neschimbată. Băiatul a fost externat cu vederea de 1% și cu diagnoza Keratoconus de etiologie neclară. În aceeași zi, mama împreună cu fiul său au mers la Clinica Microchirurgia Ochiului din Chișinău. Acolo diagnoza a fost confirmată. „Cauza a fost o infecție survenită în urma scăldatului în iaz, care nu a fost tratată corect de la bun început și care ulterior a dat complicații”, ne-a mărturisit mama lui Petru.

Singura soluție în acest caz este transplantul de cornee. O procedură care, din păcate, este extrem de costisitoare. Între timp, Petru a mai petrecut două săptămâni în spital. De această dată la Spitalul Sfânta Treime din Chișinău. În urma tratamentului de acolo, familia a mai primit o veste tristă. Ulcer cornean – a fost diagnoza nouă, iar medicii au stabilit că adolescentul avea nevoie de intervenție chirurgicală urgentă.

La 7 octombrie, Petru a fost operat. I-a fost aplicată membrana amniotică, care ameliorează din durere. El a fost externat la 11 octombrie. Din spusele mamei trebuia să facă un tratament, după care urmau să-i fie scoase șuturile. “Am venit acasă bucuroși că s-a terminat coșmarul, dar durerile iarăși au apărut, ochiul i s-a înroșit, am telefonat medicul care a efectuat intervenția, dar ea spunea că așa trebuie să fie și să continuăm tratamentul. Eram într-atât de dezamăgită de atitudinea ei și în disperare am scris la “Ministerul Sănătăţii”, de la care am primit îndată un răspuns. Am fost la “Spitalul Republican” cu copia scrisorii, în care Ministrul Sănătății Ala Nemerenco le-a scris să examineze cazul. În scrisoare ea i s-a adresat lui Andrei Uncuţa, Director al Spitalului Republican să creeze o comisie pentru a stabili examinarea cazului în diagnostic şi tratament şi unde urmează să i se facă transplantul de cornee. I-am tot rugat pe cei din comisie să se uite la noi, dar nici până astăzi nu am primit un răspuns de la ei”, ne spune Victoria Scutari.

După toate ce i s-a întâmplat acestei familii, un bărbat i-a îndreptat spre Odessa, Ucraina. Acolo băiatul a fost consultat de o mulțime de specialiști, care erau mirați de starea băiatului și în deosebi de gafele medicilor din republică. Petru a fost internat în secția pentru copii de la “Institutul Filatov”, tratamentul de acolo însă nu dădea rezultate. Astfel el a fost schimbat în secția pentru maturi. Acolo Tatiana Gaigamaca și Galina Drojina au pornit un tratament pentru el. La spital mama și fiul au stat 30 de zile, după care tânărului i s-a repetat operația făcută în Republica Moldova. Acum Petru și mama sa merg în fiecare lună la control ca să vadă cum decurge tratamentul.

La 25 ianuarie, Petru iarăși a fost internat în spital. Acolo mamei i s-a spus că tratamentul băiatului va dura aproximativ un an, după care va urma transplantul de cornee. Acum Petru vede patru la sută cu ochiul bolnav, dacă totul va decurge bine, lui o să i se facă transplantul în Turcia. “Suntem foarte mulţumiţi de medicii de aici, au mâini de aur. Petru se simte foarte bine, vederea a reapărut, nu are dureri, tratamentul merge bine. Mulțumim Domnului şi acelui om de la Soroca care ne-a îndreptat în Ucraina”, zice mulțumită mama lui Petru.

Pe lângă micile victorii ale familiei este și partea cea mai tristă. Ei au acum nevoie foarte mare de bani, din spusele mamei, nu au nici cu ce să vină acasă din Ucraina. Din cauza pandemiei stau în Odessa la gazda, care la fel trebuie achitată. Victoria Scutari vine cu rugămintea către oameni să o ajute cu puținul care îl pot, ca să poată să-și vadă fiul sănătos acasă. “Ultima şansă ca Petru să-şi recapete vederea este transplantul de cornee, care se face numai peste hotare. Acest tratament este foarte costisitor. Necesită o sumă foarte mare de bani, circa 15.000 de euro. Cel mai probabil, intervenția chirurgicală urmează să fie efectuată în Turcia. Am transmis toate investigațiile băiatului acolo, am făcut dosarul de documente, care au fost consultate de doctorii din Istanbul. Acolo mi-au zis cât e costul, cecul mi l-au trimis de la clinică. Astfel noi strângem bănuț cu bănuț în speranța că vom ajunge şi vom face transplantul pentru ca băiatul nostru să vadă din nou lumina zilei, chipurile dragi și să fie din nou băiatul cel vesel cu speranțe în viitor. Vă rugăm ajutați-mi fiul să scape de această boală”, vine cu rugămintea mama lui Petru.

Corneea este suprafața frontală clară a ochiului. Se află direct în fața irisului și a pupilei și permite luminii să pătrundă în ochi. O funcție importantă a corneei este cea de focalizare, aproximativ 65-75% din puterea de focalizare a ochiului fiind oferită de către acest țesut. Pentru a asigura aceste funcții, corneea trebuie să fie complet transparentă.

Un transplant de cornee este o procedură chirurgicală oftalmologică prin care parte corneei care nu mai este funcțională, este înlocuită cu o cornee provenită dintr-o bancă de cornee. Un astfel de transplant este folosit pentru a reda vederea, a reduce durerile sau a reface aspectul corneei deteriorate de un accident sau de anumite afecțiuni ale corneei precum: cornee bombată spre exterior, keratoconus, distrofia endotelială, subțierea sau ruperea țesuturilor care formează corneea, cicatrizarea țesuturilor din cornee, ulcerații profunde până la perforații care afectează corneea, complicații cauzate de intervenții anterioare.

