Ce păsări de iarnă pot fi întâlnite pe Nistru mai sus de Soroca?

În acest an, Numărătoarea de Iarnă a Păsărilor Acvatice în Republica Moldova s-a desfășurat în perioada 14-16 ianuarie, având ca scop înregistrarea speciilor și efectivelor de păsări prezente pe principalele bazine acvatice ale țării. Astfel, echipa SPPN a vizitat lacurile Manta și Beleu din lunca Prutului, lacurile Taraclia, Congaz și Comrat din Găgăuzia, lacul Ghidighici, lacul Sălaș (piscicola Gura Bâcului), lacul de acumulare Dubăsari și segmentul fluviului Nistru între Naslavcea și Soroca. De obicei, aceste bazine nu îngheață în timpul iernii, în special ultimele două, acolo unde construcțiile hidrotehnice existente determină curgerea constantă a apei râurilor. Restul zonelor enumerate erau parțial sau total înghețate la momentul efectuării numărătorilor, ca urmare a gerurilor mari din ultima perioadă.

Noi am început cercetările în perimetrul Naslavcea-Holoșnița din anul 2013. La acea vreme știam de existența sitului Ramsar „Unguri-Holoșnița” (care a fost declarată în anul 2005), așa că am decis să mergem să vedem cum arată întreaga zonă. În anul 2013 era o iarnă destul de serioasă, totul era înghețat și acoperit de zăpadă, însă la Unguri era dezghețat Nistrul. Așa că am intuit că și în amonte trebuie să fie dezghețat, drept pentru care am tot urcat până am ajuns la Naslavcea și am văzut întregul tablou. Ca urmare a activității barajului și centralei hidroelectrice de la Nahoreanî (Naslavcea), Nistrul nu îngheață acolo iarna, iar asta atrage ca un magnet multe specii de păsări acvatice. Se întâmplă ca în restul țării să nu vedem aceste specii de acvatice (de exemplu în zona de sud și centru a țării aceste specii nu sunt întâlnite deloc, sau dacă sunt observate atunci sunt în numere mici). După câțiva ani de studii efectuate, am ajuns la concluzia că zona respectivă reprezintă un cartier de iernare foarte important pentru păsările sălbatice. De aceea în fiecare an ajungem în această zonă, pentru a monitoriza situația avifaunei: ce specii sunt, câți indivizi din fiecare specie, unde stau mai mult, în ce zonă anume se întâlnesc.

Silvia Ursul