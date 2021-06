DEZBATERE: Procesul de vaccinare: nu-i lăsăm virusului nici o șansă! (I)

Redacția ziarului „Observatorul de Nord”, cu scopul informării populației cu privire la însemnătatea imunizării, dar și a impulsionării procesului, a organizat dezbateri la tema vaccinării. La dezbateri au participat doctor Maria Cernopâscaia, medic-igienist la Centrul de Sănătate Publică Soroca; doctor Lucreția Trofimov, medic de familie, purtător de cuvânt la Centrul de Sănătate Soroca; doctor Valeriu Bordian, vicedirectorul Spitalului raional „Anatolie Prisacari”; Oleg Nastas, primarul comunei Regina Maria; Veaceslav Bogdan, reprezentant al Societății civile, inginer în telecomunicații.

Maria CERNOPÂSCAIA: Cel mai bun vaccin, după cum spun medicii, este vaccinul care este disponibil la moment, care este recunoscut de specialiști. Nu are nici o importanță denumirea vaccinului, ci efectele de pe urma aplicării lui. Bune sunt vaccinurile care ne protejează și ne dau speranță în viitor. Nu de alta, dar ce s-ar fi întâmplat dacă în alte perioade istorice n-ar fi existat vaccinurile care ne-au salvat de atâtea boli infecțioase…

Lucreția TROFIMOV: Îmi pare bine să afirm că numărul celor care vin la vaccinare este tot mai mare. Oamenii au înțeles că vaccinul este o șansă pe care nu avem dreptul să o ratăm. Vreau să cred că persoanele care se vaccinează devin un exemplu demn de urmat și pentru alții și mă bucur când sunt telefonată de persoane care se interesează cum și când ar putea să se vaccineze. Drept un exemplu poate servi și maratonul vaccinării de la Chișinău, în cadrul căruia s-au vaccinat mii de oameni. De altfel, la Soroca nu este nevoie de a organiza un astfel de maraton, atâta timp când la Centrele de vaccinare există vaccinuri pentru toată lumea.

Valeriu BORDIAN: Vorbind despre reacțiile adverse, trebuie să accentuez faptul că febra până la 38,5 nu este reacție adversă, dar este considerată o reacție normală a organismului după vaccinare. Aceasta nu înseamnă că atunci când persoana nu a făcut febră după vaccinare procesul nu a avut efect, or fiecare organism este individual și răspunde la astfel de procese diferit. Personal zilnic lucrez cu pacienți cu Covid, inclusiv în secția de reanimare unde lucrez, și vreau să vă zic că această febră despre care unii fac mare tam-tam este zero în comparație cu cea prin care trec acei care suferă de Covid. În ceea ce privește procesul de vaccinare la Spitalul raional din Soroca, eu am fost unul dintre cei responsabili de acesta și vreau să afirm că totul a fost organizat la cel mai înalt nivel și circa 90 la sută din personal a fost vaccinat, iar secțiile de reanimare, boli infecțioase și unitatea de primiri urgente au fost vaccinate în proporție de sută la sută. Nu am avut cazuri ca cineva să refuze să se vaccineze. Pe de altă parte, campania de dezinformare și de panicare a populației și-a pus amprenta pe comportamentul oamenilor și nu întâmplător astăzi există cetățeni care refuză să se vaccineze. Poate că scăderea cazurilor de infectare și faptul că printre lucrătorii medicali, bunăoară, aproape că nu există cazuri de infectare le va demonstra scepticilor cât de importantă este vaccinarea.

Vă propunem să vizionați un material VIDEO la temă: