Cât costă să fii politicos?

Pe când eram în Marea Britanie, am dat de o rețea de farmacie care se numește “Boots”, acolo poți găsi atât medicamente cât și produse pentru igiena personală, printr-un cuvânt este pur și simplu FORMIDABIL!

Toți angajații se comportă la cel mai înalt nivel cu clienții ceea ce la un moment dat, dacă vizitezi des acel loc, deja pare iritant într-un mod oarecare toată modestia și politețea lor. Eu chiar prima dată când am intrat m-am ales cu un parfum de calitate superioară (cred eu, “Polo Blue Eau de Parfum Ralph Lauren”). Eu, care nu prea ‘aruncam’ cu banii pentru lucrurile sofisticate, într-un final am făcut-o! Ei bine, era Father’s Day (Ziua Tatălui), luna Iunie, eu nu prea auzisem de acea sărbătoare până la momentul ăla. Așa, una din doamnele care munceau acolo, s-a apropiat de mine după vreo 5-8 min văzând că mă uit la parfumuri dar fără ca să le miros. Odată ce s-a apropiat m-a întrebat: – Hello there, are you alright? It’s sunny today isn’t it? Bună ziua, ce zi minunată e afară nu-i așa?! (era destul de cald pentru UK, cam 20C); După ce am schimbat câteva cuvinte, doamna m-a întrebat politicos:

-What scent are you looking for, any preferences?

Ce preferințe am în ceea ce ține de parfumuri.)

Habar n-aveam ce să-i răspund. Eu care știam doar că e parfum și că ar fi trebuit să miroase frumos nu știam absolut nimic altceva în afară de asta. Cred că și-a dat seama și dumneaei și următorul pas a fost unul mai delicat. Mi-a spus ca sunt câteva promoții, mi-a explicat că dacă cumpăr acest parfum (Polo Ralph Lauren), drept cadou, deoarece era Father’s day, iau și o geantă de același brand. Mamăăăăă, eram bucuros doar din auzite, nici nu îl cumpărasem dar eram fericit că o să am și o geantă de la Ralph Lauren. Un sfârșit de zi mai plăcut nu putea fi în acel moment. Mi-a prezentat cele 3 parfumuri pe care le puteai diferenția prin culoarea sticlei și bineînțeles după miros. Na, eu fiind încântat de cadoul pe care-l voi primi odată ce cumpăr parfumul, l-am ales pe cel care mi-a plăcut mie după culoarea sticlei. Tot de la asistentă am aflat că geanta o să vină odată cu parfumul peste 2-3 zile lucrătoare deoarece ceea ce am văzut / miros eu, erau doar pentru probă, ei bine, eu nu aș fi cumpărat jumătate de sticlă de parfum, cine ar face-o?! Au trecut 3 zile, și acum îmi amintesc că eram la job când m-au sunat și m-au rugat politicos să mă apropii de farmacie deoarece s-a întâmplat ceva neplăcut, era legat de comanda mea. După job, evident că am plecat la ei să văd ce naiba s-o fi întâmplat. Odată ce am ajuns, m-am prezentat și doamna asistentă mi-a spus că din greșeală, o colegă de a lor a comandat acel parfum dar altă culoare… Ca să înțelegeți, erau 3 culori: Albastru deschis, albastru închis și violet. Eu l-am ales pe cel Violet dar a venit acel Albastru deschis. -Ce facem, m-a întrebat?! -Iar geanta este? Am întrebat eu…

-Bineînțeles da! -E ok atunci, o să îl iau pe acesta care a venit. -Sunteți sigur? Putem să-l comandăm iarăși și de data asta nu o să greșim, ne cerem scuze pentru cele întâmplate, spunea asistenta. -E ok, nu e o problemă, le-am zis eu. Îndată ce le-am spus aceste cuvinte, doamna care avea poziție mai înaltă în companie a rugat o colegă de a ei să vadă ce mai au în stock pentru mine. Eu nu prea am dat importanță acelor cuvinte. S-a reîntors colega ei cu o gentuță mică unde aș putea păstra lucruri de dimensiuni mici atunci cînd călătoresc (travel bag) + un gel de duș Armani de 30ml + Parfum Gucci Guilty de 20ml pe care mi le-a înmânat. Managerul principal din acea filială și-a cerut scuze de cele întâmplate și speră că voi mai trece pe la ei. Nu eram deloc indignat, absolut deloc! Am ieșit din farmacie cu un parfum cu geantă pe care l-am comandat + un gel de duș + travel bag + parfum. Cu siguranță nu au pierdut un client, ci au cîștigat 5. Deoarece peste 2 săptămîni am intrat acolo cu alți 5 oameni.

***

Zilele trecute când mă reîntorceam din oraș, fiind în apropiere de un centru comercial din Soroca zic să trec să văd poate-mi cumpăr ceva de-ale gurii. Am intrat, cu pași lenți căscam gura pe ici-colea… M-am oprit în departamentul de fructe marine. Erau două doamne acolo care lucrau, am rugat frumos una din ele să-mi pună și mie jumătate de kg de salaca afumată. Mi-a sărit în ochi și morcovul coreean picant, era păcat să nu-mi cumpăr. -Doamnă, ați putea vă rog să-mi puneți și 500g de morcov coreean picant? – Da, bineînțeles spusese ea… Eu deja mă gândeam cum o să înfulec salata cu morcov picant, astea erau poftele pe ziua respectivă. În acel timp când una din angajate îmi cântărea mie 500g de morcov picant, cealaltă cântarea în bol de ăla de plastic care se închide și care arată ca o cutiuță, alge marine. Doamna care a cîntărit pentru mine, mi-a pus într-un săculeț morcovul. Văzând că colega ei utilizează cutia aia de plastic, o întreb (poate uitaseră mă gîndeam):

-Cer scuze, ați putea vă rog să puneți morcovul în cutie de aia de plastic? -Nu avem, a zis ea. -Cum nu aveți dacă colega dumneavoastră pune alge marine în bol de ăla, iar în dreapta dvs la fel văd unul, exact pentru cantitatea care a-ți cîntărit-o pentru mine.

-NU AVEM! Tu nu înțelegi! A strigat ea.

-Da, noi nu avem! Cealaltă colegă a reproșat.

Alooooooo…. eu văd, cum în pana mea să-mi spuneți că nu este – când este?! Ok, poate eram ‘cu inima împăcată’ și de ce nu, le credeam, dacă nu-l vedeam, dar am văzut bolul ăla lingă ea, era acolo, 30 cm de la mîna ei dreaptă.Is that a joke?

-Ea l-a cumpărat pentru ea, el nu se vinde. Colega ei afirma.

-Eu nu vreau să cumpăr bolul, ci produsul, iar în bol ar fi normal să-l puneți, nu în săculeț, nu-i așa? Le-am zis eu fiind la limită să mă cert din cauza unui bol de plastic.

-Tu nu înțelegi ori ce? Pe un ton mai Finuț de data asta mi-a zis angajata.

-Dați-mi săculețul vă rog, și am plecat….

Reiese că din spusele celor 2 angajate, Fourchette, această rețea de supermarketuri nu mai are boluri din plastic ori, când cumpăr morcov picant trebuie să cumpăr și bolul ăla de plastic ori pur și simplu nu le plac ca cumpărător și pur și simplu NU SE MAI VÎND.

Man, toți avem joburi, toți lucrează, dar cu așa o atârnare de nota 1 nu cred că Fourchette are de câștigat, ci de pierdut. Păi cum ar fi să mai merg acolo când eu ca client, am avut parte de una ca asta. Bine, nu e cel mai nasol caz, dar ce facem bre nene cu atîrnarea asta față de client, dacă nici la muncă nu e etică profesională, atunci chiar că-i nasol de tot.

Imi place Moldova, bă, m-am născut aici, am crescut aici, am învățat aici și vreau ca oamenii să fie puțin mai politicoși, nu costă bani, e un gest de bun simț consider eu. Da, știu, nu toți sunt la fel, dar cîteodată numai exemple de genu’ întâlnesc.

Ce bine ar fi ca Moldovenii să se comporte într-o măsură oarecare ca Britanicii…

Mihai Țapu, satul Racovăț, 28 ani