Timp de un an, Consiliul Municipal Soroca a alocat peste jumătate de milion de lei pentru automobile noi

Timp de un an și o lună de când municipiul Soroca are o nouă majoritate în consiliu și conducere (PSRM), au fost alocați peste jumătate de milion de lei pentru procurarea a trei automobile noi de serviciu. Prin decizia Consiliului Municipal Soroca din 27 decembrie 2019 au fost alocați 360 mii lei pentru procurarea a două automobile de serviciu. Peste o lună a fost procurată de banii planificați pentru două mașini de buget mediu, doar una în sumă de 305 729 lei (adică 85% din banii alocați pentru ambele automobile).

În toiul pandemiei de Covid-19, la ședința Consiliului Municipal din 16 decembrie 2020, s-au planificat repetat, tot din banii noștri, alți 200 mii de lei pentru al doilea automobil de serviciu. La consultările publice de până la ședință, Ghenadie Mînăscurtă, viceprimarul pe domeniul economie, a fost întrebat referitor la acest subiect.

„Bănuiesc că atunci când anul trecut au fost alocate sursele pentru procurarea a două automobile de serviciu, persoanele care au făcut estimările nu erau competente în domeniu și nu știau prețurile de piață. Noi știm acum că nu putem procura două automobile noi cu suma alocată din start. Anul acesta am planificat 200 mii de lei pentru a procura un alt automobil care este necesar pentru deservirea specialiștilor, noi avem asistenți sociali, perceptori fiscali, specialiști în construcții, viceprimari care trebuie să meargă în teritoriu practic toată ziua. Noi am analizat prețurile de pe piață și am ajuns la concluzia că acești bani ne vor ajunge pentru a procura al doilea automobil, de altă clasă, mai inferioară decât acela procurat anul trecut. La urma urmei noi decidem ce mașină să procurăm” a subliniat viceprimarul.

Am rugat mai mulți consilieri municipali din diverse fracțiuni să comenteze aceste decizii de alocare a peste jumătate de milion de lei pentru automobile de serviciu, însă doar câțiva aleși locali au acceptat să răspundă:

Robert Cerari, consilier PSRM:

Cine lucrează, merită.

Ana Maxim, consilier PAS:

La aprobarea bugetului pentru anul 2020 a fost clar stabilit și argumentată necesitatea procurării a două automobile, ca mai târziu să vedem că în plin an pandemic Primăria mun. Soroca decide să dea prioritate luxului și confortului personal și nu utilității și gestionării eficiente a banului public. Cred că dacă cu adevărat primăria ar fi avut necesitatea stringentă de a deține două automobile atunci acestea puteau fi procurate conform bugetului aprobat pentru 2020. Banii alocați din bugetul 2021 (200 mii) puteau fi repartizați pentru alte scopuri decât procurarea unui nou automobil, cum ar fi terenuri de joacă pentru copii, reparații în grădinițe, susținerea celor care au avut de suferit în urma pandemiei Covid sau echipament medical conform necesităților medicilor.

Igor Moldovan, consilier PLDM:

Administrarea banilor publici se efectuează în conformitate cu principiile bunei guvernări (art. 33 lit. n) al Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale). Conceptul de bună guvernare are o dimensiune care vizează anume aspectul economic al guvernării și eficacitatea în managementul resurselor publice. Acestea au la bază principiul echității și eficienţei. Astfel, buna guvernare presupune că procesele și instituţiile produc rezultate ce întrunesc nevoile societăţii, asigurând, concomitent, utilizarea în modul cel mai eficient posibil a resurselor puse la dispoziţia lor. Altfel spus, prin acțiunile descrise de Dvs. primăria a încălcat aceste principii și a demonstrat lipsă vădită de responsabilitate, care, apropos, este la fel o cerinţă-cheie a bunei guvernări. Asta în contextul în care instituţiile publice trebuie să poarte răspundere faţă de cei care sunt afectaţi de deciziile luate sau acţiunile întreprinse. În acest an pandemic acțiunile respective al Primăriei afectează deopotrivă toți cetățenii municipiului Soroca, în loc să dea dovadă de receptivitate și orientare spre consens. Cetățenii municipiului Cetăţenii au toate motivele să fie nemulţumiţi de modul în care sunt guvernaţi.

Elena Bodnarenco, consilier PCRM:

Într-adevăr, majoritatea socialistă din consiliul municipal gestionează banii publici cum doresc și, în absența deschiderii din partea primăriei, iar sorocenii nu știu nimic despre aceasta. Reducerea a 21 de unități bugetare, închiderea unei filiale a bibliotecii, achiziționarea unei mașini scumpe înainte de 100 de zile de muncă, contractarea lucrărilor fără licitații, încălcarea legii – toate acestea sunt camuflate prin vopsirea băncilor și a scaunelor, a instalării limitatorilor de viteză și a stâlpilor reflectorizanți, astfel se creează un efect de o viață agitată a orașului. Doar că succesul dezvoltării urbane este evaluat numai prin îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Calitatea vieții este legată de locurile de muncă, locuințe, infrastructură, inclusiv transportul de călători și locuri pentru dezvoltarea și recreerea copiilor și adulților. În acest sens, nu s-a întâmplat nimic într-un an. Orașul nu participă la niciun proiect, nu a fost atras niciun leu de investiții. Chiar și proiectele pregătite de primarii anteriori nu au fost supuse examinării donatorilor. Primăria nu ar trebui să funcționeze „la apel” sau prin mesaje venite din rețelele de socializare că este necesar să înlocuiască un bec sau să astupe o gaură. Pentru aceasta există un Serviciu de amenajare a teritoriului. Primăria ar trebui să aibă o strategie clară pentru extinderea rețelei de iluminat stradal, modernizarea rețelei de consum de apă, etc. În ceea ce privește achiziționarea unei alte mașini – consider că această cheltuială este de prisos astăzi. Clădirea școlii sportive de la Soroca Nouă și clădirea stației de salvare pe apă au nevoie de reparații majore, există încă probleme nerezolvate în grădinițe pentru care se merită cheltuite fonduri publice. Orașul are nevoie de noi autospeciale, iar de 300 mii de lei se poate de procurat câte ceva. Apropo, a sosit momentul să punem întrebări despre achiziționarea de autospeciale pentru întreprinderea municipală „Directia Gospodăriei Locativ-Comunale Soroca”. Având tarife crescute, obținând un profit bun, această întreprindere a înlocuit pe parcursul anului doar câteva containere cu cele care au fost primite pe timpul primarului Elena Bodnarenco prin 2014 și erau depozitate. Și ultimele două vehicule pentru colectarea gunoiului au fost cumpărate acum 6 ani tot pe timpul aceluiași primar.

Veaceslav Burlacu, consilier PAS:

La ședința de la finele anului în Bugetul mun. Soroca 2021 nu s-au prevăzut alocări pentru grupa de mediu. Este o rușine, majoritatea consilierilor din PSRM care nu au susținut amendamentul cu privire la un studiu de proiectare pentru curățarea albiei râului Nistru, posibil a râulețelor care la prima ploaie împreună cu gunoiștile neutorizate invadează centrul orașului, masele organice depuse de două decenii care au distrus biodiversitatea râului și provoacă un miros neplăcut pentru turiști și cetățeni. Aceasta este după mine problema nr.1, când o să vină donatorii cu intenția de a proiecta stația de epurare o să întrebe, ce ați întreprins până la moment, răspunsul o sa fie unul sec – un automobil nou. Prioritar pentru aparatul primăriei este confortul la serviciu, în perioada acestei nenorocite pandemii, mai ales când apare o cât de mică posibilitate de a mișca întrucâtva carul din loc. Cu așa abordare, Soroca rămâne pe patru roți (cauciucuri) și cu o viziune materialistă neinspirată.