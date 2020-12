Tariful pentru transportul public din Soroca s-ar putea majora la 3 și 4 lei

Primăria municipiului Soroca anunță consultări publice la 29 decembrie 2020, cu privire la majorarea tarifelor pentru transportul public. Proiectul de decizie „cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane în trafic local (municipiul Soroca)” prevede prețul unei călătorii până la 19:00 de 3 lei și după 19:00 de 4 lei.

În nota informativă se spune că „Ajustarea tarifelor este determinată de costurile ridicate de funcţionare, creşterea salariului mediu pe economie, operatorii nu-şi pot permite luxul de renova parcul de autobuze. Drept consecinţă în prezent scade securitatea transportului de pasageri. Această problemă a fost neglijată mai mulți ani, iar acum ne aflăm în situaţia de a alege să avem sau nu transport în general”.

Totodată primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a venit și cu un mesaj pentru cetățeni: „Stimaţi Soroceni! Deoarece ultima actualizare a tarifelor transportului public a fost aproximativ în an. 2013, în această perioadă s-a majorat prețul la combustibil, prețurile p-u reparația automobilelor, e.t.c. Inițial, acum un an, au fost cerute majorarea tarifelor la care am refuzat categoric! Vă informăm, că se elaborează un proiect de decizie la majorarea tarifelor p-u călătorii în transportul public din raza Sorocii! Vom iniția discuții publice pe marginea subiectului respectiv cu invitarea consilierilor municipali, experților în domeniu (p-u a prezenta situația economico-financiară) şi reprezentanților societății civile.

În aşa mod, transportatorii vor trebui să ofere condiții bune cu regim normal stabilit!

Dacă nu se vor conforma cerințelor, vor veni la prețurile vechi!”

Subiectul va fi consultat de către autoritățile publice locale cu sorocenii la 29 decembrie 2020, ora 14.00, în sala de ședință a Consiliului Raional Soroca.