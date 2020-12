„IMPLICĂ-TE ŞI VOM REUŞI”

Cu toate necazurile care au umbrit cotidianul obișnuit al multora dintre noi, acest an a fortificat poziția noastră în rândurile societății civile. AO ”Eco-Sor” a reușit, pe parcursul anului, să-și exprime voința prin acțiuni concrete ce țin de protecția mediului. Dacă dorim să fim sănătoși, atunci e necesar să avem un mediu sănătos. Să pornim de la ape. Multe națiuni de pe glob consideră cele mai mari râuri ale lor drept simbol de mândrie. Aceste râuri exprimă imaginea istoriei acestor țări. Egiptul este de neconceput fără Nil, Germania fără Rhein, Ucraina fără Nipru.

Nistrul este râul de viaţă al Moldovei şi mândria noastră. Dacă e așa, atunci s-ar cere și o deosebită grijă față de acest fluviu. Ar fi foarte bine ca toate râulețele, mai mici și mai mari, care vin spre Nistru, să aducă doar ape curate. Malurile lor fiind curat îngrijite, ar fi o plăcere pentru plimbări, ce ar fortifica sănătatea noastră. Multitudinea izvoarelor din ținutul sorocean ar putea aduce multă apă proaspătă. Zic asta având o experiență de reabilitare a opt izvoare, în acest an. N-am făcut-o de unii singuri, dar în colaborare cu Centrul Național de Mediu. Decolmatarea și amenajarea lor a fost necesară pentru a arăta că se poate. Două izvoare își îndreaptă apele spre râulețul Racovăț, celelalte două — spre râulețul Zastânca. La Șeptelici, am reușit să dăm viață unui izvor care dorea să fie văzut. La Vasilcău și în Soroca avem două izvoare reabilitate, apele cărora se scurg direct în Nistru. Apa de izvor se aseamănă cu cea din fântâni, iar calitatea apei din 90 la sută din fântânile noastre este nesatisfăcătoare. Este vorba, în primul rând, de poluarea bacteriologică și cu nitrați. După toate probabilitățile, apa de izvor se află aproximativ în aceeași stare. Sunt și excepții. Apa din izvoarele reabilitate de la Vasilcău, Șeptelici și Soroca este bună pentru consum.

Zilele acestea am văzut rezultatul sondajului realizat de primărie și am rămas puțin descurajați de rezultate. Cum de sorocenii au pășit peste problema cea mai stringentă — lipsa stației de epurare? Parcă e posibil așa ceva? Nu considerați că apa este izvorul vieții? Un râu sănătos este în stare să se „trateze” singur. Cu părere de rău, starea actuală a Nistrului nu este satisfăcătoare, acest lucru se reflectă și asupra costului epurării apei pentru a deveni potabilă.

Ce poate face orice cetățean care locuiește în apropierea resurselor acvatice? Simplu de tot! Nu arunca deșeurile tale în capul râulețelor, izvoarelor și râurilor. Acest lucru e posibil. În Soroca avem serviciul comunal de evacuare a deșeurilor, e suficient să avem un contract pentru prestarea acestui serviciu. În satele Cosăuți, Egoreni și Vasilcău primăriile au reușit să organizeze evacuarea deșeurilor în locuri acceptate de consiliile locale. Până aici toate bune, dar… La 26 noiembrie, am organizat o activitate de salubrizare pe malul Nistrului la Soroca. La două ore de muncă s-au adunat 30 de saci cu deșeuri din plastic. Oare cine a reușit să arunce o cantitate atât de mare pe malul Nistrului? Pentru aceste persoane Nistrul exprimă o mândrie? A doua zi, la inițiativa Consiliului Raional de Tineret Soroca, am organizat salubrizarea terenului din preajma izvorului de lângă baza ”Victoria”. Adunând deșeurile, am auzit plânsul unui râuleț, este împotmolit și abia reușește să se strecoare printre mormonele de gunoaie. Mulțumim tuturor voluntarilor care au participat la activitățile de salubrizare.

Tot vineri, 27 noiembrie, am auzit o veste îmbucurătoare: Banca Mondială va iniția în 2021 studiul de fezabilitate pentru a da undă verde viitoarei stații de epurare. Nu uitați, comportamentul nostru față de Mama-Natură este imperios necesar pentru a avea o viață mai sănătoasă.

Proiectul „IMPLICĂ-TE ŞI VOM REUŞI” este susţinut de Fundația Est-Europeană / East Europe Foundation — Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Swiss Cooperation in Moldova, Embassy of Sweden in Chisinau.

Valentina JAMBA, președinta AO „Eco-Sor”