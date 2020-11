Plăcintăria „Cuptorul Dumitraș” de la Rublenița vă așteaptă cu plăcinte gustoase și proaspete

Plăcintăria a fost deschisă Daniela Dumitraș, o tânără mămică din Rublenița, cu suportul Programelor “Femei în Afaceri” și „Start pentru Tineri” implementate de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Pe lângă plăcinte, gazdele propun ceaiuri și cafele, sucuri și tot felul de gustoșenii pentru gurmanzi.

Printre primele care au pășit pragul plăcintăriei, a fost și Eugenia Ursachi. Am vorbit cu ea când a revenit să guste și plăcinte cu vișine.

„Eu am luat de toate câte una, ca să știu cum sunt la gust. Chiar sunt foarte gustoase și proaspete. Îmi place cum arată și gustul lor, seamănă cu plăcintele noastre de casă. Chiar se merită de mâncat așa plăcinte” zice femeia.

„Ideea a apărut atunci când eram însărcinată și aflasem despre unele proiecte pentru femei, ne spune Daniela Dumitraș. Am hotărât să deschidem acest business de familie. Plăcintăria este binevenită atât pentru consăteni, mai ales pentru elevi sau cei care revin de la serviciu, cât și pentru persoanele flămânde care vin de la un drum lung, fiindcă suntem situați pe un traseu internațional. Noi le propunem tuturor plăcinte mereu proaspete, fierbinți din cuptor. Plăcintele se fac și coc aici pe loc, nu sunt din aluat înghețat, lucrăm cu produse proaspete și naturale, brânză și carne de casă. Preconizăm pe viitor să ne axăm și pe unele dulciuri, cum ar fi gogoși cu pudră, gogoși în ciocolată, diferite chifle pentru copii, ș.a. Am deschis această plăcintărie prin intermediul la două proiecte pe care le-am câștigat – “Femei în Afaceri” și „Start pentru Tineri”, ambele de la ODIMM.”

Daniela Dumitraș: Am apelat la proiect pentru că în ziua de astăzi să deschizi o afacere din bugetul propriu este foarte greu și respectiv proiectele ne-au ajutat foarte mult. În viitor, peste vreo 2-3 ani, am vrea să mai avem o filială, poate și în orașul Soroca, am vrea să avem mai multe sortimente de copturi. Apropo, noi coacem deja și colaci, pentru sărbători, mese de pomenire, etc.