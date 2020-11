Primăria Soroca: Jurnalismul de „doi bani” de la OdN… (și stadionul de sute de mii de lei)

După ce am publicat caption-ul video Stadionul municipal din Soroca: probleme camuflate de un ambalaj frumos (chiar vă recomandăm să-l priviți), foc și pară s-a făcut primăria municipiului Soroca (în sfârșit s-au trezit?). Vă propunem să vedeți replica autorităților locale la acest produs video, iar cu text albastru vom adăuga replica noastră la replica lor.

Jurnalismul de„doi bani ” de la OdN… (fiecare prețuiește după valoarea sa)

„Stadionul ”municipal din Soroca: probleme camuflate cu un ambalaj frumos”- acesta este titlul unui material video realizat de pretinsul ziar independent „Observatorul de Nord” (noi chiar suntem un ziar independent, 22 de ani au arătat aceasta, iar „pretins” puteți utiliza în cazul candidatului la președinție susținut de conducerea primăriei din tot sufletul), material care a și făcut primăria mun. Soroca să vină cu explicații și unele dezmințiri. În primul rând, primăria nu camuflează nicio problemă existentă în municipiu (serios???), situația este alta, că prea multe goluri și găuri a preluat actuala conducere și nu este posibil ca într-un an de mandat să le acoperi pe toate (de acord 100%). Chiar din comentariul făcut de așa zisa jurnalistă, că citez „deși în stadionul municipal din Soroca, în ultimii ani, au fost investiți sute de mii de lei din bani publici, astăzi a ajuns într-o stare deplorabilă. La doar un an de la instalarea celor 1200 de scaune, o bună parte din ele sunt stricate. De ani buni autoritățile nu au o strategie de renovare și dezvoltare a stadionului”, rezultă lipsa de profesionalism a celui care scrie, întâi de toate, apare întrebarea de ce aceste acuzații sunt aduse actualei conduceri a primăriei (Voi puteți citi? Noi am scris “în ultimii ani”, “de ani buni”, și nu în ultimul an!!! Și între noi fie vorba: cine a avut majoritatea în consiliul orășenesc precedent?) și de ce în anii trecuți acest ziar nu a sesizat problema, pentru că acel teren de mini-fotbal, care apare în imagini distrus a ajuns în această stare nu acum (de acord, dar poate dacă ați fi discutat problema la consultări publice ați fi aflat că în loc să dați banii pe gard, poate mai bine i-ați fi direcționat la acest teren, sau pentru altceva în funcție de propunerile cetățenilor). Referitor la scaune (și aici o dezinformare din partea autorului), precizăm că acestea nu au fost instalate acum un an, ci în 2018, când Soroca avea o altă conducere (în primul rând pentru cetățeni contează continuitatea, dar nu ca autoritățile să protejeze doar ce au făcut în mandatul lor. Și apropo, voi nici în calendar nu pricepeți? Vă putem da un kuliok cu calendar. A fost totuși în vara anului 2019 și nu 2018 – https://observatorul.md/actual-divers/2019/05/16/58696_stadionul-din-soroca-va-avea-1200-de-scaune-noi sau https://www.facebook.com/watch/?v=460550414780021).

Ce ține de starea în care au ajuns scaunele nu vedem care este vina primăriei și de ce jurnaliștii de la OdN nu vorbesc și de lipsa de educație a oamenilor, care au distrus scaunele, și nu mai realizează și câte un material de sensibilizare a populației că ar trebui să păstreze tot ceea ce se construiește (doar niște autorități iresponsabile nu protejează investițiile făcute din banii cetățenilor de cei care își fac de cap, voi de camere video, agenții de pază sau paznici ați auzit?). Eiii, și apoi despre „ambalajul frumos” și aici am vrea să remarcăm că nu cei de la OdN ar trebui să dea aprecierea era sau nu necesară schimbarea gardului (ah da, scuzați, că noi, care suntem și cetățeni ne-am încumetat să apreciem ceva) (care arăta oribil cu plasa găurită și ruginit, care nu a mai fost schimbat niciodată de când există stadionul la Soroca), dar ar fi fost cazul să facă un sondaj printre soroceni. Ce ține de acuzațiile că „de ani buni autoritățile nu au o strategie de renovare și dezvoltare a stadionului”, am vrea să remarcăm că nu este clar cum această „jurnalistă” poate să aducă acuzații, dacă ea nu a solicitat careva informații de la primărie la acest subiect: de aceea suntem nevoiți să o informăm că primăria Soroca are o strategie de renovare a stadionului și anume pentru anul viitor aici sunt prevăzute reparații capitale la etajul II (cu așa strategii să nu uitați și de etajul III. Dar de WC nu spuneți nimic?)

Am putea să aducem și mai multe replici la acest material, dar ne vom opri aici și vom zice că politica editorială a „Observatorului de Nord”o cam ia razna (ne bucurăm că nu stă în cușcă și nu dă din coadă cum ați vrea voi) și recomandăm jurnaliștilor de la acest ziar să mai citească Codul Deontologic și atunci când realizează un material să-i respecte prevederile, în cazul dat capitolul 2. ASIGURAREA ACURATEȚEI INFORMAȚIEI, punctul 2.9 Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect (ținând cont că cei din conducerea primăriei au în această perioadă alte bătăi de cap și sunt implicați în campania electorală, nu prea ai de la cine cere părerea, primarul și viceprimarul pe domeniul infrastructură lipsesc de la serviciu în aceste zile (știm că legal și motivat), iar serviciul de presă vedeți și singuri cum a decăzut. Dar dacă vreți a tuturor, atunci chiar a tuturor să fie, dar să nu vă supărați de episodul 2). Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea, și atunci când faci acuzații la adresa cuiva ar fi corect să cereți părerea celor vizați, dar… ce să mai vorbim despre corectitudine și profesionalism de jurnalist dacă la redacția OdN a ajuns să lucreze o…. Salamandră… (asta e nimic, să vedeți voi ce reportaje vor face cățelul, pisica și bufnița)

Serviciul de presă al primăriei mun. Soroca și noi, scumpii voștri parteneri din presa locală