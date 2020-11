Sorocenilor din diasporă nu le este PARALEL!

După primul tur al alegerilor prezidențiale, Igor Dodon, candidatul care după patru ani de mandat s-a plasat pe locul doi în preferințele cetățenilor, a declarat că diaspora este „un electorat paralel al Republicii Moldova”, supărat că a pierdut atât în est, cât și în vest. I-am îndemnat pe mai mulți soroceni stabiliți peste hotarele Republicii Moldova să ne spună dacă le este sau nu “paralel” de tot ce se întâmplă la baștină și să vină cu argumente de ce este important ca diaspora să se implice în treburile de acasă, în alegeri și nu numai…

Spun cu mândrie că sunt cetățean al Republicii Moldova și din acest motiv mă doare absolut totul ce se petrece acolo, pe meleagurile natale. Am o responsabilitate foarte mare, și anume responsabilitatea de a exercita corect și bine gândit dreptul la vot. M-am născut pe un picior de plai, pe o gură de rai, unde am reușit să construiesc o casă, să sap o fântână, să sădesc un copac (ba chiar mai mulți). Fiind în Republica Moldova, am avut un serviciu, iar în calitate de membră a unei organizații nonguvernamentale m-am implicat de nenumărate ori la implementarea proiectelor din comunitate. Am crescut și educat doi copii, care ulterior au decis să-și continue drumul vieții în afara țării (Canada). Așa a vrut soarta ca noi sa fim lângă copii și nepoți acum, departe de meleagurile natale, dar oriunde ne-am afla, gândul ne duce la baștină, la tot ce am lăsat în urmă, la rude și prieteni dragi. Niciodată nu aș fi crezut că voi ajunge la vârsta de 60 de ani și voi deveni „o lume paralelă” cu Republica Moldova. Probabil, suntem văzuți astfel de către „cineva” pentru că putem gândi lucid, avem demnitate și putem face o alegere corectă. Pentru că într-o țară prosperă oamenii sunt apreciați de către stat, iar tolerarea corupției este considerată una dintre cele mai mari crime comise de guvernare. Trăiesc mereu cu speranța că și în țărișoara noastră va fi mai bine vreodată, iar toți cei plecați în lumea mare să poată reveni cu drag acasă. Țara noastră a pierdut foarte mulți tineri cu un mare potențial. Este strigător la cer, dar a mai rămas un grăunte de speranța, iar acest grăunte trebuie sa încolțească pe 15 noiembrie. Îndemn toată lumea de pretutindeni să iasă la vot și să aleagă cu rațiunea.

Rodica Tîltu, Canada

Sunt una dintre sutele de mii de oameni plecați de acasă în căutarea unui viitor mai bun. Cu toții sperăm că într-o zi în Moldova va fi mai bine, iar cei care sunt plecați în lume se vor întoarce acasă, pare greu de realizat, dar este posibil. Cum? Să mergem cu toții la vot, să votam corect și să urmărim cum lucrurile vor merge spre bine. Este foarte important să ne facem datoria de cetățean, să ne dăm interesul despre ceea ce se întâmplă la noi în țară, să ne informăm corect și să beneficiem de dreptul nostru de a vota pentru un viitor mai bun. Este foarte important ca fiecare din noi să înțelegem asta, că fiecare vot contează si că doar un singur vot poate schimba istoria țării. Sunt mândră de diasporă, de moldovenii aflați peste hotare pentru implicarea lor activă în viața politică și socială și că mulți din ei au făcut un drum lung pentru a contribui la soarta țării. Sunt sigură că dacă ne mobilizăm cu toții și ieșim la vot, vom avea o schimbare, o schimbare de care ne vom mândri, trebuie să demonstrăm cu toții că ne pasă.

Anastasia Gușan, România

Suntem cetățeni ai Republicii Moldova, culiocarul ne-a împărțit în tabere diferite și nu-i face față deloc, dar de la un trădător și un mincinos la ceva bun nu ne putem aștepta. Să nu fi fost diaspora, Republica Moldova dispărea din 2000, pe banii diasporei a început să se construiască, se face business în diferite domenii, politicieni s-au folosit, dar n-au construit un stat de drept, o economie ca să ridice nivelul de trai. Diaspora e o putere, cred că pe 15.11.2020 o să o demonstreze.

Dumitru Captari, Israel

Este o temă interesantă și dureroasă pentru noi toți din diasporă. Noi trebuie să ne implicăm pentru că majoritatea tinerilor sunt plecați, noi vrem acasă, vrem locuri de muncă acasă, vrem ca și copiii noștri să-și petreacă copilăria la bunici, nu printre străini. Este foarte mult de spus, pe toate nu le scrii, dar vrem schimbări.

Diana Gogu, Federația Rusă

Referitor la Republica Moldova, atât de frumoasă și cu oameni gospodari, a murit odată cu venirea culiocului, cum zic alții. Nu zic, cu 10 ani în urmă era la fel haos, dar acum bat recordul total. Îmi doresc nespus de mult ca la alegerile din 15 noiembrie lumea să meargă la vot nu cu ochii închiși, dar să se gândească la viitorul copiilor și nepoților. Vreau să înflorească MOLDOVA din nou, de aceea diaspora din Germania merge la vot și votează pentru victorie.

Jana Ocerednîi, Germania

Diaspora are dreptul să voteze, fiindcă, în primul rând, suntem cetățeni ai Republicii Moldova. În al doilea rând, noi toți avem acasă părinți, surori, frați și dacă pe baba Ileana poate să o cumpere cu un pachet de detergent, hrișcă sau orez, noi votăm, indiferent de candidat, fără a fi cumpărați. Noi nu dăm vina pe baba Ileana, căci înțelegem că și ea vrea să mănânce. Noi cu toții am fugit din Republica Moldova fiindcă vrem un trai mai bun. Cei din diasporă care suntem cu copii vrem ca părinții noștri care au rămas în Republica Moldova să-și vadă copiii și nepoții în zilele de odihnă, să nu fie hotare și vize. Aceasta este părerea mea și a multor pe care-i cunosc.

Pavel Bzovîi, Germania

Diaspora, „un electorat paralel / o lume paralelă”. Într-o oarecare măsură, „președintele tuturor” are dreptate, știți de ce? Pentru că noi, diasporenii, trăim în două lumi: suntem prezenți doar cu trupul în una, iar în cealaltă cu sufletul. Doar noi știm cum e să te simți străin la un colț de masă, să vorbești într-o limbă, dar să gândești în alta. Noi alegem să ne vedem familia o dată în an și să ne împărtășim gândurile și emoțiile doar virtual. Consider că acest candidat nu a jignit doar moldovenii din diasporă, dar a jignit o țară întreagă, pentru că majoritatea avem cel puțin o rudă plecată departe. Însă, în ciuda timpului urât de afară, noi, moldovenii din Marea Britanie, am dovedit că putem fi uniți și că mai putem avea o șansă la un viitor frumos — acasă. Dacă trecem și la latura financiară, diasporenii sunt cei care trimit anual sume mari de bani pentru a-i ajuta pe cei ramași acasă. La această temă am putea discuta ore în șir, dar cred că cuvintele sunt în plus și cu toții cunoaștem situația din țara noastră. Noi, studenții din diasporă, credeți că nu am fi vrut să ne facem studiile acasă, lângă familia noastră, în țara în care am copilărit? De aceea este foarte important ca în acest an noi cu toții să ieșim la vot și să facem o alegere corectă!

Mădălina Gîncu, Marea Britanie



În primul rând, avem părinți care ne lipsesc atât de mult aici, și cine oare nu ar dori o viață mai bună, mai sigură, dar la el ACASĂ? Este necesar de a ne implica și noi, cei de peste hotare, în treburile de acasă.

Andrei Cernatânschi, Germania

Votul meu e puterea mea! Trăiam într-un secol în care ne bazăm pe valorile democratice, unde opinia fiecărui cetățean contează, iar diaspora e și ea Moldova. De ce sunt importante voturile și părerile diasporei? Deoarece, în pofida faptului că noi am părăsit țara, suntem cu sufletul la baștina noastră, iar prin vot alegem viitorul țării în care la un moment dat ne vom întoarce. Consider că și cei care sunt peste hotare trebuie să se implice în viața statului, deoarece acesta este și casa lor și trebuie să își exprime opinia cu privire la reformele și schimbările care se fac aici. O dată la patru ani ne alegem calea, ne decidem soarta, alegem cine ne conduce, cum o va face și devenim răspunzători pentru direcția în care va merge țara. Fiecare vot pune temelia unei Moldove mai bune, mai prospere. De aceea e foarte important să ieșim toți la vot și să ne alegem președintele.

Nadina Cojocaru, România



O implicare a diasporei în procesul de votare e primordială și decisivă pentru viitorul Republicii Moldova. Cei mai mulți concetățeni de vârstă medie aptă de vot se află la moment în afara țării. La asta se mai adaugă și viziunea pe care o împărtășește diaspora cu privire la reformele necesare acasă, pentru a putea reveni în țară și contribui la dezvoltarea, cât și fortificarea diferitor ramuri ale economiei naționale, dar și a procesului cultural-educațional. Un transfer de experiență acumulat aici e în acest sens relevant.

Irina Coșman, Belgia

Diaspora e motivată ca niciodată sa meargă la vot și să se întâmple schimbarea aceasta acasă. Lumea aceasta „paralelă” e majoritatea. Fie că mulți au fost peste hotare, fie că sunt, fie că au pe cineva care este plecat. Și toți cei care au fost și sunt peste hotare au cu ce compara și toți sunt siguri că ar putea fi mult mai bine acasă decât este. Acest candidat care într-un mod atât de mizerabil vorbește de diasporă și chiar și de cetățenii din țară ne dă de gol pe toți. El ne reprezintă interesele noastre la toți. Asta e foarte jalnic și cu atât mai mult a demonstrat că patru ani a fost incapabil să schimbe ceva spre bine. Din contra, a băgat Moldova încă mai adânc în noroi decât era… Majoritatea din diasporă au undeva adânc în suflet dorința de a se întoarce acasă, dar să fie o justiție corectă, un sistem de învățământ, medical, strictul necesar de a munci cinstit și a fi remunerat pe merit. De asta e nevoie de un președinte integru, care are o viziune reală și corectă asupra lucrurilor și potențial de a nimici corupția, căci corupția e cel mai mare dușman al acestei țări. Noi am mers în primul tur 800 km într-o direcție doar să putem vota. Și în al doilea tur ne mobilizăm și mai mult, să ajutăm concetățenii noștri, care nu au posibilitate să meargă și vom fi mult mai mulți. Și de ce e important asta pentru fiecare din diasporă? Pentru că de acolo au pornit rădăcinile noastre, acolo sunt părinții, frații, buneii, rudele, cei 7 ani de acasă și tot ce ne reprezintă pe noi ca personalitate. Dar cei care îl votează sau îl vor vota pe trădătorul de patrie, condiționat sau nu, sunt complici la dezastrul care este acum în țară.

Serghei Cebotari, Canada

Pentru că diaspora nu este lumea paralelă, ci cetățenii Republicii Moldova care au fost nevoiți să plece din țară, este foarte important să fie implicați în treburile țării pentru că, oricât de bine ar fi in altă parte, este străinătate. În adâncul sufletului fiecare dintre noi își dorește o reîntoarcere cât mai curând acasă, lângă cei dragi. Știți cum se spune: „fie pâinea cât de rea, tot mai bună-i în țara mea”. Este dreptul garantat și datoria fiecărui cetățean de a se implica și de a participa la alegerile din țară, indiferent unde s-ar afla.

Natalia Craveț, Irlanda

Precum știm toți, Republica Moldova este o “țară a minunilor”, începând de la politică și terminând cu mentalitatea oamenilor de acolo, nu vorbesc de toți. Ca exemplu, doamna care îl susține atât de mult pe Dodon (cred că au văzut majoritatea filmulețul) doar pentru că l-a văzut pe Kirkorov este gata să își bage țara într-un rahat mai mare decât suntem! Noi, oamenii aflați peste hotare, vedem cu totul alte lumi, altă mentalitate, altă politică și alte salarii, bineînțeles! Cred că fiecare om aflat peste hotare cu mare drag s-ar întoarce acasă dacă ar fi o schimbare, o schimbare spre bine, o schimbare spre Europa! Știți vorba aia, sub nas nu se vede, dar sub pădure foarte bine, păi uite că acum, aflându-mă departe de Moldova, văd mult mai bine situația! Și chiar îi îndemn pe toți cei aflați departe de casă, dar care cu mare drag s-ar întoarce înapoi să se implice în tot ceea ce ține de prosperitatea țării și o schimbare spre mai bine, să trăim mai bine acasă decât undeva departe! Spre Moldova, spre un Viitor mai bun pentru noi toți! Orice schimbare începe de la noi! Și nu contează unde ești, principalul să nu uiți niciodată de unde ai plecat.

Veronica Vuicu, Cehia

Deoarece diaspora și nu numai, fiecare cetățean în mulțime suntem Republica Moldova. Din aceste considerente, suntem obligați „de la naștere să contribuim la bunăstarea acestei țări”. Fiecare purtăm răspundere ce se întâmplă cu ea. Noi, diaspora, suntem plecați, dar ne dorim nespus de mult să revenim acasă, acolo unde sunt cei dragi. Nouă ne pasă și vom merge la vot, sperăm că împreună cu toți concetățenii acestei țări vom reuși să schimbam lucrurile la noi în Țară, la noi acasă!

Cristina Bernaz, Germania

Dat fiind faptul că suntem una dintre cele mai importante surse de venit ale țării noastre prin intermediul transferurilor bănești, noi avem dreptul și obligația ca cetățean al țării noastre să ne exercităm dreptul la vot și opinia noastră să fie auzită și să participăm la viața politică. Diaspora nu poate fi numită „o lume paralelă”, pentru că suntem cetățeni ai Moldovei cu drepturi depline, exprimate prin Constituție. Dacă un ”ex”-președinte nu poate accepta realitatea pentru că nu mai este dorit de cetățeni, atunci acesta este doar un laș care nu poate să plece destoinic din viața politică a țării.

Vitalie Televca, Marea Britanie

În străinătate s-au format și se formează zeci de mii de studenți, profesioniști, antreprenori și oameni de cultură capabili să aducă o contribuție remarcabilă în dezvoltarea țării. Diaspora are un rol extrem de important, aceasta promovează imaginea țării, de asemenea datorită diasporei sunt promovate valorile naționale, patrimoniul cultural și spiritual al Republicii Moldova.

Rolul diasporei este semnificativ nu doar din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere socio-politic. Diaspora este formată din oameni activi, care își doresc o schimbare, fără această clasă de oameni nu ar fi posibilă dezvoltarea Republicii Moldova. Și eu fac parte din diasporă, astfel pot afirma faptul că implicarea noastră în viața politică, economică, științifică, socială și culturală trebuie să devină o prioritate. Cetățenii moldoveni din diasporă pot contribui decisiv la dezvoltarea țării, inclusiv prin implicarea noastră în procesul electoral. Am fost plăcut surprinsă de numărul mare de cetățeni aflați în străinătate care au votat în acest an. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți peste hotarele țării au înregistrat un record de prezențe la urnele de votare, 15 la sută din alegătorii care și-au exprimat votul au fost din străinătate. Mă bucur enorm de mult că moldovenii de peste hotare s-au mobilizat și au ieșit în număr mare la vot. În pofida pandemiei, a ploii și a frigului de afară, am stat la coadă pentru a putea vota, dând dovadă de solidaritate, responsabilitate și patriotism. Spiritul ambițios, curajos și orientat spre schimbări ne motivează să ne implicăm. După părerea mea, asumarea unui rol activ în viața societății, prin exprimarea opiniilor, participarea la vot sunt premise pentru a ajunge la schimbarea mult dorită. Vă încurajez pe toți să vă implicați, să nu fiți indiferenți, să fiți cetățeni activi, să dați dovadă de curaj, demnitate, responsabilitate și solidaritate pentru un viitor mai prosper, pentru o țară mai bună!

Irina Jitniuc, România

Din start vreau să vă asigur că diaspora urmărește cu atenție evenimentele de acasă și asta pentru că ne pasă, pentru că acasă au rămas oameni dragi nouă — părinți, frați, surori, copii — și nicidecum nu suntem indiferenți de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și din tot sufletul ne dorim un trai mai bun pentru ei.

De aici, de departe, din străinătate, se vede situația cu alți ochi, cu alte gânduri, în primul rând, pentru că nu suntem manipulați de pliante, ziare și tot felul de tâmpenii, în al doilea rând, cei care pleacă își au mintea resetată, pentru că trebuie să te conformezi noilor reguli, legi ale țării unde te afli și în acest moment descoperi că aducând copilul la școală — nu trebuie să achiți pentru reparația clasei, cadou profesorului, pentru ore „suplimentare”, mergând la medic — nu trebuie să îl mituiești ca să îți scrie un curs de lecuire mai eficient și tot așa mai departe. Și chiar dacă încerci să o faci — nu vei fi înțeles corect ori riști o amendă usturătoare pentru acest lucru. Și iată că prin aceste mici, dar importante comparații realizezi că se poate! E posibil acest lucru și în Moldova. Aici orice profesie este respectată, începând cu măturătorul de stradă și terminând cu președintele de țară, fiecare om își face lucrul cu drag și pentru asta este respectat. Anume respectul este cel mai promovat lucru în Occident. În Moldova însă această noțiune se înstrăinează din an în an. Oamenii sunt divizați, înrăiți, fiecare consideră dreptatea de partea sa, își impun cu forța părerile și dacă nu ești de acord — rămâi dușman! Oare asta ne-o dorim?

Avem acum o șansă de a schimba lucrurile și această șansă e în mâinile noastre. Avem posibilitatea de a începe un capitol nou în Istoria țării noastre! Și să-l începem cu Respectul unul față de altul, apoi cu dezrădăcinarea corupției, mitei… Nu pot înțelege oamenii care-și „vând” votul pentru 1 kg de hrișcă sau 100 de lei, apoi se vaicără patru ani — pe cine l-ați ales? Cum poți avea încredere într-un om care te minte, care în timpul campaniei electorale utilizează cele mai ticăloase și urâte metode de a ataca oponentul?! Ticălosul rămâne și în continuare TICĂLOS, lașul rămâne LAȘ, mincinosul va continua să mintă!!! Oare chiar nu realizați asta? Un bărbat adevărat niciodată nu și-ar permite să atace o femeie! O campanie electorală se bazează pe convingerea oamenilor CE VEI FACE TU, nu pe ce va face oponentul tău, ori unii dintre candidați se dau drept clarvăzători!

Și noi, ce ne dorim? Să continuăm să rămânem mințiți? Ori totuși încercăm să facem o schimbare a lucrurilor? Ce ne dorim? Să ne asigurăm o asistență medicală de calitate sau gropi pentru morminte? Ce e mai important?

Știu că necesită timp pentru a analiza lucrurile, dar vă rog să-l găsiți, căci dacă nu găsiți timp pentru Timp, nici Timpul nu va avea timp pentru voi!!!

Alex Kravtsoff, Elveția