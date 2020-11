Deschiderea unei farmacii în dealul Sorocii mai rămâne un vis

În perioada pandemiei cu Covid-19 oamenii cu toată frica de acest virus erau nevoiți să procure medicamente din centrul municipiului și erau îngrijorați de amenzile pipărate din această primăvară. De cele mai multe ori oamenii ajung la farmacie în perioada afecțiunilor sezoniere, când pacienții acuză diverse alergii, arsuri, traume, când pacienții sunt în căutarea preparatelor împotriva virozelor și răcelilor. Desigur că și mamele care au nevoie de alimentație pentru copii, produse de igienă sau femeile care preferă diferite cosmetice terapeutice. Locuitorii regiunii vor fi fericiți dacă o să beneficieze de o farmacie chiar lângă ei, pentru o viață liniștită, fiindcă aceasta le lipsește de mult timp…

“Locuitorii acestui sector de mult timp își doresc o farmacie, ne zice Ecaterina Chitic, cea care dorea să deschidă în acest sector o unitate de vânzare a medicamentelor. Primăria or. Soroca și anume doamna primar Lilia Pilipețchi s-a adresat la mai multe companii, inclusiv și la noi, SRL “Lismedfarm”, dacă dorim să deschidem o farmacie. Ni s-au propus mai multe încăperi, dar am ales încăperea domnului Dorogan. Am fost refuzați să primim licența de la Chișinău din motiv că sunt prea multe farmacii în municipiu. Distanța dintre farmacii trebuie să fie de 250 metri, asta e una din condiții. A doua este numărul de populație din acest cartier care nu este mic, de circa 5 000 mii de oameni. Conform legii, dacă suntem refuzați avem dreptul să dăm în judecată pentru a primi o decizie corectă, ceea ce am făcut. Sperăm ca vom reuși să obținem un răspuns pozitiv și corect.”