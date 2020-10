Tinerii de astăzi: între A VREA și A PUTEA

Tinerii din ziua de azi nu mai au aceleași preocupări ca altădată. Acum au apărut noi tehnologii, fel de fel de cluburi chiar și televizorul ocupă o mare parte din timpul liber o data cu apariția diferitelor canale de televiziune. Ei stau toata ziua pe rețele de socializare, pe HI5, și-ar dori ca toată săptămâna să fie liberă, să nu meargă la studii, să poată ieși liniștiți prin cluburi si discoteci.

Preocupările tinerilor în societatea de astăzi sunt foarte diferite, deoarece unii rămân fără supraveghere, în timp ce părinții muncesc după hotare și ei duc un mod de viață incorect, deoarece părinții le asigură o viață fără probleme. Modalitățile de petrecere a timpului liber, diversitatea mijloacelor de informare, alegerea prietenilor constituie pentru tineri prilejuri de descoperire a unor modele si valori diferite. Tinerii din ziua de azi au preocupări din ce in ce mai variate. Unii dintre ei practică un sport: fotbal, tenis, atletism. Unii tineri sunt preocupați cu cititul, cu excursiile sau pur si simplu ascultă muzică. Preocupările variază de la individ la individ in funcție de domeniul de interes. Nicolae C., ne-a zis că cele mai mari două hobby-uri ale lui rămân după părerea lui fotbalul și muzica. Are ca modele in viață fotbaliști și oameni din lumea muzicii. Vlada Ț., ne-a relatat că tinerii din ziua de azi nu mai citesc așa mult, ei preferă să privească un film să asculte muzică sau sa stea degeaba. Desigur uitatul la filme sau ascultatul muzicii nu sunt niște lucruri rele, ele chiar ajută tânărul sa se relaxeze. Tinerii au și “ pasiuni” negative pentru ei cum ar fi fumatul și băutura. Tinerii din ziua de azi încep încă de la vârsta fragedă să consume alcool și să fumeze.

Nu există nici un tânăr fără probleme. Ceea ce contează este limita, buna gestiune a vieții și a priorităților ei, respectul pentru propria persoană și pentru sănătate. Un singur lucru trebuie înțeles: toate problemele din viața noastră au o soluție și tinerii au nevoie de soluții viabile pentru a opri migrarea lor peste hotare.

Care sunt problemele tinerilor in ziua de astăzi? De ce sunt furioși, violenți … ? Da, bineînțeles ca au mai multe probleme decât am fi avut noi în trecut. Au tendința de a se autoizola de lumea reala, ducând lipsa de comunicare cu cei din jur. În ultimii ani, computerul, telefonul mobil si televizorul au devenit unul dintre principalii formatori al minții. O alta problema este lipsa locurilor de muncă în țară, ceia ce îi fac pe unii sa plece peste hotare, după absolvirea gimnaziului sau liceului. Danu S.,ne-a zis că pentru el nu are rost să învețe la vreo facultate, fiindcă totuna este greu de angajat în câmpul de muncă, iar salariul în Moldova e mizer și este nevoit să plece peste hotare la muncă. Dar sunt și alte abateri, cum ar fi că nimeni nu te angajează fără un stagiu de muncă. De unde îl putem acumula? Dacă peste tot această întrebare a devenit virala? Un absolvent poate avea cunoștințe teoretice considerabile, dar fără aplicabilitate practică a acestora. Angajatorii sunt nevoiți să suporte cheltuieli pentru pregătirea inițială a tinerilor specialiști. Tinerii specialiști după ce au obținut diplomele sau certificatul de absolvire, nu au acele abilități pe care angajatorul le așteaptă. Pentru unele companii va fi mai puțin costisitor să aștepte momentul potrivit de a angaja un specialist cu experiență, decât să investească în unul nou. Remunerarea reprezintă un factor important în motivarea muncii a tinerilor angajați. Salariul este un criteriu care orientează persoanele pentru alegerea profesiei sau a meseriei, anume acest fapt duce la un dezechilibru pe câmpul muncii, fiindcă sunt mai mulți specialiști intr-un domeniu si prea puțini in altul… După spusele lui Cristian M. este dificil să îți găsești un loc de munca la Soroca, la moment lucrează în Chișinău, dar nu pe specialitate. A absolvit Universitatea Tehnică din Moldova facultatea “ Ingineria sistemelor biomedicale” si are intenția de a se adresa la administrația spitalului din Soroca , pentru a obține un loc permanent de muncă în orașul, care cândva a fost orașul tineretului, și nu nu știe ce se întâmplă că nu prea sunt tineri specialiști încadrați în câmpul muncii, probabil toți au fugit ca nu și-au găsit de lucru. Cu aceiași problema se confrunta Alina V. care a absolvit Universitatea Alecu Russo din Bălți, facultatea “Științe ale Naturii și Agroecologia” și ne-a relatat ca i-a fost greu sa își găsească un post de munca pe specialitate și că muncește în alt domeniu. Dar avem si noutate buna care diferă de părerea celorlalți. Victoria T. în urma absolvirii Universității Cooperatist-Comercială din Moldova la facultatea “Business si administrare” a fost în căutarea unui serviciu mult timp, până nu a hotărât să schimbe ceva în viața ei și a deschis propria afacere în industria alimentară. Până nu te descurci singură, nimeni nu te va ajuta, acesta este adevărul.

Cristina PLITOC