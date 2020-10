La Soroca a fost dat start programului „Comunitatea mea” finanțat de americani

După ce la începutul lunii septembrie „Comunitatea Mea” anunța că municipiul Soroca a fost selectat pentru participare în acest program principal al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională în Moldova (USAID Moldova) din domeniul guvernării locale, Primăria a creat grupul de lucru pentru implementarea programului. Joi a avut loc și lansarea online unde au participat reprezentanții autorităților publice locale și alți soroceni interesați de acest subiect.

Inițierea activităților de planificare strategică în cadrul proiectului Comunitatea Mea a început cu prezentarea Programului „Comunitatea Mea” și a fost stabilit graficul activităților ulterioare. S-a vorbit despre cine poate face parte din grupul de lucru și a fost menționată importanța implicării societății civile în acest proces.

Amintim că pe lângă municipiul Soroca, în runda a treia au fost incluse alte municipii, orașe și sate, iar în total din Programul Comunitatea Mea fac parte 77 de primării. Iată ce alte localități au intrat alături de Soroca în această rundă:

mun. Bălți

or. Căinari, r. Căușeni

or. Călărași

or. Dondușeni

or. Sîngera, mun. Chișinău

or. Sîngerei

com. Bubuieci, mun. Chișinău

com. Cărpineni, r. Hîncești

com. Cobusca Veche, r. Anenii Noi

com. Dumbrăvița, r. Sîngerei

com. Geamăna, r. Anenii Noi

com. Larga, r. Briceni

com. Mingir, r. Hîncești

com. Pelivan, r. Orhei

com. Sîngereii Noi, r. Sîngerei

com. Șipoteni, r. Călărași

com. Tigheci, r. Leova

com. Varvareuca, r. Florești

com. Zubrești, r. Strășeni

sat. Ciuciulea, r. Glodeni

sat. Copceac, UTA Gagauzia

sat. Gura Galbenei, r. Cimișlia

sat. Hîrbovăț, r. Anenii Noi

sat. Inești, r. Telenești

sat. Izbiște, r. Criuleni

sat. Pelinia, r. Drochia

sat. Peresecina, r. Orhei

sat. Sireți, r. Strășeni

sat. Verejeni, r. Telenești

Comunitatea Mea este programul principal al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională în Moldova (@USAID Moldova) în domeniul #guvernării locale și este realizat cu mult entuziasm pentru a susține autoritățile publice locale în efortul lor de a asigura o guvernare eficientă, transparentă și responsabilă față de cetățeni. Programul este implementat de IREX în Moldova și timp de cinci ani va acorda asistență pentru mai mult de o sută de comunități din țară – orașe, comune și sate – vizând în mod prioritar autoritățile publice locale de nivelul întâi, dar și grupurile civice, cetățenii și mediul de afaceri local.