Tot mai puțini elevi în școlile din raionul Soroca: Unde este problema?

Din an în an, numărul copiilor înscriși în clasa întâi în școlile din raionul Soroca scade. La fel scade și numărul total al elevilor care studiază în instituțiile de învățământ general. Mai mulți factori stau la baza acestei tendințe, principalii fiind, spun autoritățile, natalitatea scăzută și exodul populației. Familii întregi pleacă temporar sau definitiv din Republica Moldova.

În anul 2005, peste 14 mii de elevi studiau în școlile din raionul Soroca. Privind în urmă, înțelegem că erau vremuri bune. În prezent, „populația școlară” cum sunt numiți elevii de către autoritățile din învățământ, s-a redus în jumătate. În anul de studii 2019- 2020, 7590 de elevi erau înscriși în școlile sorocene.

Se nasc mai puțini copii

” Numărul elevilor înscriși în clasa întâi în ultimii 10 ani s-a menținut în jurul la 800 copii, cu variații mici. De exemplu, în anul de studii 2017-2018 au fost înscriși aproximativ 900 de elevi, iar peste un an numărul acestora s-a micșorat la 780. Pentru acest an, urma să primim în clasa I 880 de elevi, dar la 1 septembrie au venit la școală doar 755”, susține Angela Mușenco, șefa Direcției învățământ Soroca.

Numărul nașterilor în raionul Soroca: 2015 – 1043 nașteri 2016 – 984 nașteri 2017 – 935 nașteri 2018 – 840 nașteri

Este o catastrofă! Așa apreciază, pe scurt, situația demografică din raion, Svetlana Păunescu, vicepreședinta raionului Soroca pe probleme sociale.

”Ceea ce se întâmplă acum este un fenomen la nivel de țară și chiar la nivel global. Mai ales în țările europene, în ultimii ani, a scăzut dramatic natalitatea. Spre deosebire de alte țări, în Republica Moldova a crescut și numărul deceselor, ceea ce este reflectat în strategia la nivel național 2030. Suntem o țară cu cea mai scăzută natalitate în Europa. În ceea ce privește raionul Soroca, acesta nu se deosebește cu nimic de alte raioane ale republicii. În anul 2015, am avut 1043 de nașteri, dintre care 322 în municipiu. În 2016 – 984, dintre care 300 municipiu. Natalitatea este în scădere, lucru care se reflectă în ceea ce se numește populația școlară. Am avut ani la rând o scădere cu 500 și mai mulți elevi în fiecare an. În ultimii ani această cifră s-a diminuat un pic. De exemplu, în 2019-2020 am avut minus 152 elevi față de anul de învățământ 2007-2008 când am avut minus 930 elevi. Pe parcursul ultimilor 15 ani, populația școlară în raion a scăzut cu aproximativ 5000 de elevi. Este o catastrofă! ”.

Alți factori care conduc la scăderea natalității și, respectiv, a numărului de elevi sunt: vârsta medie de căsătorie 27-28 ani, față de 18-19 ani în anii 1990; amânarea nașterii primului copil; numărul redus de familii cu 2,3 sau mai mulți copii; rata înaltă a divorțurilor.

Pe parcursul ultimilor ani, populația școlară în raion a scăzut cu aoroximativ 5000 de elevi. Este ca și cum ar dispărea elevii din cinci licee ca LT ”Constantin Stere” din Soroca.

Exodul: De la un membru al familiei – la familii întregi

O altă cauză a diminuării numărului de elevi este exodul populației. Dacă acum două decenii moldovenii plecau câte unul din familie și, peste un timp, reveneau la familiile lor, acum mulți pleacă cu tot cu familii, inclusiv cu copii de vârstă școlară.

”Dinamica numărului de elevi este inflențată nu doar de numărul de nașteri, dar și de migrație. În fiecare an, sistemul educațional raional ”pierde” în jur de 100 de elevi datorită schimbării locului de trai. Pe parcursul anului de studii 2019-2020, din instituțiile de învățământ din raion au plecat în alte raioane sau peste hotare 128 elevi (echivalentul unui gimnaziu din mediul rural) ”, menționează șefa Direcției Învățământ.

”Oamenii pleacă masiv. Pleacă oameni de vârstă fertilă, mai ales femeile cum au început să migreze la muncă peste hotare au luat cu ele și familiile sau au creat familii și au născut copii acolo, aceștia devenind cetățeni ai altor țări”, susține Svetlana Păunescu. ”Emigrarea este un indicator bun pe de o parte și rău pe de altă parte. Cu ani în urmă, în raionul Soroca erau foarte mulți copii cu unul sau ambii părinți plecați peste hotare. Acum noi avem mai puțini copii școlarizați cu unul sau ambii părinți plecați – din cauză că părinții și-au luat și copiii”, mai spune vicepreședinta raionului.

Numărul de elevi în instituțiile școlare din raionul Soroca în perioada 2004- 2019

Printre familiile de moldoveni care au emigrat împreună cu copiii este și familia Boldescu din raionul Soroca. În 2019, când au decis că se mute cu traiul pe o perioadă nedeterminată în Irlanda, soții Boldescu au decis că îl iau și pe fiul lor, școlar în clasa a II-a.

”Am luat copilul cu noi, deoarece suntem convinși că un copil sănătos este un copil fericit, iar fericit poate fi doar alături de părinți, indiferent unde s-ar afla. Nu că nu am avea încredere în grija bunicilor, dar de ce mai are copilul tată și mamă? Am plecat din țară împreună, deoarece ne-am gândit că, în Moldova, nu-i putem oferi un viitor demn. Altfel spus, dacă îl învățăm să zboare, trebuie să-i garantăm un cer senin”, menționează mama copilului.

În opinia expertului economic Veaceslav Ioniță, anul acesta 4,1 mii de copii moldoveni au mers în clasa I, numai că nu în Moldova.

”Școlile din Italia, Germania, Franța, Rusia și multe alte țări și-au deschis ușile și au primit în brațele lor 4,1 mii de copilași moldoveni, care vor învăța în alte limbi, iar limba mamei va fi doar acasă. Doar în clasele primare acum peste hotare merg 18 mii de copilași din Moldova. Sper că de rând cu italiana, franceza, rusa ei vor vorbi și româna”, a scris expertul pe pagina sa de Facebook.

Mai puțini elevi – mai puține școli?

Scăderea numărului de elevi influențează și numărul de instituții, susțin autoritățile raionale. În perioada 2009-2015, în cadrul reformei promovate de ministerul de resort, rețeaua școlară din raionul Soroca a fost optimizată din cauza numărului de elevi în scădere. Astfel, școlile mici, cu puțini elevi, prentru întreținerea cărora erau cheltuite sume enorme, au fost închise sau reorganizate în școli primare-grădinițe, iar elevii, care au rămas fără școală în localitate, sunt transportați la școlile de circumscripție.

Le așteaptă oare aceeași soartă și pe alte instituții de învățământ din localitățile mici?

Rețeaua școlară din raionul Soroca include în prezent 46 instituții de învățământ:

5 licee, inclusiv un liceu în localitate rurală;

28 gimnazii;

7 școli primare;

5 școli primare-grădinițe

1 filială a LT ”Ion Creangă” în s. Țepilova.