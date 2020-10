Incident revoltător la Voloave, cine are dreptate? / VIDEO

La redacție ne-a fost trimisă o secvență video de către o femeie, originară din satul Voloave, în care se vede cum un Mercedes negru era cât pe ce să lovească o persoană. Șoferul are însă altă versiune și spune că de fapt el a fost victima.

Mariana Zabrian, femeia care a trimis secvența video ne-a scris următorul mesaj. „Uitați-vă ce agresivitate. Am rugat să meargă mai încet că e prin sat. Mi-a speriat copii, m-a lovit pe mine, a dat în mama mea. Strașnic ce se întâmplă. Distribuiți, vă rog, să se facă dreptate”.

Secvența de doar patru secunde este prea scurtă pentru a înțelege tot ce s-a întâmplat la fața locului, dar cert este că Mercedesul negru era cât pe ce să calce o femeie în timp ce mergea în spate. L-am contactat și pe șoferul mașinii pentru a afla și versiunea sa.

„La noi pe drumul acela se face reparație și când am mers am făcut oleacă de colb, zice Igor Purici, care se afla la volanul mașinii. Când m-am întors înapoi la vale m-a oprit o femeie cu fiicele ei și m-au numit cu cuvinte urâte. Apoi au lovit cu pumnii și pietrele în mașină. Ei au chemat poliția în sat, dar după asta m-am dus și eu la poliție la Soroca și am depus o plângere împotriva lor fiindcă mi-au deteriorat mașina. Atunci am dat în spate repede ca să nu fărâm mașina fiindcă ele aruncau cu pietre în mine. Nu eram beat, nici drogat cum spune ea”.

Eugenia Molceanov, ofițer de presă al poliției Eugenia Molceanov:

A fost făcută o sesizare la poliție și a fost pornit un material pe cazul dat după ce s-au strâns probele și persoana a fost chemată. Pe 28 septembrie șoferului i-a fost întocmit un proces contravențional conform articolului 241 aliniatul 1. Hotărârea cum va fi atras la răspundere o va lua judecata.

Pe de altă parte, femeia care ne-a contactat a menționat că șoferul era beat și drogat, iar unul din polițiștii veniți după apelul la 112 era rudă apropiată cu conducătorul auto.

I-am cerut opinia referitor la implicarea poliției în acest caz și lui Eugeniu Strochin, comisar principal, conducătorul Inspectoratului de Poliție Soroca.

„Materialul a fost decontat și remis în instanța de judecată, ne-a confirmat acesta. Șoferului agresiv i-a fost întocmit un proces verbal pentru mers agresiv. El nu era în stare de ebrietate, căci poliția l-a testat. Polițistul, care este rudă cu șoferul, era de serviciu în acea zi, dar el a spus din start că este rudă și a fost solicitat alt polițist care a preluat și gestionat cazul. Să știți că personal nu tolerez cazurile ca polițiștii să se implice și să ajute rudele așa că totul va fi pe dreptate. Noi am cerut ca să i se ridice permisul acelui șofer, dar va decide judecata”.

Vom reveni la subiect după ce judecata va decide cine are dreptate.