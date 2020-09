Lilia Neamțu: ”Ziua pare o viroză obișnuită, dar noaptea COVID-19 are o altă față”

Pe lângă faptul că țara noastră a fost foarte afectată de COVID-19, și sistemul medical a fost foarte afectat. În prezent, peste 47 mii de infectări sunt confirmate în republică, dintre care sunt peste 4000 de lucrători medicali. Inclusiv în raionul Soroca 201 lucrători medicali au fost confirmați cu Coronavirus de tip nou. Printre ei este și Lilia Neamțu, medic obstetrician-ginecolog la Centrul Perinatal Soroca, care a acceptat să ne povestească cum a suportat boala, numind această perioadă din viață un adevărat calvar.

Covid părea departe

Primele informații despre Coronavirus de tip nou Lilia Neamțu, asemeni multor moldoveni, le-a auzit iarna, când epidemia bântuia în China. COVID-19 părea departe… ”M-am gândit că China o să facă față, au făcut spitale, s-au mobilizat foarte serios. Apoi am văzut că în Italia e foarte rău… Feciorul nostru activa în calitate de medic rezident în Franța, într-un spital mare, și ne-a anunțat că de luni vor primi și ei bolnavi de COVID-19. Era luna martie. Toată atenția noastră era îndreptată spre el, ne făceam griji să nu se infecteze. La fel ne făceam griji pentru feciorul din București, medic stomatolog. La București însă au fost mai inteligenți: i-au închis pe toți, au închis toate cabinetele și au protejat populația. Feciorul din Franța spunea că în Paris se răspândește mai rapid virusul, deoarece în Europa autoritățile nu pot lua măsurile care au fost luate în China, unde persoanele cu COVID-19 erau documentate și imediat ce se confirma un bolnav, toate persoanele contacte, inclusiv în cafenele, printr-o rețea specială, și îi izolau pe toți.”

”Îmi pare rău că mergeam la alimentară după produse, că ofeream consultații pacienților. La noi dacă nu consulți pe cineva care se adresează de urgență, ai neplăceri foarte mari. Eram echipați cu măști simple… Posibil, trebuia de făcut triajul mai mult.”

Boala însă s-a apropiat din altă direcție…

”Până a ne îmbolnăvi, simțeam cum ne frigeau ochii. Dar deoarece s-a făcut reparație în secție, consideram că se emană ceva de la materialele de construcție și asta este cauza. Aveam gâturile congestionate și deja toți, în loc de cafea, în pauză beam ceaiuri… Virusul deja se plimba printre populație. Dacă nu contactam cu multe persoane, poate trecea cu o simptomatică mai simplă.”

În acea perioadă, menționează Lilia Neamțu, în cazurile de COVID-19 se înscriau persoanele revenite de peste hotare și cele care au contactat cu ele. Doar aceste categorii de persoane erau testate la COVID-19. Alții nu erau investigați la prezența virusului, inclusiv doi bolnavi, intubați, care au decedat în Spitalul raional Soroca nu au fost investigați la acest capitol, deoarece nu se încadrau în noțiunea de caz, susține doctorul.

În familia Neamțu, ambii soți, medici, au luat virusul de la muncă, deși se protejau cum puteau

”Soțul meu, șef al Secției reanimare, când venea acasă se dezbrăca până a intra în casă, ca nu cumva să aducă virusul… Într-o zi de marți însă, revenind de la serviciu, mi-a spus, îngrijorat, că a făcut febră peste 38 de grade. În ajun decedase unul dintre bolnavi, care era suspect, dar nu a fost testat… Am făcut panică, am mers la farmacie și am cumpărat tot ce știam: antivirale, vitamine etc. Soțul meu este foarte rezistent, este călit, dar a doua zi nu s-a ridicat din pat. Nu avea forțe, stătea culcat, nu reacționa ca de obicei, nu mânca, nu bea… Am înțeles că nu e bine, îl îngrijeam. Fiul din Paris ne consulta din experiența pe care o avea cu bolnavii de COVID-19. Am luat măsuri antiepidemice. Spălam cu mopul până și pereții din casă, cu toate acestea, peste o zi, m-am trezit brusc cu febră mare și frisoane. Am anunțat administrația spitalului că rămânem acasă. Nu ne încadram în noțiunea de caz și nu am făcut test. Nici nu erau teste în Soroca. Ne tratam acasă. Am luat o mulțime de medicamente, tot ce auzeam. Nu aveam diagnosticul de COVID-19 și am luat antivirale. Soțul meu s-a făcut mai bine. Starea mea se agrava.”

Panica – dușmanul bolnavilor

Pe lângă simptoamele specifice virusului și stările greu de suportat fizic: slăbiciuni, dureri, lipsă de gust și miros etc., panica este un factor negativ pentru pacienți, confirmă și doctorul Lilia Neamțu. ”Era clar că trebuie să mergem la spital și mi-au ajuns forțe doar pentru a face bagajul. Mă gândeam la ce e mai rău. Eram foarte panicată. Nu atât de boală, cât de fundalul informațional. Porneam televizorul și auzeam la știri că președintele a ordonat și s-au săpat 1500 de gropi la o margine de cimitir pentru cei care vor deceda de COVID-19. Cum să te simți când auzi că au făcut groapa și te așteaptă? Psihologic a fost foarte greu. Dar și fizic: dureri de cap, frisoane greu de suportat… Am avut o formă foarte agresivă.”

”Fratele meu îmi aducea peste gard medicamentele. Îmi amintesc că i-am dat bani pentru medicamente, dintre care 100 de lei pentru paracetamol, adică mult paracetamol. Post-factum analizez că pastilele nu erau bune, două pastile nu ajutau pe mult timp, iar se ridica febra. Pentru soțul meu cumpărasem de la alt producător, românesc se pare, și era mai calitativ.”

La spital

La începutul lunii aprilie, după o săptămână de tratament acasă, Lilia Neamțu s-a internat în Spitalul raional Soroca, unde era deja secție pentru bolnavii de COVID-19. În spital însă starea doctoriței s-a mai agravat.

”Pentru a fi testați, pacienții sunt izolați și am înțeles că până la spitalizare eu umblam prin curtea casei, mă oxigenam, făceam mișcare în aer liber și mă simțeam mai bine. Spre seară nivelul de oxigenare a scăzut.” Ulterior, pacienta s-a transferat la Chișinău.

”Gândurile negative mă dominau. Când îmi făceam bagajul pentru spital priveam în jur și mă gândeam: ce o să facă soțul meu cu toate bunurile acestea – cosmetice, bijuterii etc., dacă eu nu mă întorc? Atât de nesemnificative sunt toate bunurile materiale! Apoi mă gândeam că părinții mei nici nu vor putea veni la înmormântare… Nu în zadar se spune că acest virus afectează psihicul.”

Noaptea COVID-ul are o altă față

”Soțul meu a vorbit cu colegii din Chișinău, le-a descris situația și am plecat la capitală. Când luam îndreptarea spuneam că nu sunt pentru secția reanimare, dați-mi îndreptare la Spitalul de Boli Infecțioase. Ziua da, nu ești de reanimare, dar seara COVID-ul are altă față. Dacă ziua pare o viroză obișnuită, noaptea este un coșmar. Cel puțin așa era la mine, când ești spitalizată în staționar și nu este medic noaptea. M-am trezit într-o noapte și am cerut un antipiretic și mi s-a spus: ”Nu vă este scris!”. În geantă nu-l aveam… Am făcut câteva sunete ca să-mi permită medicul să-mi facă un Analgin cu Dimedrol noaptea. Era un coșmar! Eu lucrez în maternitate, unde medicul este nonstop, dacă cineva are o problemă medicul vine.”

”Am văzut sistemul medical din interior”

”Ne-am dus la Spitalul ”Toma Ciorbă”. Ne-au primit bine, dar este spital de boli infecțioase, m-au cazat cu o felceriță din Ștefan Vodă și cu o pacientă din sudul țării. Felcerița lucra la Salvare, acolo un preot adusese COVID-19 din Ucraina. Pacienta de la sud avea alt tip de virus. Camera era mică, ele tușeau. Mi s-a făcut mult mai rău. Am luat, posibil, altă tulpină de virus. Mi-a scăzut nivelul de oxigenare. Am cerut oxigen și l-am primit după ce am cerut cu un ton imperativ. Chemam medicul pentru felcerița din salon, nu era medic. Mi s-a spus că este un medic de gardă… undeva. Întreb, cum asta? În pandemie, în spital republican… nu este normal! Am văzut sistemul din interior, în calitate de pacientă. Cum așa? A doua zi am avut însă vizita profesorului Gheorghe Plăcintă, o revelație! Ne-a consultat pe fiecare, ne-a ascultat plămânii, a discutat cu fiecare în parte. În schimb, când a apărut medicul din secție, am vrut să-i pun o întrebare și ea mi-a tăiat-o: ”Nu, nu, doamnă! Distanța socială!” și a plecat, fiind echipată corespunzător. Nu în zadar se spune că indiferența ucide… O altă situație a fost când am făcut examen radiologic. La noi la spital nimeni nu merge neînsoțit, aici – nimic. Am mers singură, m-am rătăcit, aveam insuficiență respiratorie, nu puteam ajunge la salon. Mă suna soțul și nu puteam vorbi la telefon. Un calvar. Seara mi s-a făcut mai rău și urma să mă transfere în reanimare. Tratativele au durat, deoarece eram compensată, nu eram destul de gravă pentru reanimare. Când totuși au decis și a venit mașina să mă transporte la alt spital în secția de reanimare, am solicitat pelicula roentgen. Dar mi s-a spus că medicul a plecat acasă și a uitat să lase pelicula. Păi medicul dacă a văzut o pneumonie totală la mine, cum să pleci acasă? Cum să lași patru paciente care nu erau mai bine ca mine?”

”COVID-ul afectează mult starea emoțională. Am stat o săptămână la reanimare și mă simțeam foarte rău. Îmi aminteam momente cu copiii, care, în situație normală, nu mi le aminteam. Noroc de colegii care mi-au dat ceva de citit, gen Terapie intensivă în secțiile de ATI, și mă sustrăgeam. A fost coșmarul vieții mele.”

Lingura de miere în butoiul cu dohot

Partea bună a lucrurilor este că vine o generație de medici tineri bine pregătiți și cu atitudine corespunzătoare acestui statut, spune Lilia Neamțu. ”Lucrând de 30 de ani cu asistentele medicale, dar și după experiența aceasta din spitalele în care m-am tratat de COVID-19, am ajuns la concluzia că asistentele sunt îngeri păzitori. 90% dintre ele sunt compătimitoare, bune la suflet, afectuoase. La Spitalul de Urgență am avut noroc de o asistentă medicală din Orhei, foarte bună. În rest acolo erau studenți angajați. Deși nu posedau manopera procedurilor de asistentă, erau foarte străduitori, disciplinați, totul efectuau. Cu siguranță, vor fi foarte buni medici!”, este convinsă soroceanca… La 22 aprilie, după 20 de zile petrecute în patru spitale, pacienta a revenit acasă. Lilia Neamțu spune însă că nici până acum nu s-a recuperat de COVID-19, în sensul că virusul afectează organismul și îți reamintește de sine și după ce ai testul negativ.

”Decizia statului de a oferi indemnizația de 16.000 lei lucrătorilor medicali bolnavi de COVID-19 este foarte bună. Am cheltuit foarte mult până acum și încă voi mai cheltui pentru reabilitare.”

Epidemia, ca și prima ninsoare, ne-a găsit nepregătiți

În opinia doctorului Lilia Neamțu, deși bântuia de câteva luni în lume, pandemia de COVID-19 a găsit sistemul medical din țara noastră complet nepregătit, atât din punct de vedere al informației, cât și al măsurilor și restricțiilor care urmau să fie aplicate în asemenea situații.

Potrivit datelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la data de 7 septembrie, erau înregistrate 4686 cazuri de infectare printre lucrătorii din sistemul medical. 35 dintre angajații sistemului medical au decedat din cauza COVID-19.

*-*-*

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului „Înțelegerea audienței prin asistență digitală” implementat de Internews cu suportul Suediei.