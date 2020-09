Oxana Martîniuc: “Am încercat să menținem colectivul și să nu micșorăm personalul”

De jumătate de an și activitățile economice din raionul Soroca, ca și din aproape toată lumea, s-au desfășurat sub steaua pandemiei. Covid-19 a atacat nu doar sănătatea oamenilor, ci indirect afaceri clădite cu migală ani de zile. Și chiar dacă majoritatea populației, inclusiv oamenii de afaceri, au simțit pe propria piele efectele acesteia, ne-am gândit că ar fi bine să vedem și cealaltă parte a monedei.

Pe lângă eroii din prima linie, mai sunt și alții care au fost oamenii potriviți la locul potrivit și au făcut tot posibilul ca afacerile pe care le administrează să-și continue activitatea, iar locurile de muncă să fie menținute. Unii și-au adaptat activitatea la noile condiții și nu au cedat, au supraviețuit și au găsit soluții care mai ieri păreau fără izbândă.

Au fost însă și întreprinderi care nu doar și-au menținut angajații, ba chiar au cooptat alții noi. Printre ei este și „Confezioni Andreea MDV” SRL, care produce huse pentru mașini și care-și exportă marfa pe piața europeană. Atunci când nu mai puteau exporta huse, s-au reorientat și temporar au început a produce combinezoane de protecție și halate medicale.

“Pentru noi pandemia ne-a adus și criză, și oportunități, zice administratoarea Oxana Martîniuc. Am avut cazuri pozitive de Covid-19 printre colaboratori și am fost nevoiți să lucrăm în regim de carantină încă de la început, pe când fusese declarată starea excepțională. Am încercat să menținem colectivul și să nu micșorăm personalul, ne-a reușit. Totuși, am avut probleme, fiindcă a scăzut cantitatea produselor noastre de bază. Noi producem huse pentru automobile și depindem foarte mult de piața europeană. Clienții noștri sunt din Germania, Italia și Franța, cum a venit la ei pandemia și s-a blocat activitatea economică, așa a fost și la noi. Așa că o perioadă nu am cusut huse, dar am început să dezvoltăm producerea articolelor de protecție sanitară.

Oxana Martîniuc, administratoarea „Confezioni Andreea MDV” SRL: “Sunt foarte bucuroasă că am păstrat colectivul și vreau să mulțumesc angajaților, partenerilor noștri din Italia care sunt un fel de părinți ai noștri, noi ne-am dezvoltat ca o echipă. Fără colectiv și o echipă unită nu se face nimic. Acum avem aproape o mie de angajați, mai mult decât până la pandemie. Am angajat conaționalii reveniți acasă din străinătate și care aveau nevoie de lucru. În lunile iulie-august procesul de angajare a fost mai ușor decât în alți ani. Deci, în fiecare minus poți găsi și plusuri.”

Deja din august nu mai avem cerere pentru ele, așa că am stopat producerea halatelor medicale și combinezoanelor. Am revenit deja la producerea huselor pentru a compensa cantitățile pe care nu le-am produs în perioada de carantină. Rezistența la stres și acțiunile rapide au fost atuurile mele ca manager. Le-am utilizat în această perioadă la maximum, nu am avut când să mă gândesc mult, să fac business-planuri și calcule. A trebuit să avem o reacție foarte rapidă ca să lucrăm în condițiile care erau. Am avut o perioadă foarte grea, am descoperit că lucrul online este mai greu decât cel din oficiu, când activezi online nu ai limite să știi când se termină lucrul și încep treburile casnice. Am lucrat nonstop, uneori și la 12 de noapte răspundeam la telefoane și emailuri”.

