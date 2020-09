Sergiu Ursachi: “Am găsit o altă cale”

De jumătate de an și activitățile economice din raionul Soroca, ca și din aproape toată lumea, s-au desfășurat sub steaua pandemiei. Covid-19 a atacat nu doar sănătatea oamenilor, ci indirect afaceri clădite cu migală ani de zile. Și chiar dacă majoritatea populației, inclusiv oamenii de afaceri, au simțit pe propria piele efectele acesteia, ne-am gândit că ar fi bine să vedem și cealaltă parte a monedei.

Pe lângă eroii din prima linie, mai sunt și alții care au fost oamenii potriviți la locul potrivit și au făcut tot posibilul ca afacerile pe care le administrează să-și continue activitatea, iar locurile de muncă să fie menținute. Unii și-au adaptat activitatea la noile condiții și nu au cedat, au supraviețuit și au găsit soluții care mai ieri păreau fără izbândă.

Unul dintre chiriașii Incubatorului de Afaceri Soroca, „John Pix” SRL, care este lider în regiune printre afacerile din domeniul tiparului, a reușit să supraviețuiască și chiar să înoate contra cursului de apă. Sergiu Ursachi, „Cel mai tânăr antreprenor inovator” de la concursul „Antreprenorul anului” de acum patru ani, a pus totul la bătaie. Și i-a reușit. “Nu m-am apucat de plâns, dar nici de cusut băsmăluțe pentru alții care plâng, am găsit o altă cale. Prioritar au fost alte lucruri: de a păstra locurile de muncă pentru angajați și de a ieși din criza pandemiei. Problema este că cheltuielile lunare la noi sunt de peste cincizeci mii de lei, pe salarii, impozite, arendă, indiferent dacă lucrăm sau nu. Am fost pus în situația fie de a sta acasă, dar acești bani oricum trebuia să-i dau nu știu de unde, ori să găsim altă soluție. Dar nu am vrut să merg peste emoțiile oamenilor, fiindcă în perioada pandemiei au apărut businessmani și bișnițari, ultimii cumpărau marfă cu cinci bănuți și o vindeau cu cinci lei.”

Sergiu Ursachi, cofondatorul „John Pix” SRL: “Eu am înfruntat pandemia ca în zicala în care cineva îți dă o umbrelă când e timpul frumos și ți-o ia pe ploaie. La sfârșitul anului 2019 și începutul anului 2020, am avut investiții foarte mari în utilaje noi. Am deschis și un nou oficiu la Drochia, ne gândeam ca din primăvară să luăm comenzi din toată partea de nord a republicii, căci utilajul pe care-l avem noi ne permite să asigurăm cu produsele noastre această regiune, în plus am avut unele contracte în județul Iași din România. Când am ajuns în primăvara ca să facem bani pentru a acoperi cheltuielile, a venit pandemia. Atunci a fost problematic.”

Firma și-a schimbat din mers planurile, iar în loc de producția de bază aici se confecționau viziere, ecrane de protecție pentru magazine și farmacii, indicatoare de avertizare, accesorii pentru prinderea măștii, produse care erau la mare căutare odată cu începerea pandemiei. “Ne-am apucat să facem viziere, prima sută de bucăți le-am dat gratuit la poliție. A doua parte am distribuit-o medicilor de familie la 50% din preț, ei achitând doar materialele. Mai departe am lucrat cu câteva companii farmaceutice și le vindem la prețul de piață. O problemă mare a fost că materialele din care se produceau vizierele, timp de trei zile după ce s-a început pandemia, au dispărut de pe piață sau se vindeau la un preț de trei ori mai mare. Datorită utilajului procurat în 2019, produceam viziere din alt tip de material, care era un pic mai tare, lucru pe care nu-l putea face și concurenții noștri. Prin aceasta nu am oprit producerea nici pe o zi. Altă provocare a fost să putem menține două ateliere cu câte trei persoane, conform acelor restricții legale. La o etapă de producere lucrau trei persoane, apoi se transmiteau în alt atelier, ba chiar unele erau asamblate la unii colegi pe acasă.

În pandemie s-a deschis alt tip de piață, care nu a fost până acum. Respectiv, o parte din antreprenori au început a plânge, căci erau învățați să cumpere de undeva și să vândă în altă parte. Spre deosebire de alți antreprenori, care dacă nu le dai voie pe ușă intră prin fereastră, am găsit alte soluții. Ne-am adaptat cerințelor noi, s-a schimbat și piața, și cumpărătorul, noi am fost puși în situația în care fără să ne gândim prea mult să ne schimbăm produsele în funcție de cerințele consumatorului și a pieței, inclusiv metoda de vânzare. Întotdeauna am fost flexibil, iar această calitate m-a ajutat mult, și întotdeauna eram gata de mai multe scenarii. Acum, în pandemie, calitatea aceasta a ieșit la iveală. Nu am lăsat ca angajații mei să rămână fără salarii, noi la timp ne-am reorientat și am ieșit pe piață așa cum trebuie”.

