Cu măști, viziere și dezinfectant alături de rechizite școlare: Cum au pregătit copiii pentru noul an școlar părinții din Soroca

Prima săptămână din noul an școlar e aproape pe sfârșite. În acest an nu doar modalitatea de desfășurare a lecțiilor este diferită (online, la școală, combinat, etc), dar și pregătirile pentru noul an de studii au fost diferite.

Ne-o confirmă părinți din mai multe localități ale raionului, pe care i-am întrebat cum au decurs pregătirile în comparație cu anii precedenți, dacă au cheltuit mai mult sau mai puțin în acest an în condițiile de pandemie, dar și despre aspectul psihologic și emoțional al acestei etape din viața familiilor cu școlari.

Din răspunsurile lor aflăm că alături de rechizitele școlare și hăinuțe, aceștia au cumpărat măști de protecție, viziere, soluții dezinfectante etc, pentru ca elevii să poată respecta măsurile de profilaxie a virusului Covid-19.

Iată ce ne-au spus sorocenii:

Galina Braniște, municipiul Soroca:

Pregătirile pentru studii sunt un pic diferite în acest an. Psihologic ne afectează și pe părinți și pe copii lecțiile online. Mult mai bine ar fi să se desfășoare toate lecțiile la școală, dar vedem care sunt condițiile actuale. Copiii sunt dornici de activitate, vor sport.

Cumpărături, mai cu seamă haine pentru școala, am făcut mai puține, căci nu știm dacă o să facem lecții în continuare la școala sau din cauza virusului iarăși o să stăm acasă. Am decis că pe parcurs o să mai cumpărăm ceea ce va fi necesar.

Cu toate acestea, cheltuielile sunt mai mari, ne-ar trebui o imprimată – pentru lecții online. Și clar ca sunt contra purtării măștilor! Deci, sperăm să treacă virusul și să revenim la viața normală.

Vera Zaremba, satul Balinț, comuna Iarova:

Sigur că în acest an e diferit. Pregătirile sunt mai serioase în ce privește igiena mâinilor şi rucsacul de azi e înarmat cu fel de fel: antiseptic, șervețele umede antibacteriene, șervețele uscate şi sigur că masca de protecție pe care fiica o folosește la recreație și în autobuz.

Chiar ieri seara am prins-o plângând. Când am întrebat-o care e cauza, mi-a răspuns că se teme să nu se infecteze cumva la școală (din martie copila nu prea a ieșit la joacă în sat). Am depus tot efortul să o liniștesc și s-o încurajez.

Ulterior a venit de la școală în dispoziție foarte bună și asta m-a liniștit și pe mine. Sperăm să fie totul bine și în continuare!

Galina Negoiță, satul Vădeni:

Ca mama a doi școlari în clasa I-a și în clasa a II-a, a fost și este puțin stresant în situația în care ne aflăm, dar ne-am străduit să ne pregătim cât mai bine pentru noul an școlar, începând de la rechizite, haine pâna la pregătirea psihologică și emoțională a copiilor pentru școală (cum ar fi pregătirea temelor, nou grafic zilnic, reguli de combatere a Covid-19, igiena, etc.). Chiar și cumpărăturile le-am făcut împreună cu copii.

Sigur am avut cheltuieli, ca orice alt părinte, dar asta nu este cel mai important. Important este să fim sănătoși toți, iar copii să ne bucure cu performanțe. Față de anul trecut nu am cheltuit foarte mult.

Anastasia Benzari, satul Racovăț:

Anul acesta a fost mai complicat să ne pregătim pentru noul an școlar. Avem trei elevi de diferite vârste și a fost dificil nu doar din cauza materială, deoarece totul înmulțim la trei, dar și din motive psihologice – cauzate de modalitatea de desfășurarea lecțiilor în condiții de epidemie de COVID-19.

Sperăm că situația va reveni la normal în cel mai apropiat timp!

Ina Sapojnic-Oțel, municipiul Soroca:

În acest an, pregătirile pentru școală au fost diferite de ceilalți ani în plan psihologic, deoarece suntem în situație de pericol pandemic. Știam că administrația liceului pregătește activități de precauție, de prevenire a infectării copiilor, am fost informați despre regulile stricte de igienă, de comportament, de regimul nou școlar. Am studiat regulile propuse, am discutat serios despre respectarea distanței sociale, despre responsabilitatea tuturor și pericolul infectării.

Și din punct de vedere intelectual am avut inovații, deoarece a trebuit să studiem instrumentele de învățare noi, diverse platforme informaționale, ceea ce a fost neașteptat de noi, părinții, dar și de copii.

Din punct de vedere material, au survenit cheltuieli suplimentare pentru procurarea mijloacelor igienice, a măștilor, mănușilor și vizierelor de protecție, am procurat și literatură specială pentru copilul nostru, în vederea studierii aprofundate a virusului Covid și a strategiilor de protecție a persoanelor.

Am cheltuit ceva mai mult ca în anul precedent, dar suntem conștienți de necesitatea acestor cheltuieli, pentru că nu există nimic mai scump decât o viață de om, îndeosebi a propriului copil.

După cum ne-a informat Angela Mușenco, șefa Direcției Învățământ Soroca, despre modelul de instruire ales de instituțiile de învățământ din raion:

”21 de școli vor merge după modelul 1, predare tradițională, toate aceste școli se află în mediul rural, unde este suficient spațiu educațional; 20 de școli vor lucra după modelul 7, care este un model mixt și îmbină predarea față în față cu învățarea în două schimburi sau online, iar 5 instituții vor activa după modelul 2, adică învățarea în 2 schimburi.

De asemenea, în acest an lecțiile vor începe la ore diferite pentru clase diferite, pauzele vor fi decalate, pentru ca elevii să nu interacționeze. Au fost efectuate marcaje pe coridoare și în curțile școlilor, care să asigure distanțarea”.

Potrivit informațiilor oferite de Direcție Învățământ, în anul de studii 2020-2021 în raionul Soroca vor funcționa 46 instituții de învățământ cu un contingent de aproximativ 7608 elevi.