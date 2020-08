De ce în Chișinău, Bălți, Ungheni, Cahul, Ialoveni și Cimișlia se poate, dar la Soroca nu?

La începutul primăverii Consiliul Municipal Soroca avea pe ordinea de zi un proiect de decizie important pentru comunitatea noastră – aprobarea Regulamentului privind bugetarea participativă. Era un pas firesc după includerea în bugetul anului a banilor pentru realizarea proiectelor propuse și votate de soroceni. Conducerea municipiului Soroca a vorbit frumos și bine despre beneficiile acestui proiect pentru soroceni atât la ședința Coaliției Locale a Societății Civile din municipiul Soroca cât și la consultările publice. Dar s-a rămas numai la vorbă…

CE ESTE „BUGETUL PARTICIPATIV”?

Bugetul participativ permite cetăţenilor să se implice în luarea deciziilor privind dezvoltarea localităţii lor. Primăria alocă o parte din bugetul anual, după care locuitorii vor veni cu propuneri cu privire la ceea ce ar trebui îmbunătăţit în anul viitor în localitate. În cadrul formulării acestor propuneri, cetăţenii, asistaţi de administraţia oraşului, se întâlnesc la discuţii publice locale sau tematice şi cu vecinii, unde discută despre ceea ce vor să schimbe în localitatea lor şi în ce mod. Apoi depun la Primărie propunerile comune pentru a fi verificată fezabilitatea lor. Punctul culminant este votul popular pentru selectarea propunerilor cetăţenilor care vor fi realizate de autoritățile locale.

SURSA: bugetareparticipativa.viitorul.org/buget/

Moftul politic al majorității nu a coincis nici de această dată cu interesul societății, așa că proiectul de decizie cu privire la ”Regulamentul privind bugetarea participativă” nu a fost susținut, iar majoritatea PSRM a spus că vor veni cu un proiect îmbunătățit. Dar vara este pe sfârșite, iar alt proiect mai bun așa și nu a fost votat. Apropo în Chișinău, Bălți, Ungheni, Cahul, Ialoveni și Cimișlia astfel de proiecte se realizează cu succes, iar sorocenii pare-se vor pierde banii alocați pentru ei.

Diana Tanas, membră a Coaliției Locale a Societății Civile din municipiul Soroca:

Este rușinos pentru noi în calitate noastră de municipiu să nu avem asemenea realizări, bani în bugetul municipiului sunt rezervați însă deocamdată sunt intacți. Noi suntem deschiși să participăm, să valorificăm potențialul uman și material al fiecăruia dintre noi. Însă cât de deschise sunt autoritățile locale este altă întrebare și rămâne deschisă de mai bine de jumătate de an?! La fel o altă întrebare care se conturează ce se face cu banii rezervați pentru bugetarea participativă dacă nu sunt utilizați în decursul unui an? Precum cunoaștem avem rezervați pentru acest segment 300 mii lei, rezervați dar nu și utilizați

Am cerut opinia la acest subiect mai multor consilieri municipali din diferite tabere politice, în special celor din fracțiunea majoritară a socialiștilor, dar aceștia nu au dorit să răspundă.

Ion Babici, consilier municipal Blocul ACUM, inițiatorul proiectului de decizie:

Fracțiunea Blocului ACUM PAS și Platforma DA și-a dorit, a venit cu un proiect de decizie. Totul a fost foarte bine pregătit, chiar și bani în buget au fost, dar întrebați consilierii care nu au votat de ce au respins. Este cu adevărat o idee fantastică de a fi alături de oameni de a fi deschis și transparent. Atunci când îți dorești acest lucru cu adevărat, o faci. Îmi pare rău că noi înțelegem diferit rolul funcțiilor: ales și cetățean.

Artur Lesco, consilier municipal PLDM:

La general, nu văd nimic rău în asta. Din experiența mea de consilier, nu am văzut niciodată nici o inițiativă nici de la un grup de cetățeni și mai mult, să le fi refuzat. Nu am văzut nici în buget careva proiecte de la vreun grup sau altul de cetățeni. Rămâne să vedem bine ce e posibil de rezolvat și cum, pentru că bugetul are direcțiile sale prioritare și mai apoi deja alte proiecte… Eu sunt pentru astfel de colaborare.

Elena Bodnarenco, consilier municipal PCRM:

Cooperarea cu locuitorii municipiului este o modalitate excelentă de a rezolva problemele locale mai rapid și mai eficient. Pe de o parte, scade povara pe bugetul local, pe de altă parte, cetățenii sunt încurajați să vină cu o poziție civică și păstreze tot ce s-a construit sau reparat cu participarea lor financiară. Această formă de cooperare s-a dovedit bună în mai multe țări ale lumii și este aplicată cu succes într-o serie localități din Republica Moldova, de exemplu, în Strășeni și Hâncești. Un proiect de decizie cu privire la un astfel de parteneriat a fost propus de consilierii consiliului municipal Soroca din Blocul ACUM, dar a fost respins de majoritatea socialistă a consiliului fără nicio explicație. Noi, reprezentanții opoziției, am avut încă o dată impresia că proiectele bune și necesare pentru soroceni sunt respinse doar pentru că autorii nu sunt reprezentanți ai majorității. Regretăm că interesele partinice și atitudinile personale ale conducerii municipiului prevalează asupra bunului simț.

Igor Moldovan, consilier municipal PLDM:

Eu cred că și la Soroca se poate, cine a spus că nu? Întrebarea e de ce nu se face. La această întrebare trebuie să răspundă primarul, deoarece dânsa stabilește prioritățile de dezvoltare a municipiului. De asemenea, ar trebui să știe mai bine societatea civilă, care prin definiție are obiectivul de a „educa” populația vizavi de mecanismele participative. Oamenii trebuie învățați să-și cunoască drepturile, iar funcționarii primăriei – obligațiile. Cred că țineți minte din campanie cât de mult am pus eu personal și stafful meu accentul pe stabilirea unui dialog viabil cu cetățenii orașului, mai ales în perioada post-electorală și mai ales în procesul de luare a deciziilor legate de amenajarea teritoriului și administrarea banilor publici, și mai ales pentru cartierele periferice. De asemenea, eu am susținut inițiativa instituirii bugetării participative, pe care o consider utilă, dar care a fost respinsă de majoritatea socialistă din Consiliul municipal. Prin urmare, este mai recomandat să-i întrebați pe ei de ce nu doresc acest lucru. Deși răspunsul mi se pare evident. În calitate de consilier abordez sistemic aceste subiecte când mă întâlnesc cu alegătorii din municipiu. În discuție cu oamenii care simpatizează alte partide menționez constant importanța principiului de responsabilizare a aleșilor locali, deși recunosc că multă lume nu sesizează acest mesaj și-l consideră ca fiind critică la adresa cuiva. Dar ce este mai important decât ca banii contribuabililor să fie cheltuiți în modul pe care și-l doresc însăși contribuabilii? Din câte vedeți, toți participanții la acest proces trebuie să reiasă din interesul public. Atât timp cât procesul nu merge, deduc că există alte interese.